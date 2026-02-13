Étrend-kiegészítőt hívott vissza a BioTechUSA

Nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra - fekete dió) azonosítottak a BioTechUSA Kft. által forgalmazott ,,Candida Support” elnevezésű étrend-kiegészítőben, így azt visszahívták, a forgalmazását pedig beszüntették – írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett. A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel.
Az érintett termék adatai:
- Termék megnevezése: Candida Support
- Kiszerelés: 90 kapszula
- Gyártó: NOW Foods (USA)
- R-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.).