Egyetlen nap viselés után is milliónyi baktérium és gomba élhet rajta. A zokni az a ruhadarab, amelyet higiéniai okokból tilos mosás nélkül újra felhúzni.

Sokan gond nélkül felveszik többször ugyanazt a farmert, pulóvert vagy pólót mosás nélkül, ez rendben is van. A zoknikkal azonban egészen más a helyzet. A láb különleges környezetet biztosít a mikroorganizmusoknak, és már egyetlen nap alatt is komoly baktérium- és gombateleppé változtathatja a zoknit. Ha tudnánk, mi minden él benne ilyenkor, aligha vennénk fel újra mosás nélkül!

Ezt a ruhadarabot soha ne vedd fel mosás nélkül – Tele van baktériumokkal

A láb: ideális élőhely a mikrobáknak

Az emberi lábon akár ezerféle baktérium- és gombafaj is megél. A lábujjak közötti meleg, nedves területek különösen kedveznek nekik, hiszen itt verejték és elhalt hámsejtek szolgálnak táplálékul. Nem véletlen, hogy a lábon több gombaféle található, mint a test bármely más részén.

Miért lesz büdös a zokni?

A kellemetlen szagért nem maga az izzadság felelős, hanem a baktériumok anyagcseretermékei. Egyesek rothadó hagymára, mások sajtra vagy akár kecskére emlékeztető szagot árasztanak. Minél jobban izzad a láb, annál több tápanyag jut ezeknek a mikrobáknak, és annál erősebb lesz a szag.

A zokni baktériumcsapda

A zokni csapdába ejti a nedvességet, így még ideálisabb környezetet teremt a kórokozóknak. Kutatások szerint egyetlen nap viselés után egy zokniban 8–9 millió baktérium is lehet, míg egy pólón ennek töredéke. Ráadásul egyes gombák és baktériumok hónapokig életben maradnak a textíliákon.

Nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet

A zokniban nemcsak ártalmatlan bőrbaktériumok élnek, hanem potenciálisan veszélyes gombák is. Ezek könnyen átterjedhetnek a cipőre, a padlóra vagy akár az ágyneműre, és hozzájárulhatnak a lábgomba kialakulásához.

Így tartsd tisztán a lábad és a zoknid

Zoknit mindig csak egyszer viselj, utána mosd ki!

Részesítsd előnyben a jól szellőző cipőket és zoknikat!

Mosáshoz alapesetben 30–40 °C is elég, fertőtlenítéshez viszont 60 °C ajánlott.

Forrásunk volt.