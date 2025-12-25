Advent

2025.12.25.

Már-már aranyárban mérik a magyarok kedvenc ropogtatnivalóját

A dióról köztudott, hogy rendkívül egészséges, ezért ajánlott akár napi rendszerességgel fogyasztani belőle. Lassan azonban aranyárban mérik a magyarok kedvenc ropogtatnivalóját, amiből idén rekord alacsony mennyiség termett hazánkban.

Az elmúlt 24 évben közel ötszörösére emelkedett a tisztított dió átlagára hazánkban – számolt be róla az Agrárszektor. 2000-ben még csak 1160 forintba került egy kiló dió, 2024-ben azonban már 5600 forintot is elkértek érte. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Nemzeti Archívum és az MTI közös grafikonján mutatja be a dió árának változását az elmúlt két és fél évtizedben.

Dióhalmok ládákban
Ötszörösére emelkedett a dió ára az elmúlt 24 évben

A grafikonon egyértelműen látszik, hogy 2000 óta szinte töretlenül emelkedett a dió ára, azonban volt négy év, ami kivételt jelent: 2004-ben, 2009-ben, 2016-ban és 2024-ben csökkent a nem darált, nem cukrozott dió kilónkénti ára, valamint 2010-ben csupán pár forintot drágult. A legnagyobb árnövekedést 2010 és 2011, valamint 2021 és 2022 között figyelhetjük meg, de 2022-ről 2023-ra is drágább lett ez az egészséges ropogtatnivaló.

Grafikonon a dió árának változása
Négy év volt, amikor csökkent a dió ára
Forrás: KSH / Nemzeti Archívum / MTI

Az Agrárszektor cikkéből kiderül, hogy ugyan ma Magyarországon 9000 hektáron termesztenek diót, az elmúlt 10 év legalacsonyabb termését hozta az idei év, csupán 5300 tonna dió termett hazánkban.

A háttérben többek között az áll, hogy a magyar termelés gerincét adó három hagyományos fajta egyre kevésbé bírja az egyre gyakoribb szélsőségesen meleg klímát

- mondta el korábban a FruitVeB az Agrárszektornak. 

Ezzel párhuzamosan a Terméktanács elmondása szerint a magyar termés minőségével összességében nincs probléma. Mint kiderült, jelentős szórás figyelhető meg a fogyasztói árak tekintetében, egy kiló dióbél ára 3-5 ezer forint között alakul a minőségi kategóriától függően (míg a feles dió drágább, a tört szeműt olcsóbban mérik). Összességében enyhe emelkedés figyelhető meg az előző évi árakhoz képest.

Forrásunk volt.

