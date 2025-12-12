A Tefal edényszettje nemcsak praktikus, de a főzés is egy élmény vele

Minden konyhai kalandban hű társad lesz a Tefal edényszettje, legyen szó a karácsonyi menüről vagy egy gyors hétköznapi vacsoráról. Ami viszont egészen biztos, hogy tökéletes meglepetés lehet a fa alá minden hobbiszakácsnak. Kipróbáltuk!

Az elmúlt években rengeteg divatos konyhai készülék jelent meg a piacon, amivel új szintre emelhetjük az otthoni főzést. Félreértés ne essék, nincs ezzel semmi baj, mi is szeretünk a modern technológia segítségével egy kis varázslatot csempészni a főzésbe, azonban a csillogó új készülékeket látva könnyű megfeledkezni arról, ami igazán számít: az alapok. Hiszen egy strapabíró és megbízható edénykészlet nélkül hogyan alkothatnánk csodákat a konyhában? A megoldás pedig a Tefal Ingenio Unlimited 4 db-os edényszettje: segítségével nemcsak a karácsonyi menüt hozhatod le könnyedén, de a tökéletes ajándékot is megtaláltad kedvenc hobbiszakács ismerősödnek! Lássuk, miért is lesz a kedvenc konyhai eszközöd ez az edénykészlet!

Levehető fogójával és tapadásmentes felületével a Tefal edényszettje minket meggyőzött Tefal / A kép illusztráció

Első benyomások

Már első pillantásra szimpatikus volt ez a készlet, aminek az egyik oka, hogy 3 különböző méretű edényt – 16, 18 és 20 cm - foglal magába, így a szószoktól a sült húsokig bármilyen étel is legyen terítéken, el fogjuk tudni készíteni.

A másik óriási előnye, hogy levehető a fogója. Talán ez nem hangzik olyan forradalmian, de ezzel a megoldással pofonegyszerűen tudjuk áttenni az edényeket a tűzhelyről a sütőbe vagy akár a hűtőbe. Sőt, ha neked is olyan zsúfolt a konyhád, mint nekünk, akkor ez igazi megváltás lesz. A levehető fogónak köszönhetően egyszerűen egymásba helyezhetőek, így sokkal kevesebb helyet foglalnak a konyhaszekrényben.

Amiatt sem kell aggódnod, hogy baleset történne, a Tefal legújabb biztonságos és szabadalmaztatott levehető fogantyúja akár 10 kg-ot is elbír, továbbá 10 év garancia van rá.

És nem csak a külseje ilyen vonzó.

Húsok, zöldségek és szószok is készülhetnek a Tefal edényekben Tefal / A kép illusztráció

Na de tényleg olyan praktikusak a Tefal edényei? Teszteltük!

A puding próbája az evés, jelen esetben a főzés. Már korábban is számos Tefal termékkel volt dolgunk, és használjuk is őket rendszeresen, így alapvetően magas elvárásokkal vágtunk bele az edényszett felavatásába.

A menü ropogós kacsacomb volt, hozzá készült még egy fanyarkás áfonyaszósz, valamint párolt zöldségek. A Tefaltól megszokott módon a tapadásmentes felületnek köszönhetően egy percig sem kellett aggódnunk, hogy odaragadnának az ételek.

Ráadásul jó hír, hogy az új Titanium borításnak köszönhetően akár kétszer hosszabb az edények élettartama, mint korábban, miközben PFOA-, ólom- és kadmiummentesek is.

Rögtön le is teszteltük a levehető fogót, és valóban könnyedén be tudtuk helyezni a kacsát a sütőbe, utána pedig áttérhettünk az öntet és a zöldségek elkészítésére. Az innovatív Thermo-Signal™ hőmérsékletjelző segítségével pontosan tudtuk, hogy mikor kerülhetnek az ételek az edénybe, míg az egyenletes hőelosztást biztosító Thermo-Fusion+™ technológiának köszönhetően a párolt zöldbab, kukorica és répa is hibátlan lett. Az áfonyaszószunk egyáltalán nem tapadt az edényhez, míg a kacsa kívül roppanósan, belül omlósan került ki a sütőből. A karácsonyi próbafőzés tökéletesen sikerült!

Mi ugyan elektromos tűzhelyen teszteltük a Tefal termékeit, de gáz-, kerámia- és indukciós tűzhelyen is lehet őket használni.

Egy kis inspiráció a karácsonyi lakomához, amit akár a Tefal edénykészletében is elkészíthetsz:

A lakoma után pedig jön a főzés legrosszabb része: el kell takarítani a romokat. Ha van mosogatógéped, akkor valamivel könnyebb dolgod van, különösen, hogy a Tefal edényeiet is nyugodtan beteheted - mi is így tettünk - , de kézzel is könnyen és gyorsan tisztává lehet őket varázsolni.

A mi konyhánkban kiállta a próbát a Tefal Ingenio Unlimited edényszett, így saját magadnak és szeretteidnek is tökéletes ajándék lehet idén karácsonykor.

