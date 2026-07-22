Végleg bezárt a balatonboglári BB borászati feldolgozó, és bár a hivatalos indoklás szerint a megváltozott piaci környezet az oka, a dolgozók egészen mást állítanak.

Korábban mi is megírtuk, hogy június 30-al bezár a BB borászat, amely 70 éve volt a térség meghatározó borelőállítója. Az ez idáig foglalkoztatott 26 dolgozótól is megváltak, akik szerint a bezárás hivatalos indoklása nem teljesen állja meg a helyét.

Mi történt valójában a legendás balatoni borászattal? Megszólaltak a volt dolgozók

Ével alatt sorvadt el a borászat

A cég hivatalos álláspontja szerint a döntést a megváltozott piaci és gazdasági környezet indokolta. Az elbocsátott munkatársak azonban úgy vélik, hogy a vállalat leépülése hosszú éveken át tartó folyamat volt, amely során elmaradtak azok a lépések, amelyek új piacokat vagy fejlődési lehetőségeket hozhattak volna.

Egyikük szerint a céget fokozatosan „kivéreztették”, miközben a még értékes részeit más telephelyekre helyezték át.

A balatonboglári borgazdaság egykor Somogy vármegye egyik legnagyobb munkáltatója volt. Fénykorában közel négyezer ember dolgozott a vállalatnál, évente pedig mintegy 400 ezer mázsa szőlőt dolgoztak fel. Ez a mennyiség az elmúlt évtizedekben drasztikusan visszaesett: az utolsó években már csak 20–30 ezer mázsa szőlő érkezett az üzembe.

A balatonboglári borgazdaság egykor Somogy vármegye egyik legnagyobb munkáltatója volt forrás

Fokozatosan építették le A dolgozók szerint a lejtmenet a kilencvenes évek privatizációját követően kezdődött. Az évek során megszűntek egyes gyártási tevékenységek, csökkent a feldolgozási kapacitás, a termelés egy részét pedig más üzemekbe szervezték ki. Bár a bezárás sokakat váratlanul ért, a termelés folyamatos zsugorodása már régóta jelezte, hogy komoly gondok vannak.

A volt alkalmazottak ugyanakkor elismerték, hogy a munkaviszony megszüntetésekor a végkielégítéseket és egyéb járandóságokat rendben megkapták. Csalódottságukat inkább az okozza, hogy szerintük nem történt érdemi kísérlet az üzem megmentésére, amely évtizedeken át meghatározó szereplője volt a dél-balatoni borászatnak.

Receptajánló szőlővel:

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a BB márka nem szűnik meg: a bezárás a balatonboglári feldolgozóüzemet érinti, míg a BB borok és pezsgők gyártása más telephelyeken folytatódik.

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