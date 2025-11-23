Heti Menü: télies főzelékek és gyors egytálételek csábítanak főzésre

-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű211Kalória3.9gFehérje27.7gSzénhidrát9.3gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű482Kalória16gFehérje46gSzénhidrát26.9gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű576Kalória15gFehérje91.3gSzénhidrát21.2gZsír
hétfő
-
-
-
Leves
KöménymaglevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű231Kalória6.5gFehérje32.4gSzénhidrát8.4gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű355Kalória4.7gFehérje35.9gSzénhidrát22.4gZsír
-
Desszert
Karamellás sütőtökpudingadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes192Kalória3.9gFehérje38.9gSzénhidrát3.1gZsír
kedd
-
-
-
Leves
Háromhagymás levesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű127Kalória1.9gFehérje13.6gSzénhidrát5.9gZsír
-
Főétel
Laskagombás kuszkuszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű408Kalória17.4gFehérje57.6gSzénhidrát12.4gZsír
-
Desszert
Egyszerű banános zabpalacsintaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű450Kalória15.3gFehérje78.3gSzénhidrát9.8gZsír
szerda
-
-
-
Leves
Vegán zöldséglevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű78Kalória1.8gFehérje12.1gSzénhidrát3gZsír
-
Főétel
Lencsefőzelék egyszerűenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű728Kalória26.1gFehérje49.1gSzénhidrát48gZsír
-
Desszert
Kevert almás sütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1275Kalória16.1gFehérje137gSzénhidrát77gZsír
csütörtök
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű218Kalória3.3gFehérje31.2gSzénhidrát7.7gZsír
-
Főétel
Egyszerű rakott karfiol248Kalória6.7gFehérje10.4gSzénhidrát20.9gZsír
-
Desszert
Narancsos lustasütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű488Kalória7.1gFehérje61.6gSzénhidrát24.3gZsír
péntek
-
-
-
Leves
TojáslevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű129Kalória4.2gFehérje8.8gSzénhidrát8.4gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű245Kalória8.8gFehérje47.6gSzénhidrát5.1gZsír
-
Desszert
Túrós-áfonyás uncsisütiadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű460Kalória7.4gFehérje52.7gSzénhidrát25.1gZsír
szombat
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű185Kalória15.7gFehérje18gSzénhidrát6.1gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű742Kalória26.2gFehérje31.6gSzénhidrát57.7gZsír
-
Desszert
Álomkönnyű citromos-mákos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű314Kalória4gFehérje55.9gSzénhidrát8.8gZsír
vasárnap
-
Heti Menü: télies főzelékek és gyors egytálételek csábítanak főzésre
Beköszöntött a tél, és bár mínuszok nem repkednek, a télikabátok előkerültek, többet vagyunk otthon, nagyon korán sötétedik, és jobban vágyunk a nehezebb, háziasabb fogásokra, talán a főzőcskézésre is. Szezonhoz illő főzelékek és egytálételek kerülnek sorra ezen a héten, hozzájuk passzoló édességekkel, tartsatok velünk most is!