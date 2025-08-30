Életmód

2025.08.30.

Ezzel a népszerű diétával akár a 2-es típusú cukorbetegséget is megelőzhetjük

Nosalty profilképe Nosalty

Eddig is tudtuk, hogy ez a sokoldalú diéta rengeteg problémára megoldást nyújthat, most azonban egy kutatás bebizonyította, hogy korunk egyik népbetegségének a megelőzésére is jó lehet.

Egy nagyszabású, hat éven át tartó vizsgálat szerint a mediterrán étrend, a rendszeres testmozgás és a kalóriacsökkentés kombinációja akár 31%-kal mérsékelheti a diabétesz kialakulásának esélyét.

Lazac zöldségekkel
Getty Images

A mediterrán diéta – amely bővelkedik zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban, olívaolajban és egészséges zsírokban – már régóta az egyik legegészségesebb étrendként ismert. Most azonban kiderült: ha mozgással és tudatos kalóriacsökkentéssel társítjuk, az eredmények még látványosabbak lehetnek.

Mit mutatott a kutatás?

A 2025. augusztus 25-én az Annals of Internal Medicine folyóiratban megjelent PREDIMED-Plus tanulmányban közel 4 800, 55–75 év közötti, túlsúlyos vagy elhízott spanyol férfit és nőt követtek nyomon hat éven át.

A résztvevők egyik csoportja nemcsak a mediterrán étrendet követte, hanem napi szinten körülbelül 600 kalóriával kevesebbet fogyasztott a megszokott étrendjéhez képest, rendszeresen sportolt (például gyors séta vagy könnyű erősítő edzés formájában), és szakértői támogatást is kapott a fogyásban.

A kontrollcsoport ezzel szemben kizárólag a mediterrán étrendet tartotta.

Az eredmények egyértelműek voltak:

akik a teljes életmódprogramot követték, 31%-kal kisebb eséllyel lettek cukorbetegek, átlagosan 3,3 kilogrammot fogytak, és 3,6 centiméterrel csökkent a derékbőségük.

A kontrollcsoportban ezzel szemben csupán 0,6 kilogrammos fogyást és 0,3 centiméteres derékcsökkenést mértek.

A kutatók szerint a komplex beavatkozás valódi közegészségügyi előnyöket hordozhat. Ugyanakkor nehéz pontosan megmondani, hogy a kalóriacsökkentés, a testmozgás vagy a szakmai támogatás játszotta-e a legnagyobb szerepet – valószínűleg mind együtt hozta a kedvező hatást.

Miért fontos mindez?

A mediterrán étrend előnyeiről korábbi vizsgálatok is beszámoltak: összefüggésbe hozták a jobb szív- és érrendszeri mutatókkal, a hosszabb élettartammal és az egészségesebb öregedéssel. Az új kutatás viszont arra mutat rá, hogy az étrend önmagában nem elég – a siker kulcsa a komplex életmódváltásban rejlik.

Hogyan csökkentheted a kockázatot?

  • Mediterrán étrend: zöldségek, gyümölcsök, halak, teljes kiőrlésű gabonák és olívaolaj rendszeres fogyasztása.
  • Kalóriacsökkentés: a megszokott napi beviteledhez képest kb. 600 kalóriával kevesebb étel fogyasztása.
  • Rendszeres mozgás: tempós séta, kerékpározás vagy könnyű erősítő edzés – a lényeg a következetesség.
  • Szakértői támogatás: dietetikus vagy orvosi tanácsadás segíthet a kitartásban és a személyre szabott étrend kialakításában.

Mit érdemes megjegyezni?

A 2-es típusú cukorbetegség megelőzése nem csak a genetikán múlik. A kutatás üzenete világos:

  • a tudatos étrend
  • a rendszeres testmozgás
  • és a kalóriabevitel mérséklése együtt hatékonyan csökkenti a betegség kockázatát.

Más szóval: a mediterrán étrend jó alap, de az igazi áttörést akkor érhetjük el, ha életmóddá válik – minden egyes nap.

