Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint egy, az Egyesült Államokból származó, online forgalmazott étrend-kiegészítő esetében megállapították, hogy a termék cinktartalma – a weboldalon közzétett információk alapján – meghaladja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott tolerálható felső beviteli szintet. A terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett ShopBuilder webáruházon keresztül is forgalmazták.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás a Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Figyelem! Népszerű étrend-kiegészítőt hívtak vissza, mert túl sok cinket tartalmaz forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: NOW Zinc 50 mg

• Kiszerelés: 100 tabletta

• Gyártó: NOW Foods (USA)

• E-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.)

Termékvisszahívás oka: A termék cink tartalma meghaladja az EFSA által meghatározott UL szintet.

Amennyiben a termékből vásároltál, ne fogyaszd el!

Forrásunk volt.