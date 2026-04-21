Család

2026.04.21.

7 bevált módszer a „kortizolarc" puffadtságának csökkentésére

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A „kortizolarc" kifejezés egyre gyakrabban bukkan fel a közösségi médiában, és bár egy orvosilag nem igazolt jelenségről van szó, sokan vélik magukon felfedezni a puffadtarc-szindrómát. Mi is ez, és hogyan csökkenthető ez a tünet?

A „kortizolarc" (amit holdvilágarcnak is hívnak) a krónikusan magas stresszhormon-szint (kortizol) által jelentkező átmeneti puffadtság, vízvisszatartás és az arc kerekebbé válása, ami főleg a TikTokon vált népszerű fogalommá az utóbbi években.

Az egyik leggyakoribb oka a megemelkedett kortizolszintnek a rossz alvás

Mi a kortizolarc legfőbb oka?

Fontos mindenféle közösségi média által gerjesztett hiszti előtt észben tartani, hogy a puffadt arc általában életmódbeli tényezők, például tartós stressz, alváshiány vagy helytelen étrend miatt alakul ki, nem pedig súlyos betegség következtében.

Ritka esetekben viszont a tartósan kerekedő arc valóban utalhat problémára, ugyanis a Cushing-szindróma tünete is lehet - ez viszont már valódi betegség, amit a szervezet tartósan magas kortizolszintje okoz.

Lássuk, mit tehetünk a gyakorlatban a puffadt "kortizolarc" ellen!

1. Aludj eleget és rendszeresen

A rossz alvás az egyik leggyakoribb oka a megemelkedett kortizolszintnek. Ha nem alszol eleget, a szervezet stresszreakcióban maradhat, ami fokozhatja a vízvisszatartást és a fáradtságot.

Cél:

  • napi 7–9 óra alvás
  • rendszeres lefekvési idő

Az alvásminőség közvetlenül befolyásolja a hormonháztartást és a stresszkezelést.

2. Csökkentsd a stresszt

A tartós stressz az egyik legfontosabb tényező, amely megemelheti a kortizolszintet. A szervezet ilyenkor folyamatos „készenléti állapotban” marad.

Hatékony módszerek:

  • meditáció
  • légzőgyakorlatok
  • jóga
  • séta a természetben

TIPP: Már napi 10–15 perc relaxáció is mérhetően csökkentheti a stresszérzetet.

3. Mozogj rendszeresen – de ne ess túlzásba

A testmozgás segít szabályozni a hormonokat, és csökkenteni a stresszt. Ugyanakkor a túl intenzív edzés – különösen pihenés nélkül – növelheti a kortizolszintet.

Ideális:

  • heti 3–5 alkalom
  • közepes intenzitás

Például:

4. Figyelj az étrendedre

Az étrend jelentősen befolyásolja a hormonális egyensúlyt és a gyulladást a szervezetben.

Érdemes:

  • csökkenteni a bevitt feldolgozott ételek mennyiségét
  • több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani
  • elegendő fehérjét enni (ne csak állatit - a hüvelyesek, a tofu, a chiamag vagy a quinoa is sok fehérjét tartalmaz!)
  • mérsékelni a cukorfogyasztást

A kiegyensúlyozott étrend segíthet stabilizálni a vércukorszintet és csökkenteni a stresszhormonok ingadozását.

5. Igyál elegendő vizet

A dehidratáció fokozhatja a vízvisszatartást és a puffadást.

Ajánlott:

  • napi kb. 2–2,5 liter folyadék bevitele - főleg mentes víz, gyógytea formájában

A megfelelő hidratáltság segíti a szervezet folyadékháztartását.

6. Csökkentsd a sóbevitelt

A túl sok só vízvisszatartást okozhat, ami az arc puffadtabb megjelenéséhez vezethet.

Érdemes figyelni:

  • a feldolgozott élelmiszerek kiiktatására az életünkből (gyorskaják, fehércukor, fehérlisztes, adalékanyagos, tartósított ételek)
  • a készételek kerülésére - főzzünk magunknak!
  • a snackek, csipszek, magas sótartalmú termékek mellőzésére

Ez nem feltétlenül kortizolprobléma, de nagyon gyakori oka a reggeli arcpuffadásnak.

7. Fordulj orvoshoz, ha tartós a probléma

Ha az arc tartósan duzzadt, és más tünetek is jelentkeznek, érdemes kivizsgálást kérni.

Ilyen tünetek lehetnek:

Ezek a tartósan magas kortizolszint vagy más hormonális probléma jelei is lehetnek.

A „kortizolarc” tehát:

  • nem hivatalos orvosi diagnózis
  • gyakran csak átmeneti puffadásról van szó,
  • és a legtöbbször életmóddal javítható!

És ami fontos: a puffadt arc hátterében sokkal gyakrabban áll a kevés alvás, a túl sok só, a hormonális ingadozás és a sok stressz, mint egy valódi hormonbetegség.

