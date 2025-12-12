Mit főzzek hétvégén? Karácsonyra hangoló halételek ír, zöldséges hallevessel, lazacpogácsával és sült pisztránggal

Csodás sűrű, gazdag halleves ír módra, lazacpogácsa ropogósan, de akár egészben sült zöldséges pisztráng is készülhet idén karácsonyra!
SZOMBAT
Főétel
Lazacpogácsa
Desszert
Impozáns tökmagos vaníliás kifli
VASÁRNAP
Nem kötelező rántott pontyot vagy harcsát és magyaros, paprikás halászlevet készíteni karácsonykor. Újító receptekre fel!
Csodás sűrű, gazdag halleves ír módra, lazacpogácsa ropogósan, de akár egészben sült zöldséges pisztráng is készülhet idén karácsonyra!
SZOMBAT
VASÁRNAP
Sváby András családjában igazi ünnepi jolly joker a Wellington, amit ezúttal szaftos szűzpecsenyéből készített el. Mellé tejszínes-zelleres burgonyagratint és selymes borsmártást is ...
A méz helyett is használhatunk folyékony édesítőt, vagy eritritet, negyedannyi édesítőt is. Ha nagyobb a család dupla, tripla adagban is érdemes elkészíteni.
Nem kötelező rántott pontyot vagy harcsát és magyaros, paprikás halászlevet készíteni karácsonykor. Újító receptekre fel!Brecz Judit
A reformer pilates egyre népszerűbb mozgásforma, ám sokan furcsa mellékhatást tapasztalnak közben: szédülést, hányingert vagy akár fejfájást.Nosalty
Már lassan tényleg ott tartunk, hogy a karácsonyi menüt tervezgetjük, hiszen szempillantás alatt eljön a nap, amikor az ünnepi asztalt üljük körbe. Ha idén egy igazán különleges fogást szeretnénk prezentálni karácsonykor, akkor készítsünk Wellington szűzpecsenyét krémes, tejszínes burgonyagratinnal és pikáns borsmártással.Hirdetés
50 év felett fokozatosan csökken az anyagcsere gyorsasága, amit először a hasnyálmirigyünk érez meg. Fontos, hogy egészségünk megőrzése érdekében átgondoljuk táplálkozásunkat, és körbenézzünk a hűtőnkben. Íme, 4 olyan tiltólistás élelmiszer, ami árt a hasnyálmirigynek!
A szív egészségét apró, hétköznapi döntések is befolyásolják, és a megoldás ott lapul a konyhánkban.
Nem szerénykedünk ma, a levestől a desszertig kiteszünk magunkért, a végén pedig elégedetten dőlünk hátra, tele hassal.
Ez a tészta többszöri kísérletezés végeredménye, ez a legtökéletesebb. Évek óta ezekkel az arányokkal dolgozom. Egy nagyon jól dolgozható, rugalmas tésztát kapunk, nem ragad, nem ...
Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...
A kolozsvári töltött káposzta nem csak karácsonykor esik ám jól...