2026.02.13.

Étrend-kiegészítőt hívott vissza a BioTechUSA

Nem engedélyezett összetevő jelenléte miatt visszahívta egyik termékét a BioTechUSA.

Nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra - fekete dió) azonosítottak a BioTechUSA Kft. által forgalmazott ,,Candida Support” elnevezésű étrend-kiegészítőben, így azt visszahívták, a forgalmazását pedig beszüntették – írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az érintett termék
A bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett. A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel.

Az érintett termék adatai:

  • Termék megnevezése: Candida Support
  • Kiszerelés: 90 kapszula
  • Gyártó: NOW Foods (USA)
  • R-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.).

A hatóságok arra kérik a vásárlókat, ne fogyasszák el a terméket!

Forrásunk volt.

