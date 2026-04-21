2026.04.21.

Érkeznek Az ördög Pradát visel szereplőinek kedvencei a Starbucksba

Különleges italkollekció érkezhet a hazai Starbucksokba az Ördög Pradát visel 2. alkalmából. A film maga 2026. április 30-án kerül a mozikba, míg a szereplők kedvencei valószínűleg röviddel utána érkezhetnek a hazai Starbucksokba.

Nemzetközi szinten is óriási várakozás övezi az Ördög Pradát visel című film második részét, amire kereken 20 évet kellett várnia a rajongóknak. Ráadásul a Starbucks kampányával a szereplők kedvenceit is megismerhetjük, ugyanis az ikonikus kávék nagy valószínűséggel limitált ideig megjelennek a kínálatban is.

Különlegességek a Starbucksban

Az italkollekció négy különleges, jól átgondolt italból állhat, melyeket a karakterek ihlettek. Andy felejthetetlen kávéfutamaitól kezdve a generációt formáló karakterekig ez az együttműködés a kávé szerepét ünnepli.

Az angolszász hírek szerint ezek lesznek Az Ördög Pradát visel 2. italai

  • Miranda különleges rendelése: habmentes, extra adag, extra forró café latte zsírszegény tejjel
  • Andy kapucsínója:  zabtejes kapucsínó karamellel és fahéjjal
  • Nigel kedvenc Doppio-ja: Doppio Espresso Con Panna mokkaszósszal
  • Emily kedvenc jeges chai-ja: jeges chai latte mandulatejjel és cukormentes karamellel

A Starbucks az eredeti film óta része Az ördög Pradát visel univerzumának. Izgatottan várjuk, hogy újra életre keltsük ezt a kapcsolatot, és lehetőséget adjunk a rajongóknak, hogy beleéljék magukat a jelenbe – kezdve a napi kávéjukkal

– mondta Erin Silvoy, a Starbucks globális marketingért felelős alelnöke.

Az italkülönlegességek egy szélesebb körű együttműködés részei, ugyanis a márka több helyen szerepelni fog a filmben. A hazai kávézókban való elérhetőség időpontja még nem biztos, de a kávézólánc tervezi az italok bevezetését.

Legújabb receptek

káposztaleves

Vegán Caldo Verde

A Caldo Verde eredetileg egy portugál klassztikus, amit burgonyából, kelkáposztából és füstölt kolbászból főznek. A vegán verzió alapja úgyanúgy a krémes krumplileves, amit füstölt ...

gyros

Gyors vegán döner

Ez a gyors vegán döner akkor jött jól, amikor valami igazán laktató, mégis húsmentes vacsorára vágytunk, de nem volt kedvünk órákig a konyhában állni. Pár alapanyag, egy jó adag ...

Alfredo tészta
Ezekkel helyettesítheted a tejszínt, ha épp elfogyott

A tejszín az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában: krémes állagot ad, lágyítja az ízeket, és szinte bármilyen ételt gazdagabbá tesz. Nemcsak desszertekben, hanem levesekben, szószokban, rizottókban vagy tésztákban is gyakran használjuk, így megeshet, hogy amikor épp kellene, már kifogytunk belőle.

Alma, narancs és körte vászontáskában
Alma vagy narancs? Ezt válaszd, ha fontos a vércukrod

Az alma és a narancs is azon gyümölcsök közé tartozik, amit könnyedén magunkkal vihetünk napközben is, és a legtöbben szívesen is fogyasztjuk őket. Mindkettőnek megvannak a maga előnyei, de vajon melyikük jobb választás, ha fontos a vércukorszintünk?

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A szaftos, fűszeres hús és a ropogósra sült burgonya párosa olyan klasszikus kombináció, amit nehéz megunni – nem véletlen, hogy a magyar konyha egyik alapdarabjává vált.

