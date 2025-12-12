Szaftos csirkecomb és egészben sült krumpli a Sencor forró levegős fritőzében – Családi vacsora 30 perc alatt

Ha van konyhai eszköz, ami tényleg leveszi a terhet a vállunkról egy rohanós hétköznapon, az a forró levegős fritőz. A Sencor legújabb, 9 literes, kétkosaras modellje pedig még magasabb szintre emeli a kényelmet – egyszerre készíthető benne akár hús és köret, külön hőfokokon sütve. Mi most csirkecombot és egészben sült krumplit sütöttünk benne, mellé pedig gyors uborkasalátát készítettünk – és közben leteszteltük, mit tud a gép a gyakorlatban.

Első benyomások – tényleg elfér benne a vacsora?

A Sencor forró levegős fritőze a maga 9 literével meglepően tágas. A belső teret ketté lehet osztani egy választófallal, így két 4,5 literes kosarat kapunk, amelyekben két külön ételt tudunk elkészíteni, különböző hőfokon, a SycnFinish gombnak köszönhetően viszont egyszerre készülnek el! Az egyik oldalon fűszeres csirkecombok, a másik oldalon pedig egészben sült krumplik készültek.

Sült csirkecomb egészben sült krumplival - receptért kattints a képre!

Digitális vezérlés – intuitív irányítópanel

A gép kezelőfelülete teljesen digitális, nyolc programmal. Mi a húsnál a csirkéhez készült programot választottuk ki, a burgonyánál pedig a krumpliprogramon belül manuálisan állítottuk át hosszabb időre és kisebb hőfokra, mivel egészben sült, héjastul. A kijelző könnyen érthető, a váltás a két kosár között pedig egy pillanat csupán!

A 2700 W teljesítmény már elsőre érezhető volt: szinte pillanatok alatt elérte a beállított hőfokot, és még a nagy mennyiségű ételt is gond nélkül sütötte át, teljesen egyenletesen.

Sült csirkecomb egészben sült krumplival - receptért kattints a képre!

Mit tud a gyakorlatban? – így sikerült a főétel

A csirkecomb kívül gyönyörű aranybarna, belül omlós és szaftos, a bőr pedig ropogós lett. Az egészben sült krumpli héja finoman kérges, belül puha és krémes. Extra előny a gépnél, hogy a két kosár szétválasztása miatt a krumplik magasabb hőfokon készülhettek, mint a csirke. Miközben a gép sütött, simán volt idő összedobni egy klasszikus ecetes-cukros uborkasalátát – és mire végeztünk, a főételek pontosan egyszerre készültek el.

Nézd meg videón is, hogy készül ez az egyszerű ünnepi étel: