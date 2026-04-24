A kertészek nem beszélnek róla – Ezt a trükköt vesd be, és kétszer annyi uborkád lesz

Az uborka is azon népszerű zöldségek közé tartozik, amit saját kis kertünkben is termeszthetünk. Bár korábban is írtunk már arról, hogyan kell uborkát nevelni, most egy olyan kertésztrükköt osztunk meg, amitől kétszer annyi termésed lesz.

Egyre többen kapnak rá a hobbikertészkedésre, és nemcsak a virágok ültetésére és gondozására, hanem a zöldségek nevelésére is. Ha szeretnéd, hogy kétszeres mennyiségű uborkatermésed legyen idén, akkor olvass tovább!

Hogyan termesszünk uborkát?

Az egyik legfontosabb lépés, hogy megtaláljuk növényünknek a legmegfelelőbb helyet.

Az uborka a napos helyeket kedveli, ahol legalább 6-8 órát éri a napsütés.

Árnyékos helyen hervadásnak indul, és lassan fejlődik a termése.

A bőséges vizet meghálálja, de sose öntözzük túl, mert a gyökérrothadás veszélye fenyegetheti!

A titok: metsszük le a korai virágokat!

És, amit csak nagyon kevesen tudnak: a korai virágok lemetszéséért cserébe bőséges termést kapunk!

Ez a drasztikus lépés azért is előnyös, mert később a kártevőkkel szemben is ellenállóbbá válik a növényünk.

A főszár és a levélnyél találkozásinál lévő hajtásoktól is szabaduljunk meg, amit akár napi szinten megtehetünk, hiszen az uborka gyorsan nő.

Tudtad? Ha azt tapasztalod, hogy az uborkán sok a virág, de a termés nemigen jelenik meg, akkor a nő- és hímivarú virágok arányával lehet probléma.

