Egy silány kávéfőző könnyen elronthatja a reggelt, míg egy jól működő gép szinte észrevétlenül végzi a dolgát. A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi összefogásban 145 kávéfőzőt tesztelt, és azt vizsgálta, mi számít igazán a hétköznapokban: az eszpresszó és a cappuccino minősége, a zajszint, a tisztíthatóság, az energiafogyasztás, valamint az a bizonyos első korty. A tesztből kiderült, melyik készülék lesz megbízható társunk, és melyik válik csupán felesleges dísztárggyá a konyhapulton.

Mennyibe fog ez nekem kerülni?

Hogy rögtön a jó hírrel kezdjük, a legolcsóbb tesztelt kapszulás kávéfőző (átlagára 23 000 Ft) 71%-os eredménnyel végzett összesítésben. A legjobb eredmény 76%. Vagyis egyáltalán nem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni, ha egy jó eszpresszóra vágyunk, s mindezt egy könnyen kezelhető kávéfőzővel szeretnénk elkészíteni.

A terméktesztek projektünk egyik fő célja, hogy rámutassunk, sokszor a jól teljesítő termékek beszerzése nem pénz, inkább megfelelő tájékozottság kérdése – Füves Eszter, a terméktesztek projekt vezetője.



Nagy kávéfőzőteszt: úgy látszik nem pénz kérdése, hogy jó kávéval indíthassuk a reggelt

Manuális kávéfőzővel lehet a legjobb eszpresszót elkészíteni?

Manuális (44 db), automata (76 db) és kapszulás (25 db) kávéfőzőket is teszteltek. Az elkészült kávék szakemberek által végzett kóstoláson is átestek, ahol az aromától a testességen át egészen a crema állagáig minden számított. A 145 vizsgált kávéfőző között akadt olyan, amely negyedáron hozta ugyanazt az élményt, mint egy prémium kategóriás gép. Jó példa erre a normál eszpresszó: az egyik 70 000 Ft-os átlagáron kapható Tristar kapszulás kávéfőző éppolyan kiegyensúlyozott, ízletes italt készített, mint egy közel 280 ezer forintos automata gép. Aki nem vágyik semmi extrára, csak reggelente egy megbízhatóan jó kávéra, annak ez mindenképpen jó hír.

Mi a helyzet a cappuccinot kedvelőkkel?

Rájuk is gondoltak a tesztelők. Azoknál a gépeknél, amelyek alkalmasak voltak rá – 120 ilyen kávéfőzőt vizsgáltak – tejhabosítással együtt vizsgálták az ital minőségét.

A tapasztalat itt is egyértelmű volt: nem minden gép erős minden műfajban.

Például a Smeg BCC13 automata (átlagára 377 000 Ft) vagy a Sage the Bambino SES450BSS manuális (átlagára 150 000 Ft) kávéfőzői jó értékelést kaptak eszpresszó készítésére, viszont a cappuccino esetében már csak elégségesre volt értékelhető a munkájuk.

Ki szeretne reggelente használati útmutatót olvasgatni?

Egy kávéfőző lehet bármilyen szép, ha a használata macerás, hamar elveszítheti a varázsát, főleg a reggeli rohanásban. A legtöbben egyszerű kezelést szeretnénk, gyors tisztítást, és lehetőleg minél kevesebb gondolkodást félálomban. Sajnos akadtak kifejezetten nehézkesen kezelhető darabok.

Például a Didiesse Frog Revolution manuális kávéfőző egy nagyon mutatós kis design darab, viszont körülményes vele elkészíteni az eszpresszót. S a vízkőtlenítés – ami fontos, ha sokáig szeretnénk használni – sem ment vele zökkenőmentesen.

Ami plusz érdekesség, hogy vizsgálták azt is, melyik kávéfőző könnyíti meg a termék használatát a látás- vagy hallássérültek számára. Mindössze 8 olyan terméket találtak, amely jó értékelést kapott ilyen szempontból A Beko, a Ninja, a Sage és a Siemens kávéfőzői között kell keresgélni, ha ilyet szeretnénk.

Jó, hát egy kicsit hangos

A készülő kávé illata sokaknál a reggel része. A hangja viszont már kevésbé simogató. Bár a kávéfőző hangja is lehet jó ébresztő módszer. Aki mégsem erre használná, annak érdekes információ lehet, hogy a tesztelt készülékek hanghatása között van szórás: 55 dB és 83 dB között mozgott a mért érték.

A legdrágább gép nem garancia a jó kávéra

Mi biztosíthatja még a zökkenőmentes reggeli indulást?

Nagyon sok kávéfőző esetében kedvünk szerint beállíthatjuk, milyen őrlési fokozatot, hőfokot, kávéerősséget, mennyiséget szeretnénk eredményül. Ami extra, hogy egyes termékek már profil létrehozását is lehetővé teszik, vagyis elmenthetjük a kávéfőzőn a saját beállításainkat, s legközelebb már egy gombnyomásra készíthetjük a kávét a saját preferenciáink szerint. A tesztelt termékek között 26 olyan gépet találtak, melyeknél elérhető ez a funkció. Sőt van, amelyik már telefonos vezérléssel is működik.

A tesztelt kávéfőzők átlagára 23 000 Ft és 982 000 Ft között mozgott a teszt pulbikálásakor

Kávéfőzés szempontjából egyik termék sem bukott el a teszten, de jelentősek a különbségek, akár az érzékszervi értékelést, akár a praktikus szempontokat (elkészítési idő, csöpögés, fröccsenés) nézzük.

Olyan szempontok miatt sorolódtak hátrébb, mint az energiafogyasztás, zajszint, használhatósági szempontok.

Az látszik, hogy nem kötelező több százezer forintot költenünk, ha reggel egy jó eszpresszóval vagy cappuccinóval szeretnénk indítani a napot. A 26 márka – Beko, Bialetti, Bosch, DeLonghi, Didiesse, Gaggia, Illy, Jura, KitchenAid, Krups, Melitta, Miele, Ninja, Nivona, Philips, Princess, Russell Hobbs, Saeco, Sage, Siemens, Silvercrest, Smeg, Solis, Tristar, WMF, Xiaomi – 145 termékének részletes eredményei a Tudatos Vásárlók Egyesületének termékteszt oldalán érhetőek el hozzáféréssel.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt.

MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY?

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A Tudatos Vásárlók tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.