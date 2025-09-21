Gasztro

2025.09.21.

Heti Menü: tartalmas, sűrű és ízes magyaros levesek hete az Újházitól a frankfurtiig

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Zöldbab? Karfiol? Újházi? Frankfurti? Tojásleves? Nyugalom, csodás főételeket is passzintunk a napi magyaros leves mellé, és természetesen édességek is készülnek, hogy senki se szenvedjen semmiféle hiányérzettől.

Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

chilis bab

Chilis bab kukoricakenyérrel

A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

