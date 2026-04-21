Érkeznek Az ördög Pradát visel szereplőinek kedvencei a Starbucksba

Nemzetközi szinten is óriási várakozás övezi az Ördög Pradát visel című film második részét, amire kereken 20 évet kellett várnia a rajongóknak. Ráadásul a Starbucks kampányával a szereplők kedvenceit is megismerhetjük, ugyanis az ikonikus kávék nagy valószínűséggel limitált ideig megjelennek a kínálatban is.
Különlegességek a Starbucksban
Az italkollekció négy különleges, jól átgondolt italból állhat, melyeket a karakterek ihlettek. Andy felejthetetlen kávéfutamaitól kezdve a generációt formáló karakterekig ez az együttműködés a kávé szerepét ünnepli.
Receptajánló:
Az angolszász hírek szerint ezek lesznek Az Ördög Pradát visel 2. italai
- Miranda különleges rendelése: habmentes, extra adag, extra forró café latte zsírszegény tejjel
- Andy kapucsínója: zabtejes kapucsínó karamellel és fahéjjal
- Nigel kedvenc Doppio-ja: Doppio Espresso Con Panna mokkaszósszal
- Emily kedvenc jeges chai-ja: jeges chai latte mandulatejjel és cukormentes karamellel
A Starbucks az eredeti film óta része Az ördög Pradát visel univerzumának. Izgatottan várjuk, hogy újra életre keltsük ezt a kapcsolatot, és lehetőséget adjunk a rajongóknak, hogy beleéljék magukat a jelenbe – kezdve a napi kávéjukkal– mondta Erin Silvoy, a Starbucks globális marketingért felelős alelnöke.
Az italkülönlegességek egy szélesebb körű együttműködés részei, ugyanis a márka több helyen szerepelni fog a filmben. A hazai kávézókban való elérhetőség időpontja még nem biztos, de a kávézólánc tervezi az italok bevezetését.
