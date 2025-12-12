Életmód

2025.12.12.

Mit főzzek hétvégén? Karácsonyra hangoló halételek ír, zöldséges hallevessel, lazacpogácsával és sült pisztránggal

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Nem kötelező rántott pontyot vagy harcsát és magyaros, paprikás halászlevet készíteni karácsonykor. Újító receptekre fel!

Csodás sűrű, gazdag halleves ír módra, lazacpogácsa ropogósan, de akár egészben sült zöldséges pisztráng is készülhet idén karácsonyra!

SZOMBAT

VASÁRNAP

Ajánlott videó

Legújabb receptek

cukormentes bonbon

Cukormentes bonbonok

A méz helyett is használhatunk folyékony édesítőt, vagy eritritet, negyedannyi édesítőt is. Ha nagyobb a család dupla, tripla adagban is érdemes elkészíteni.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Sváby András a Wellington szűzpecsenyével
Gasztro

Egysztárétel: újragondolt Wellington szűzpecsenyéből, tejszínes burgonyagratinnal és borsmártással, Sváby Andrástól

Már lassan tényleg ott tartunk, hogy a karácsonyi menüt tervezgetjük, hiszen szempillantás alatt eljön a nap, amikor az ünnepi asztalt üljük körbe. Ha idén egy igazán különleges fogást szeretnénk prezentálni karácsonykor, akkor készítsünk Wellington szűzpecsenyét krémes, tejszínes burgonyagratinnal és pikáns borsmártással.

Hirdetés

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept