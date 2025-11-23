Család

2025.11.23.

Heti Menü: télies főzelékek és gyors egytálételek csábítanak főzésre

Nosalty

Beköszöntött a tél, és bár mínuszok nem repkednek, a télikabátok előkerültek, többet vagyunk otthon, nagyon korán sötétedik, és jobban vágyunk a nehezebb, háziasabb fogásokra, talán a főzőcskézésre is. Szezonhoz illő főzelékek és egytálételek kerülnek sorra ezen a héten, hozzájuk passzoló édességekkel, tartsatok velünk most is!

Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

csirkepörkölt

Fenséges csirkepaprikás

A csirkepaprikás egyike azon ételeknek, amely szinte a legközelebb áll a szívünkhöz, hisz megannyi családi ebéd emléke köthető hozzá. Igaz, hogy a nagymama paprikása mindig a legjobb ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

