Vegán trópusi pavlova
Hozzávalók
vegán habcsók
-
120 g aquafaba
-
1 tk fehérborecet
-
75 g cukor (kristálycukor)
-
75 g porcukor
díszítés
-
150 g növényi habtejszín
-
2 ek porcukor
-
vanília ízlés szerint
-
2 db maracuja
-
100 g mangó
-
4 ek kókuszreszelék
-
menta ízlés szerint
- 2% Fehérje
- 55% Szénhidrát
- 14% Zsír
vegán habcsók
-
30g aquafaba0 kcal
-
1g fehérborecet0 kcal
-
19g cukor73 kcal
-
19g porcukor73 kcal
díszítés
vegán habcsók
-
120g aquafaba0 kcal
-
2g fehérborecet0 kcal
-
75g cukor290 kcal
-
75g porcukor290 kcal
díszítés
-
150g növényi habtejszín377 kcal
-
14g porcukor54 kcal
-
0 kcal
-
108g maracuja54 kcal
-
100g mangó43 kcal
-
24g kókuszreszelék158 kcal
-
0 kcal
vegán habcsók
-
18g aquafaba0 kcal
-
0.3g fehérborecet0 kcal
-
11.2g cukor43 kcal
-
11.2g porcukor43 kcal
díszítés
-
22.5g növényi habtejszín56 kcal
-
2.1g porcukor8 kcal
-
0 kcal
-
16.2g maracuja8 kcal
-
15g mangó6 kcal
-
3.6g kókuszreszelék24 kcal
-
0 kcal
- 28% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2 g
Zsír
-
Összesen 12.7 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 1 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 73.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 6 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 24 mg
-
Nátrium 29 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 51.4 g
-
Cukor 47 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 25.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 19 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 218 micro
-
β-crypt 8 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 4 micro
- 28% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8 g
Zsír
-
Összesen 50.7 g
-
Telített zsírsav 47 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 3 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 292.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 45 mg
-
Foszfor 98 mg
-
Nátrium 117 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 205.4 g
-
Cukor 187 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 102.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 74 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 43 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 41 micro
-
Kolin: 15 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 6 micro
-
β-karotin 872 micro
-
β-crypt 30 micro
-
Likopin 2 micro
-
Lut-zea 16 micro
- 28% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1.2 g
Zsír
-
Összesen 7.6 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 43.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 3 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 15 mg
-
Nátrium 18 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 30.8 g
-
Cukor 28 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 15.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 11 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 6 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 130 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
Elkészítés
vegán habcsók
- Az aquafabát, azaz a konzerv bab vagy csicseri leszűrt levét habverővel kezdjük el kihabosítani. Amikor kezd erősen buborékosodni, kezdjük el hozzákanalazni az előzőleg elkevert por- és kristálycukrot.
- Nagyjából 5-6 perc után elkezd teljesen kifehéredni és habosodni a folyadék, ekkor mehet bele a fehérborecet, ami segít abban, hogy a kész habnak legyen tartása. Adjuk hozzá az utolsó adag cukrot is, majd folytassuk a habosítást.
- Nagyjából 12-15 perc után jónak kell lennie a habnak - ezt ugyanonnan fogjuk tudni, mint a tojásfehérje esetében: ha a hab masszív és megtartja a formáját, nem csúszik ki az edényből, akkor készen van.
- A kész habot töltsük habzsákba, majd nyomjunk belőle sütőpapíros tepsire 10 centi átmérőjű és 2-3 centi magas korongokat, összesen 8 darabot. A közepüket kicsit mélyítsük ki kráterszerűen egy kanál hátuljával, ha pedig maradt hab, azt nyomjuk apró habcsókokként a sütőpapírra.
- Tegyük 100 fokos sütőbe "száradni" 2 óra hosszan, közben pedig legyünk türelmesek, és próbáljuk meg csak limitáltan nyitogatni az ajtót.
- A 2 óra leteltével kapcsoljuk ki a sütőt, de ne vegyük ki a habcsókokat, hanem hagyjuk a sütőben kihűlni őket. Ezen annyit gyorsíthatunk, hogy az ajtóba belecsiptethetünk egy fakanalat, így kicsit gyorsabban tud hűlni.
díszítés
- A kókuszreszeléket száraz serpenyőben lepirítjuk, a mentát és a mangót felaprítjuk, a marakuját kikanalazzuk a héjából. A növényi habtejszínt egy kevés cukorral és ízlés szerint vaníliával habbá verjük.
- Kanalazzunk a habból 2-2 kanállal mindegyik habcsókra. Erre kanalazzunk ízlés szerint a mangóból, a marakujából, valamint szórjuk meg aprított mentával és pirított kókuszreszelékkel. Fontos viszont, hogy ne pakoljuk túl az egyes habcsókokat, különben a hab nem fogja elbírni a feltétet.
- Fogyaszthatjuk a pavlovákat így is, de ha még elegánsabbá tennénk, tegyünk egymásra két habcsókot, így igazi, emeletes pavlovatortát kapunk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 120 p
- Sütés hőfoka: 100 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus gyümölcsökkel díszítettük, így nagyon különleges desszertet varázsolva alig pár hozzávalóból.