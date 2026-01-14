r
Nosalty Logó
torta habcsóktorta

Vegán trópusi pavlova

Rosanics Petra
Vegán trópusi pavlova
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

vegán habcsók

díszítés

319
Kalória
2g
Fehérje
51.4g
Szénhidrát
12.7g
Zsír
25.7g
Víz
750mg
Koleszterin
2.7g
Élelmi rost
46.9g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 55% Szénhidrát
  • 14% Zsír

vegán habcsók

díszítés

Összesen 319 kcal
  • 2% Fehérje
  • 55% Szénhidrát
  • 14% Zsír

vegán habcsók

díszítés

Összesen 1266 kcal
  • 2% Fehérje
  • 55% Szénhidrát
  • 14% Zsír

vegán habcsók

díszítés

Összesen 188 kcal
  • 2% Fehérje
  • 55% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2 g

Zsír

  • Összesen
    12.7 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    1 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    73.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    6 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    24 mg
  • Nátrium
    29 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    51.4 g
  • Cukor
    47 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    25.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    19 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    218 micro
  • β-crypt
    8 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    4 micro
Összesen 319 kcal
  • 2% Fehérje
  • 55% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8 g

Zsír

  • Összesen
    50.7 g
  • Telített zsírsav
    47 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    3 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    292.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    45 mg
  • Foszfor
    98 mg
  • Nátrium
    117 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    205.4 g
  • Cukor
    187 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    102.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    74 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    43 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    41 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    6 micro
  • β-karotin
    872 micro
  • β-crypt
    30 micro
  • Likopin
    2 micro
  • Lut-zea
    16 micro
Összesen 1266 kcal
  • 2% Fehérje
  • 55% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 28% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1.2 g

Zsír

  • Összesen
    7.6 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    43.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    3 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    15 mg
  • Nátrium
    18 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30.8 g
  • Cukor
    28 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    15.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    11 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    6 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    130 micro
  • β-crypt
    5 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2 micro
Összesen 188 kcal

Elkészítés

vegán habcsók

  1. Az aquafabát, azaz a konzerv bab vagy csicseri leszűrt levét habverővel kezdjük el kihabosítani. Amikor kezd erősen buborékosodni, kezdjük el hozzákanalazni az előzőleg elkevert por- és kristálycukrot.
  2. Nagyjából 5-6 perc után elkezd teljesen kifehéredni és habosodni a folyadék, ekkor mehet bele a fehérborecet, ami segít abban, hogy a kész habnak legyen tartása. Adjuk hozzá az utolsó adag cukrot is, majd folytassuk a habosítást.
  3. Nagyjából 12-15 perc után jónak kell lennie a habnak - ezt ugyanonnan fogjuk tudni, mint a tojásfehérje esetében: ha a hab masszív és megtartja a formáját, nem csúszik ki az edényből, akkor készen van.
  4. A kész habot töltsük habzsákba, majd nyomjunk belőle sütőpapíros tepsire 10 centi átmérőjű és 2-3 centi magas korongokat, összesen 8 darabot. A közepüket kicsit mélyítsük ki kráterszerűen egy kanál hátuljával, ha pedig maradt hab, azt nyomjuk apró habcsókokként a sütőpapírra.
  5. Tegyük 100 fokos sütőbe "száradni" 2 óra hosszan, közben pedig legyünk türelmesek, és próbáljuk meg csak limitáltan nyitogatni az ajtót.
  6. A 2 óra leteltével kapcsoljuk ki a sütőt, de ne vegyük ki a habcsókokat, hanem hagyjuk a sütőben kihűlni őket. Ezen annyit gyorsíthatunk, hogy az ajtóba belecsiptethetünk egy fakanalat, így kicsit gyorsabban tud hűlni.

díszítés

  1. A kókuszreszeléket száraz serpenyőben lepirítjuk, a mentát és a mangót felaprítjuk, a marakuját kikanalazzuk a héjából. A növényi habtejszínt egy kevés cukorral és ízlés szerint vaníliával habbá verjük.
  2. Kanalazzunk a habból 2-2 kanállal mindegyik habcsókra. Erre kanalazzunk ízlés szerint a mangóból, a marakujából, valamint szórjuk meg aprított mentával és pirított kókuszreszelékkel. Fontos viszont, hogy ne pakoljuk túl az egyes habcsókokat, különben a hab nem fogja elbírni a feltétet.
  3. Fogyaszthatjuk a pavlovákat így is, de ha még elegánsabbá tennénk, tegyünk egymásra két habcsókot, így igazi, emeletes pavlovatortát kapunk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 120 p
  • Sütés hőfoka: 100 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus gyümölcsökkel díszítettük, így nagyon különleges desszertet varázsolva alig pár hozzávalóból.

Nosalty stories

Hasonló receptek

Összes habcsóktorta
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept