Már-már aranyárban mérik a magyarok kedvenc ropogtatnivalóját

Az elmúlt 24 évben közel ötszörösére emelkedett a tisztított dió átlagára hazánkban – számolt be róla az Agrárszektor. 2000-ben még csak 1160 forintba került egy kiló dió, 2024-ben azonban már 5600 forintot is elkértek érte. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Nemzeti Archívum és az MTI közös grafikonján mutatja be a dió árának változását az elmúlt két és fél évtizedben.
A grafikonon egyértelműen látszik, hogy 2000 óta szinte töretlenül emelkedett a dió ára, azonban volt négy év, ami kivételt jelent: 2004-ben, 2009-ben, 2016-ban és 2024-ben csökkent a nem darált, nem cukrozott dió kilónkénti ára, valamint 2010-ben csupán pár forintot drágult. A legnagyobb árnövekedést 2010 és 2011, valamint 2021 és 2022 között figyelhetjük meg, de 2022-ről 2023-ra is drágább lett ez az egészséges ropogtatnivaló.
Az Agrárszektor cikkéből kiderül, hogy ugyan ma Magyarországon 9000 hektáron termesztenek diót, az elmúlt 10 év legalacsonyabb termését hozta az idei év, csupán 5300 tonna dió termett hazánkban.
A háttérben többek között az áll, hogy a magyar termelés gerincét adó három hagyományos fajta egyre kevésbé bírja az egyre gyakoribb szélsőségesen meleg klímát- mondta el korábban a FruitVeB az Agrárszektornak.
Ezzel párhuzamosan a Terméktanács elmondása szerint a magyar termés minőségével összességében nincs probléma. Mint kiderült, jelentős szórás figyelhető meg a fogyasztói árak tekintetében, egy kiló dióbél ára 3-5 ezer forint között alakul a minőségi kategóriától függően (míg a feles dió drágább, a tört szeműt olcsóbban mérik). Összességében enyhe emelkedés figyelhető meg az előző évi árakhoz képest.