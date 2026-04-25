Magasabb a halálozási kockázat azoknál a túlsúlyos embereknél, akik ebben a korban híztak el

Nosalty

Egy friss svéd kutatás szerint nagyon nem mindegy, mikor hízunk meg életünk során.

Egy frissen publikált kutatás szerint nem csak az elhízás megtörténte van hatással egészségünkre, hanem az is, hogy ez életünk mely szakaszában történt. Ugyanis azoknál, akiknél kora felnőtt korban történik az elhízás, a halálos kockázat is magasabb.

A kutatásról részletesen

A kutatás során 600 olyan ember adatait nézték át, akik 17 és 60 éves koruk között három, rögzített súlymérésen vettek részt. Az elhízást úgy határozták meg, hogy mikor volt az első olyan alkalom, amikor a résztvevők testtömegindexe (BMI) elérte vagy meghaladta a 30-at.

Az eredmények szerint, azok akik 17 és 30 éves koruk között híztak el, 70 százalékkal nagyobb eséllyel haltak meg a követési időszak alatt, mint azok, akiknél 60 éves korukig nem alakult ki elhízás.

Az számokban azt jelenti, hogy a fiatalon el nem hízott emberek közül 1000-ból 10-en haltak meg a követési időszak alatt, addig a fiatalon elhízottak közül 1000-ből 17-en.

Egyéb összefüggéseket is találtak

Például azt, hogy akiknél a legnagyobb mértékű súlygyarapodást figyelték meg, azok a legnagyobb valószínűséggel haltak meg a követési időszak alatt. Ez a jelenség pedig a szív-és érrendszeri megbetegedésekkel, a stroke nagyobb eséllyel való bekövetkezésével magyarázható.

A 2-es típusú cukorbetegség és a rákos megbetegedések okozta halálesetek is szorosabb összefüggést mutattak az elhízás mértékével.

A kutatók szerint a több évnyi megnövekedett biológia stressz is hozzájárulhatott a megnövekedett halálozási arányhoz, valamint az, hogy a túlsúly miatt a test gyorsabb „elhasználódásnak" volt kitéve. A kutatás viszont buktatókat is magában rejt, ugyanis az étrendet és a testmozgást nem vették figyelembe.

Forrásunk volt.

Otthon

