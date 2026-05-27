2026.05.27.

Sokan a lazacra esküsznek, pedig ez az 5 étel még több ómega-3-at tartalmaz

Nosalty profilképe Nosalty

Az ómega-3-ról a legtöbben automatikusan a lazacra gondolnak, pedig vannak olyan hétköznapi(bb) ételek is, amelyek még többet tartalmaznak ebből az értékes zsírsavból. Lássuk, melyek ezek!

Sokan automatikusan a lazacra gondolnak, ha ómega-3-ról van szó, pedig nem ez az egyetlen szuperforrás. Sőt, van néhány étel, ami még több ilyen értékes zsírsavat tartalmaz, miközben könnyebben beilleszthető a mindennapi étrendbe is. Mutatjuk, miket érdemes gyakrabban enned, ha támogatnád a szíved, az agyad és az általános egészséged.

lazac készül serpenyőben
Miért fontos az ómega-3?

Az ómega-3 esszenciális zsírsav, vagyis a szervezetünk nem képes önmagától előállítani, ezért táplálkozással kell bevinnünk. A legismertebb típusai az EPA, a DHA és az ALA, ezek a többszörösen telítetlen zsírsavak fontos szerepet játszanak a szív egészségének támogatásában és a trigliceridszint alacsonyan tartásában, a DHA pedig különösen lényeges lehet a csecsemők agyi fejlődése szempontjából.

A legtöbb felnőttnek napi 1100–1600 milligramm ómega-3 bevitele ajánlott, ezért nem mindegy, milyen forrásokból fedezed ezt a mennyiséget.

Így vihetsz be több ómega-3-at a hétköznapokban:

- szórj lenmagot vagy chiamagot a reggeli joghurtba vagy zabkásába!
- heti 1-2 alkalommal cseréld a tonhalat makrélára!
- nassolnivalónak válassz egy marék diót chips helyett!

Nem csak a lazac lehet jó ómega-3-forrás

Összegezve, ha szeretnél több ómega-3-at bevinni a szervezetedbe, érdemes a lazacon túl is körülnézned. Meglepően sok hétköznapi alapanyag létezik, ami még ennél is nagyobb mennyiségben tartalmazza ezeket az értékes zsírsavakat. Ráadásul több közülük könnyen beilleszthető a reggelikbe, gyors vacsorákba vagy akár a nassolásba is, így különösebb életmódváltás nélkül is tehetsz valamit a kiegyensúlyozottabb étrendért.

