Megszólal a termesztő – Ennyibe kerül most a magyar eper, és ezért vizes és íztelen az import eper

Április közepén a görög és spanyol, szinte túl tökéletes kinézetű import áru mellett megjelent az első hazai eper is a piacokon, de egyelőre meglehetősen sokat kérnek érte - írja a delmagyar.hu. Szeretjük, imádjuk, sőt, kimondhatjuk, hogy világszerte az egyik legnépszerűbb gyümölcs az eper, sajnos azonban aranyára van.
Öt-hatezer forint közötti eperárak
A korai szedésű, fóliasátorban termesztett magyar eper kilójáért jelenleg nagyjából 5000–5500 forintot kérnek, ami elsősorban a termelés költségeivel és a sok kézi munkával magyarázható- mondta el Ocskó Péter, a Bordányi Eperkertészet tulajdonosa.
A gazdák hónapok óta napi szinten gondozzák a növényeket, és a fóliás termesztés fenntartása is jelentős kiadással jár. Az árak a termés és az időjárás függvényében akár naponta változhatnak.
Miért rosszabb, íztelenebb, kevésbé édes az import eper?
- Éretlenül érkezik: a külföldről érkező eper ennél olcsóbb, hiszen azt gyakran még éretlenül szedik le, hogy kibírja a hosszú szállítást.
- Nem utóérő: bár a boltok polcain később bepirosodik, az íze és a cukortartalma általában elmarad a teljesen éretten leszedett hazai gyümölcsétől.
- Tudtad? AZ eper csak a tövön érik és válik édesebbé!
Fontos: a magyar eper emiatt viszont rövidebb ideig tárolható, ezért inkább frissen érdemes elfogyasztani!
A szakértők szerint a magas eperár csak átmeneti jelenség
Ahogy közeledik a szezon csúcsa, és egyre több termés jelenik meg a piacon, természetesen csökkenni fognak az árak, állítja a szakértő.
TIPP:
Májusban árcsökkenés várható
Általánosságban elmondható, hogy a hazai eper minden évben drágábban indul, mint az import, főleg a szezon elején, amikor még kevés a termés.
A tömeges szabadföldi szedés általában május elején kezdődik, ekkor már nagyobb kínálat és mérsékeltebb árak várhatók.