2026.04.24.

A kertészek nem beszélnek róla – Ezt a trükköt vesd be, és kétszer annyi uborkád lesz

Az uborka is azon népszerű zöldségek közé tartozik, amit saját kis kertünkben is termeszthetünk. Bár korábban is írtunk már arról, hogyan kell uborkát nevelni, most egy olyan kertésztrükköt osztunk meg, amitől kétszer annyi termésed lesz.

Egyre többen kapnak rá a hobbikertészkedésre, és nemcsak a virágok ültetésére és gondozására, hanem a zöldségek nevelésére is. Ha szeretnéd, hogy kétszeres mennyiségű uborkatermésed legyen idén, akkor olvass tovább!

Uborkatermés
A kertészek nem beszélnek róla – Ezt a trükköt vesd be, és kétszer annyi uborkád lesz

Hogyan termesszünk uborkát?

Az egyik legfontosabb lépés, hogy megtaláljuk növényünknek a legmegfelelőbb helyet.

  • Az uborka a napos helyeket kedveli, ahol legalább 6-8 órát éri a napsütés.
  • Árnyékos helyen hervadásnak indul, és lassan fejlődik a termése.
  • A bőséges vizet meghálálja, de sose öntözzük túl, mert a gyökérrothadás veszélye fenyegetheti!

A titok: metsszük le a korai virágokat!

És, amit csak nagyon kevesen tudnak: a korai virágok lemetszéséért cserébe bőséges termést kapunk!

Ez a drasztikus lépés azért is előnyös, mert később a kártevőkkel szemben is ellenállóbbá válik a növényünk.

Uborka
A korai virágok lemetszéséért cserébe bőséges termést kapunk

A főszár és a levélnyél találkozásinál lévő hajtásoktól is szabaduljunk meg, amit akár napi szinten megtehetünk, hiszen az uborka gyorsan nő.

Tudtad?

Ha azt tapasztalod, hogy az uborkán sok a virág, de a termés nemigen jelenik meg, akkor a nő- és hímivarú virágok arányával lehet probléma.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

falafel

Falafel, az arab csicserigolyó

Az egyik legismertebb közel-keleti étel a falafel, ami a hummusszal együtt egész Európát is meghódította. A falafel fő alapanyaga a csicseriborsó, ami ebbe a receptbe azonban nem főtt, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

alvó nő gyógyszeres dobozzal
Otthon

A szakértő felfedi a titkot – Ekkor kell bevenned a...

A magnézium az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő, ha jobb alvásról van szó, de vajon tényleg segít elaludni? Szakértők most elmondják, mikor és hogyan érdemes szedni, melyik formát válaszd, és azt is, mire kell figyelni, hogy ne rontson az éjszakáidon.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hentes-tokany-marhabol
tokány

Békebeli hentes tokány

A tokányok családjának egy igen ízletes fajtája a békebeli hentes tokány. Szalonna, sonka, hagyma, hús és savanyú uborka különleges kombinációja.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept