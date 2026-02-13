Étrend-kiegészítőt hívott vissza a BioTechUSA

Nem engedélyezett összetevő jelenléte miatt visszahívta egyik termékét a BioTechUSA.

Nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra - fekete dió) azonosítottak a BioTechUSA Kft. által forgalmazott ,,Candida Support” elnevezésű étrend-kiegészítőben, így azt visszahívták, a forgalmazását pedig beszüntették – írta közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett. A hatóság felvette a kapcsolatot az érintett cégekkel.

Az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Candida Support

Kiszerelés: 90 kapszula

Gyártó: NOW Foods (USA)

R-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.).

A hatóságok arra kérik a vásárlókat, ne fogyasszák el a terméket!

