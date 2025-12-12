Szaftos csirkecomb és egészben sült krumpli a Sencor forró levegős fritőzében – Családi vacsora 30 perc alatt

Első benyomások – tényleg elfér benne a vacsora?
A Sencor forró levegős fritőze a maga 9 literével meglepően tágas. A belső teret ketté lehet osztani egy választófallal, így két 4,5 literes kosarat kapunk, amelyekben két külön ételt tudunk elkészíteni, különböző hőfokon, a SycnFinish gombnak köszönhetően viszont egyszerre készülnek el! Az egyik oldalon fűszeres csirkecombok, a másik oldalon pedig egészben sült krumplik készültek.
Digitális vezérlés – intuitív irányítópanel
A gép kezelőfelülete teljesen digitális, nyolc programmal. Mi a húsnál a csirkéhez készült programot választottuk ki, a burgonyánál pedig a krumpliprogramon belül manuálisan állítottuk át hosszabb időre és kisebb hőfokra, mivel egészben sült, héjastul. A kijelző könnyen érthető, a váltás a két kosár között pedig egy pillanat csupán!
A 2700 W teljesítmény már elsőre érezhető volt: szinte pillanatok alatt elérte a beállított hőfokot, és még a nagy mennyiségű ételt is gond nélkül sütötte át, teljesen egyenletesen.
Mit tud a gyakorlatban? – így sikerült a főétel
A csirkecomb kívül gyönyörű aranybarna, belül omlós és szaftos, a bőr pedig ropogós lett. Az egészben sült krumpli héja finoman kérges, belül puha és krémes. Extra előny a gépnél, hogy a két kosár szétválasztása miatt a krumplik magasabb hőfokon készülhettek, mint a csirke. Miközben a gép sütött, simán volt idő összedobni egy klasszikus ecetes-cukros uborkasalátát – és mire végeztünk, a főételek pontosan egyszerre készültek el.