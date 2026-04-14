A virágok nemcsak a látvány miatt fontosak, hanem a hangulatunkra is hatással vannak: egy gondozott, színes és zöldellő erkély sokkal hívogatóbbá teszi a reggeli kávézást vagy az esti pihenést. Nem véletlen, hogy egyre többen tekintenek a balkonjukra valódi kis oázisként. Ültessünk a balkonra mást is, ne csak muskátlit!

A muskátli kétségtelenül a balkonnövények örök klasszikusa, de messze nem az egyetlen választás, ha színes, élettel teli erkélyt szeretnénk. Az utóbbi években egyre többen fedezik fel, hogy a ládákba és cserepekbe rengeteg más, látványos és izgalmas balkonnövény is kerülhet: a dúsan virágzó petúnia, az elegáns begónia, a légies lobélia vagy akár a mediterrán hangulatot idéző leander mind-mind új karaktert adhat a lakás külső terének. A változatos formák és színek kombinálásával könnyen kialakíthatunk egy olyan mini kertet, amely valóban a saját stílusunkat tükrözi.

5 figyelemre méltó balkonnövény, ami végre nem muskátli, de legalább olyan szép

Balkonnövényt mindenkinek - a muskátlin túl is

A balkonnövények nevelése ráadásul nemcsak esztétikai élmény, hanem mindennapi örömforrás is. Tavasszal, amikor az első melegebb napok megérkeznek, különösen jó érzés kivinni a palántákat a friss levegőre, majd napról napra figyelni, ahogy növekednek, bimbót hoznak, végül pedig színes virágokkal töltik meg a teret. Ez a folyamat segít lelassulni egy kicsit, és közelebb hozza a természetet még azok számára is, akik városi környezetben élnek.

Akár kezdő kertészek vagyunk, akár rutinos növénybarátok, érdemes kilépni a megszokott muskátli–petúnia párosból, és bátran kísérletezni új fajokkal.

A megfelelő növények kiválasztásával a legkisebb erkélyből is virágzó, színes tér varázsolható, amely hónapokon át örömet ad – és minden nap emlékeztet arra, mennyire jó érzés élő növények között lenni.