Ha azok közé tartozol, akik odafigyelnek az egészségükre, és ezért hajlandóak is tenni, akkor ez az ajánlat neked szól a Lidlből. A legjobb téli immunerősítő most 32 százalékkal olcsóbban kapható!

Lassan már túl a karácsonyi finomságok szinte végtelen során, ráfordulunk az évzárásra és újévkezdésre, ami remek alkalmat ad arra, hogy átgondoljuk miben szeretnénk előre lépést tenni. Ilyen lehet például a tudatos egészségmegőrzés, ami a téli, náthás, influenzás, vírusos időszakban kiemelt szerepet kell élvezzen. A Lidl akciós újságát böngészve remek ajánlatot találtunk, lássuk!

Ez a legjobb téli immunerősítő: most több mint 30 százalékkal olcsóbb a Lidlben

Télen különösen kiszolgáltatottak vagyunk a betegségekkel szemben, ezért nem árt egy kis extra immunerősítés. A megfelelő rostban, vitaminokban és ásványi anyagokban megfelelő táplálkozás mellett fontos a rendszeres testmozgás, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, valamint az olyan apróságok beiktatásával, mint amit a Lidl kínál.

December 29-től 32 százalékkal olcsóbban, így mindössze 949 forintért kínálja Bio gyömbér shot-ját.

Az ajánlat azért is megéri, mert a fél literes kiszerelés egyébként 1399 forint szokott lenni.

Miért jó a gyömbér shot?

A gyömbér shot egy kis mennyiségű, koncentrált ital, aminek fő összetevője a friss gyömbér leve, gyakran citrommal, mézzel vagy kurkumával kiegészítve. Segít erősíteni az immunrendszert, támogatja az emésztést, és gyulladáscsökkentő hatású. Élénkítő hatása miatt sokan reggel fogyasztják, mert természetes módon ad energiát és hozzájárul a megfázás megelőzéséhez.

