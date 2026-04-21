Különleges italkollekció érkezhet a hazai Starbucksokba az Ördög Pradát visel 2. alkalmából. A film maga 2026. április 30-án kerül a mozikba, míg a szereplők kedvencei valószínűleg röviddel utána érkezhetnek a hazai Starbucksokba.

Nemzetközi szinten is óriási várakozás övezi az Ördög Pradát visel című film második részét, amire kereken 20 évet kellett várnia a rajongóknak. Ráadásul a Starbucks kampányával a szereplők kedvenceit is megismerhetjük, ugyanis az ikonikus kávék nagy valószínűséggel limitált ideig megjelennek a kínálatban is.

Érkeznek Az ördög Pradát visel szereplőinek kedvencei a Starbucksba

Különlegességek a Starbucksban

Az italkollekció négy különleges, jól átgondolt italból állhat, melyeket a karakterek ihlettek. Andy felejthetetlen kávéfutamaitól kezdve a generációt formáló karakterekig ez az együttműködés a kávé szerepét ünnepli.

Az angolszász hírek szerint ezek lesznek Az Ördög Pradát visel 2. italai

Miranda különleges rendelése: habmentes, extra adag, extra forró café latte zsírszegény tejjel

Andy kapucsínója: zabtejes kapucsínó karamellel és fahéjjal

Nigel kedvenc Doppio-ja: Doppio Espresso Con Panna mokkaszósszal

Emily kedvenc jeges chai-ja: jeges chai latte mandulatejjel és cukormentes karamellel

A Starbucks az eredeti film óta része Az ördög Pradát visel univerzumának. Izgatottan várjuk, hogy újra életre keltsük ezt a kapcsolatot, és lehetőséget adjunk a rajongóknak, hogy beleéljék magukat a jelenbe – kezdve a napi kávéjukkal – mondta Erin Silvoy, a Starbucks globális marketingért felelős alelnöke.

Az italkülönlegességek egy szélesebb körű együttműködés részei, ugyanis a márka több helyen szerepelni fog a filmben. A hazai kávézókban való elérhetőség időpontja még nem biztos, de a kávézólánc tervezi az italok bevezetését.

