Vajon tényleg képes fellépni a stressz ellen – esetleg nem több mint egy múló TikTok-trend?

Ha úgy érezzük, hogy fáradtak vagyunk, kimerültek és a stressz már az utolsó tartalékainkat is felemésztette, akkor könnyen lehet, hogy ezt az algoritmusunk is felismerte, és feldobta nekünk valamelyik felületen a legújabb egészségtrendet, a kortizol koktélt. A TikTokon és az Instagramon is egyre többen esküsznek erre a reggeli italra, ami állítólag segít csökkenteni a kortizolszintet és támogatja a mellékvese működését. De valóban ilyen hatásos, vagy csak egy újabb divathóbort?

Miből áll a virális kortizol koktél? És tényleg működik?

Mi is az a kortizol, és hogy jön ide a mellékvese?

Először is, érdemes tisztázni, hogyan működnek a mellékveséink. Ezek a kis mirigyek a vesék tetején helyezkednek el, és többek között olyan hormonokat termelnek, mint a kortizol, az adrenalin és az aldoszteron. A kortizolt gyakran egyszerűen csak „stresszhormonként” emlegetik, pedig ennél jóval összetettebb a szerepe: szabályozza a vércukorszintet, az anyagcserét, a vérnyomást, valamint az energiaszintünket is.

A közösségi oldalakon megosztott videók szerint a magas kortizolszint fáradtsághoz és „agyi köd” érzéshez vezethet, amit sokan „mellékvese-kimerülésként” írnak le. Ez azonban leegyszerűsítő megközelítés, ráadásul a kortizolnak rossz hírét keltették, miközben ez egy alapvetően fontos hormon. A kortizolszint természetes módon a reggeli órákban a legmagasabb – ez segít minket ébredni –, majd fokozatosan csökken a nap során.

A cél tehát nem az, hogy lecsökkentsük a kortizolt, hanem hogy támogassuk annak természetes napi ritmusát. Ezt úgy érhetjük el, ha reggel napfényt kapunk, mozogunk, fehérjedús reggelit eszünk, figyelünk a megfelelő folyadékbevitelre, és kialakítunk egy stabil alvási rutint, miközben a stresszt is megtanuljuk kezelni.

Fontos tudni azt is, hogy a „mellékvese-kimerülés” nem hivatalos orvosi diagnózis. Inkább egy wellness-kifejezés, ami olyan általános tüneteket ír le, mint a fáradtság, a kiégés vagy a koncentrációs zavar –

ezek hátterében azonban gyakran krónikus stressz, rossz alvás, nem megfelelő táplálkozás vagy vércukor-ingadozás áll.

Az orvosi szempontból létező mellékvese-elégtelenség viszont egy komoly állapot, amikor a mellékvese valóban nem termel elég kortizolt. Ez lehet például Addison-kór, agyalapi mirigy rendellenesség vagy szteroidmegvonás következménye – ezek kezelése viszont már orvosi beavatkozást igényel, és semmilyen ital vagy táplálékkiegészítő nem helyettesíti.

Van-e bármi haszna a kortizol koktélnak?

A népszerű ital alapösszetevői a narancslé, a kókuszvíz, egy csipet só és egy kevés borkő, illetve egyes verziókban magnézium is szerepel. Bár a kortizolszint csökkentése nem feltétlenül célravezető, az ital mégis nyújthat némi átmeneti segítséget, elsősorban a folyadékpótlás és az elektrolitok révén. A narancslé és a kókuszvíz C-vitamint és káliumot tartalmaznak, amelyek segítik a hidratációt és az energiaszint fenntartását – ami stresszes időszakban valóban jól jöhet. A só nátriumot ad, ami az idegrendszer és a folyadékháztartás szempontjából is fontos. A borkő pedig szintén káliumforrás, bár nagy mennyiségben óvatosan kell vele bánni.

Muszáj viszont hangsúlyozni, hogy az ital csak átmenetileg javíthat a közérzetünkön, de a háttérben meghúzódó okokat – mint például a tartós stresszt vagy a kialvatlanságot – nem oldja meg.

Van, akinek nem ajánlott

Bár a kortizol koktél általában biztonságos, nem mindenkinek való. Akik allergiásak valamelyik összetevőre, vesebetegséggel, magas vérnyomással vagy szívproblémákkal küzdenek, illetve vízhajtót szednek, azoknak fokozott óvatossággal kell eljárniuk a magas kálium- és nátriumtartalom miatt. A borkő különösen veszélyes lehet ezekben az esetekben nagyobb mennyiségben.

