Megszólal a termesztő – Ennyibe kerül most a magyar eper, és ezért vizes és íztelen az import eper

Egy eperkertészet tulajdonosa mondta el, miért drága a magyar eper, és hogy miért nem akkora ízélmény a külföldről érkező, spanyol vagy görög áru.

Április közepén a görög és spanyol, szinte túl tökéletes kinézetű import áru mellett megjelent az első hazai eper is a piacokon, de egyelőre meglehetősen sokat kérnek érte - írja a delmagyar.hu. Szeretjük, imádjuk, sőt, kimondhatjuk, hogy világszerte az egyik legnépszerűbb gyümölcs az eper, sajnos azonban aranyára van.

5-6 ezer forint az idei első hazai eper kilója

A korai szedésű, fóliasátorban termesztett magyar eper kilójáért jelenleg nagyjából 5000–5500 forintot kérnek, ami elsősorban a termelés költségeivel és a sok kézi munkával magyarázható - mondta el Ocskó Péter, a Bordányi Eperkertészet tulajdonosa.

A gazdák hónapok óta napi szinten gondozzák a növényeket, és a fóliás termesztés fenntartása is jelentős kiadással jár. Az árak a termés és az időjárás függvényében akár naponta változhatnak.

Miért rosszabb, íztelenebb, kevésbé édes az import eper?

a külföldről érkező eper ennél olcsóbb, hiszen azt gyakran még éretlenül szedik le, hogy kibírja a hosszú szállítást. Nem utóérő: bár a boltok polcain később bepirosodik, az íze és a cukortartalma általában elmarad a teljesen éretten leszedett hazai gyümölcsétől.

Tudtad? AZ eper csak a tövön érik és válik édesebbé!

Fontos: a magyar eper emiatt viszont rövidebb ideig tárolható, ezért inkább frissen érdemes elfogyasztani!

A szakértők szerint a magas eperár csak átmeneti jelenség

Ahogy közeledik a szezon csúcsa, és egyre több termés jelenik meg a piacon, természetesen csökkenni fognak az árak, állítja a szakértő.

TIPP: mindig alternatívát jelenthetnek a „Szedd magad” akciók, amelyek olcsóbb lehetőséget kínálnak azoknak, akik szeretnének friss magyar eperhez jutni!

Májusban árcsökkenés várható

Általánosságban elmondható, hogy a hazai eper minden évben drágábban indul, mint az import, főleg a szezon elején, amikor még kevés a termés.

A tömeges szabadföldi szedés általában május elején kezdődik, ekkor már nagyobb kínálat és mérsékeltebb árak várhatók.

Forrásunk volt.