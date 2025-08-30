Ezzel a népszerű diétával akár a 2-es típusú cukorbetegséget is megelőzhetjük

Egy nagyszabású, hat éven át tartó vizsgálat szerint a mediterrán étrend, a rendszeres testmozgás és a kalóriacsökkentés kombinációja akár 31%-kal mérsékelheti a diabétesz kialakulásának esélyét.
A mediterrán diéta – amely bővelkedik zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban, olívaolajban és egészséges zsírokban – már régóta az egyik legegészségesebb étrendként ismert. Most azonban kiderült: ha mozgással és tudatos kalóriacsökkentéssel társítjuk, az eredmények még látványosabbak lehetnek.
Mit mutatott a kutatás?
A 2025. augusztus 25-én az Annals of Internal Medicine folyóiratban megjelent PREDIMED-Plus tanulmányban közel 4 800, 55–75 év közötti, túlsúlyos vagy elhízott spanyol férfit és nőt követtek nyomon hat éven át.
A résztvevők egyik csoportja nemcsak a mediterrán étrendet követte, hanem napi szinten körülbelül 600 kalóriával kevesebbet fogyasztott a megszokott étrendjéhez képest, rendszeresen sportolt (például gyors séta vagy könnyű erősítő edzés formájában), és szakértői támogatást is kapott a fogyásban.
A kontrollcsoport ezzel szemben kizárólag a mediterrán étrendet tartotta.
Az eredmények egyértelműek voltak:
akik a teljes életmódprogramot követték, 31%-kal kisebb eséllyel lettek cukorbetegek, átlagosan 3,3 kilogrammot fogytak, és 3,6 centiméterrel csökkent a derékbőségük.
A kontrollcsoportban ezzel szemben csupán 0,6 kilogrammos fogyást és 0,3 centiméteres derékcsökkenést mértek.
A kutatók szerint a komplex beavatkozás valódi közegészségügyi előnyöket hordozhat. Ugyanakkor nehéz pontosan megmondani, hogy a kalóriacsökkentés, a testmozgás vagy a szakmai támogatás játszotta-e a legnagyobb szerepet – valószínűleg mind együtt hozta a kedvező hatást.
Miért fontos mindez?
A mediterrán étrend előnyeiről korábbi vizsgálatok is beszámoltak: összefüggésbe hozták a jobb szív- és érrendszeri mutatókkal, a hosszabb élettartammal és az egészségesebb öregedéssel. Az új kutatás viszont arra mutat rá, hogy az étrend önmagában nem elég – a siker kulcsa a komplex életmódváltásban rejlik.
Hogyan csökkentheted a kockázatot?
- Mediterrán étrend: zöldségek, gyümölcsök, halak, teljes kiőrlésű gabonák és olívaolaj rendszeres fogyasztása.
- Kalóriacsökkentés: a megszokott napi beviteledhez képest kb. 600 kalóriával kevesebb étel fogyasztása.
- Rendszeres mozgás: tempós séta, kerékpározás vagy könnyű erősítő edzés – a lényeg a következetesség.
- Szakértői támogatás: dietetikus vagy orvosi tanácsadás segíthet a kitartásban és a személyre szabott étrend kialakításában.
Mit érdemes megjegyezni?
A 2-es típusú cukorbetegség megelőzése nem csak a genetikán múlik. A kutatás üzenete világos:
- a tudatos étrend
- a rendszeres testmozgás
- és a kalóriabevitel mérséklése együtt hatékonyan csökkenti a betegség kockázatát.
Más szóval: a mediterrán étrend jó alap, de az igazi áttörést akkor érhetjük el, ha életmóddá válik – minden egyes nap.