Gasztro

2025.12.19.

Nagy kávéfőzőteszt: úgy látszik, nem pénz kérdése, hogy jó kávéval indíthassuk a reggelt

Nosalty profilképe Nosalty

Egy silány kávéfőző könnyen elronthatja a reggelt, míg egy jól működő gép szinte észrevétlenül végzi a dolgát. A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi összefogásban 145 kávéfőzőt tesztelt, és azt vizsgálta, mi számít igazán a hétköznapokban: az eszpresszó és a cappuccino minősége, a zajszint, a tisztíthatóság, az energiafogyasztás, valamint az a bizonyos első korty. A tesztből kiderült, melyik készülék lesz megbízható társunk, és melyik válik csupán felesleges dísztárggyá a konyhapulton.

Mennyibe fog ez nekem kerülni?

Hogy rögtön a jó hírrel kezdjük, a legolcsóbb tesztelt kapszulás kávéfőző (átlagára 23 000 Ft) 71%-os eredménnyel végzett összesítésben. A legjobb eredmény 76%. Vagyis egyáltalán nem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, ha egy jó eszpresszóra vágyunk, s mindezt egy könnyen kezelhető kávéfőzővel szeretnénk elkészíteni.

A terméktesztek projektünk egyik fő célja, hogy rámutassunk, sokszor a jól teljesítő termékek beszerzése nem pénz, inkább megfelelő tájékozottság kérdése

– Füves Eszter, a terméktesztek projekt vezetője.
Kávéfőző
Nagy kávéfőzőteszt: úgy látszik nem pénz kérdése, hogy jó kávéval indíthassuk a reggelt

Manuális kávéfőzővel lehet a legjobb eszpresszót elkészíteni?

Manuális (44 db), automata (76 db) és kapszulás (25 db) kávéfőzőket is teszteltek. Az elkészült kávék szakemberek által végzett kóstoláson is átestek, ahol az aromától a testességen át egészen a crema állagáig minden számított. A 145 vizsgált kávéfőző között akadt olyan, amely negyedáron hozta ugyanazt az élményt, mint egy prémium kategóriás gép. Jó példa erre a normál eszpresszó: az egyik 70 000 Ft-os átlagáron kapható Tristar kapszulás kávéfőző éppolyan kiegyensúlyozott, ízletes italt készített, mint egy közel 280 ezer forintos automata gép. Aki nem vágyik semmi extrára, csak reggelente egy megbízhatóan jó kávéra, annak ez mindenképpen jó hír.

Mi a helyzet a cappuccinot kedvelőkkel?

Rájuk is gondoltak a tesztelők. Azoknál a gépeknél, amelyek alkalmasak voltak rá – 120 ilyen kávéfőzőt vizsgáltak – tejhabosítással együtt vizsgálták az ital minőségét.

A tapasztalat itt is egyértelmű volt: nem minden gép erős minden műfajban.

Például a Smeg BCC13 automata (átlagára 377 000 Ft) vagy a Sage the Bambino SES450BSS manuális (átlagára 150 000 Ft) kávéfőzői jó értékelést kaptak eszpresszó készítésére, viszont a cappuccino esetében már csak elégségesre volt értékelhető a munkájuk.

Receptajánló:

Ki szeretne reggelente használati útmutatót olvasgatni?

Egy kávéfőző lehet bármilyen szép, ha a használata macerás, hamar elveszítheti a varázsát, főleg a reggeli rohanásban. A legtöbben egyszerű kezelést szeretnénk, gyors tisztítást, és lehetőleg minél kevesebb gondolkodást félálomban. Sajnos akadtak kifejezetten nehézkesen kezelhető darabok.

Például a Didiesse Frog Revolution manuális kávéfőző egy nagyon mutatós kis design darab, viszont körülményes vele elkészíteni az eszpresszót. S a vízkőtlenítés – ami fontos, ha sokáig szeretnénk használni – sem ment vele zökkenőmentesen.

Ami plusz érdekesség, hogy vizsgálták azt is, melyik kávéfőző könnyíti meg a termék használatát a látás- vagy hallássérültek számára. Mindössze 8 olyan terméket találtak, amely jó értékelést kapott ilyen szempontból A Beko, a Ninja, a Sage és a Siemens kávéfőzői között kell keresgélni, ha ilyet szeretnénk.

Jó, hát egy kicsit hangos

A készülő kávé illata sokaknál a reggel része. A hangja viszont már kevésbé simogató. Bár a kávéfőző hangja is lehet jó ébresztő módszer. Aki mégsem erre használná, annak érdekes információ lehet, hogy a tesztelt készülékek hanghatása között van szórás: 55 dB és 83 dB között mozgott a mért érték.

Kávé
A legdrágább gép nem garancia a jó kávéra

Mi biztosíthatja még a zökkenőmentes reggeli indulást?

Nagyon sok kávéfőző esetében kedvünk szerint beállíthatjuk, milyen őrlési fokozatot, hőfokot, kávéerősséget, mennyiséget szeretnénk eredményül. Ami extra, hogy egyes termékek már profil létrehozását is lehetővé teszik, vagyis elmenthetjük a kávéfőzőn a saját beállításainkat, s legközelebb már egy gombnyomásra készíthetjük a kávét a saját preferenciáink szerint. A tesztelt termékek között 26 olyan gépet találtak, melyeknél elérhető ez a funkció. Sőt van, amelyik már telefonos vezérléssel is működik.

A tesztelt kávéfőzők átlagára 23 000 Ft és 982 000 Ft között mozgott a teszt pulbikálásakor

Kávéfőzés szempontjából egyik termék sem bukott el a teszten, de jelentősek a különbségek, akár az érzékszervi értékelést, akár a praktikus szempontokat (elkészítési idő, csöpögés, fröccsenés) nézzük.

Olyan szempontok miatt sorolódtak hátrébb, mint az energiafogyasztás, zajszint, használhatósági szempontok.

Az látszik, hogy nem kötelező több százezer forintot költenünk, ha reggel egy jó eszpresszóval vagy cappuccinóval szeretnénk indítani a napot. A 26 márka – Beko, Bialetti, Bosch, DeLonghi, Didiesse, Gaggia, Illy, Jura, KitchenAid, Krups, Melitta, Miele, Ninja, Nivona, Philips, Princess, Russell Hobbs, Saeco, Sage, Siemens, Silvercrest, Smeg, Solis, Tristar, WMF, Xiaomi – 145 termékének részletes eredményei a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt oldalán érhetőek el hozzáféréssel.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt.

MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY? 

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A Tudatos Vásárlók tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Így lesz tökéletes a karácsonyi asztal: az Auchan friss halai minden recepthez
Gasztro

Így lesz tökéletes a karácsonyi asztal: az Auchan friss halai...

A karácsonyi készülődés egyik legkedveltebb pillanata a halételek kiválasztása, hiszen a friss hal az ünnepi menü egyik meghatározó eleme. Az Auchan idén is széles és változatos halválasztékkal készül: a kínálatban 11-féle édesvízi és 13-féle tengeri halfaj szerepel, 16 áruházban élőhalvásárral várják a vásárlókat – élő halat kizárólag kábítva árusítanak, míg a többi üzletben friss, csomagolt termékekből lehet válogatni.

Hirdetés

Támogatott tartalom

Legújabb receptek

halragu

Ünnepi mediterrán halragu

Ha ti is szoktatok karácsonyra halat készíteni, akkor most itt egy remek receptötlet, egy egyszerű halragu, amit tetszőleges tengeri halfiléből készíthettek. A vibráló, mediterrán ízek ...

lencsefőzelék

Lencsefőzelék egyszerűen

Egyszerű, pénztárcabarát főzelékféle, ami nemcsak az újév első napján tökéletes választás, hanem bármelyik télies hétvégén. Laktató és ízletes, ráadásul gyorsan elkészül, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Kávéfőző
Gasztro

Nagy kávéfőzőteszt: úgy látszik, nem pénz kérdése, hogy jó kávéval...

Egy silány kávéfőző könnyen elronthatja a reggelt, míg egy jól működő gép szinte észrevétlenül végzi a dolgát. A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi összefogásban 145 kávéfőzőt tesztelt, és azt vizsgálta, mi számít igazán a hétköznapokban: az eszpresszó és a cappuccino minősége, a zajszint, a tisztíthatóság, az energiafogyasztás, valamint az a bizonyos első korty. A tesztből kiderült, melyik készülék lesz megbízható társunk, és melyik válik csupán felesleges dísztárggyá a konyhapulton.

Nosalty

További cikkek

Szilvával töltött csirkerolád diómorzsás bundában
Karácsony

Kevés az időd? Mutatjuk az 5 leggyorsabb karácsonyi főételt

Egészben sült pulyka, így-így panírozott, majd olajban kisütött húsok és halak, halászlé, töltött káposzta? Finoman szólva sem időspórolós, kapkodva összedobható karácsonyi főételek. Mutatunk pár receptet inkább, amelyek bizonyítják, hogy nem minden fogás időigényes és őrületesen pepecselős, ami karácsonyi.

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept