Cristiano Ronaldonak 40 évesen is kockás a hasa, és egy gramm zsír sincs rajta: felfedte, mit eszik és mikor

Cristiano Ronaldo 40 éves, és kiemelkedő fizikummal és teljesítménnyel futballozik, ebben pedig étrendje is kulcsszerepet játszik. A portugál klasszis nemcsak a pályán figyel a részletekre, hanem az étkezésnél is, és ezt a tudatosságot az idő előrehaladtával sem engedte el.
Cristiano Ronaldo étrendje nem egy hirtelen jött divatdiétára épül: szisztematikusan összeállított, napi rutinná alakított táplálkozási terv, amely segíti, hogy energiaszintje stabil maradjon, és szervezete gyorsabban regenerálódjon még kemény edzések után is.
Tudatos étkezési ritmus
A középpályás játékos étkezési rendje rendkívül jól szervezett. A nap folyamán többször, kisebb adagokban étkezik, ami lehetővé teszi, hogy folyamatosan biztosítsa a teste számára a szükséges tápanyagokat anélkül, hogy leterhelné az emésztését.
Az étrend alapját a friss, feldolgozatlan alapanyagok képezik. Ronaldo kerüli a cukros italokat, a gyorsételeket és az alkoholt, helyette inkább olyan összetevőket választ, amelyek támogatják a fizikai teljesítményt és az általános egészséget.
Mit eszik egy sztárfocista?
Bár nem kell minden részletet szó szerint átvenni, a Cristiano Ronaldo által fogyasztott ételekből jól látszik, milyen irányelveket követ:
- nagy hangsúly van a fehérjedús ételeken, például halon és szárnyason,
- emellett friss zöldségek,
- teljes kiőrlésű gabonák
- és egészséges zsírok alkotják a napi étkezései gerincét.
Egyedi példaként említhető, hogy egy klasszikus portugál fogás — egy sózott tőkehalból és zöldségekből készült étel — is szerepel az étrendjében, mely nemcsak tápláló, de a személyes kötődés miatt is szívesen fogyasztja.
Tudatosság, nem megvonás
Ronaldo étrendjének egyik lényegi eleme, hogy kerüli a feldolgozott és gyorsan felszívódó szénhidrátokat. Hidratálás tekintetében szintén nagyon tudatos: a vízfogyasztás napi szinten kiemelt szerepet kap életében.