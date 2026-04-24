A kertészek nem beszélnek róla – Ezt a trükköt vesd be, és kétszer annyi uborkád lesz

Egyre többen kapnak rá a hobbikertészkedésre, és nemcsak a virágok ültetésére és gondozására, hanem a zöldségek nevelésére is. Ha szeretnéd, hogy kétszeres mennyiségű uborkatermésed legyen idén, akkor olvass tovább!
Hogyan termesszünk uborkát?
Az egyik legfontosabb lépés, hogy megtaláljuk növényünknek a legmegfelelőbb helyet.
- Az uborka a napos helyeket kedveli, ahol legalább 6-8 órát éri a napsütés.
- Árnyékos helyen hervadásnak indul, és lassan fejlődik a termése.
- A bőséges vizet meghálálja, de sose öntözzük túl, mert a gyökérrothadás veszélye fenyegetheti!
A titok: metsszük le a korai virágokat!
És, amit csak nagyon kevesen tudnak: a korai virágok lemetszéséért cserébe bőséges termést kapunk!
Ez a drasztikus lépés azért is előnyös, mert később a kártevőkkel szemben is ellenállóbbá válik a növényünk.
A főszár és a levélnyél találkozásinál lévő hajtásoktól is szabaduljunk meg, amit akár napi szinten megtehetünk, hiszen az uborka gyorsan nő.