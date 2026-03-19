Érkezik az idei első adag eper az Aldiba – Most 40 százalékos kedvezménnyel vásárolhatjuk meg

Március 19-22. között szuper akcióval érkezik az Aldi, ugyanis egy örökkedvenc gyümölcs érkezik a boltokba, ráadásul igen olcsón. Aki nem bírja már kivárni az eperszezont, az most csapjon le, mert ilyen olcsó ritkán szokott lenni.
Mennyibe kerül az eper szezonon kívül?
Szezonon kívül hazánkba import eper érkezik általában Görögországból, Spanyolországból és Olaszországból. Ezek kiló ára jellemzően 2800-6000 forint között alakul a piacokon, de boltokban/ zöldségesnél akár 5000-6000 forint is lehet kilója.
Mennyibe kerül a szezon elején?
A szezon első felében, vagyis áprilisban és májusban, a fóliás, vagyis korai eper és az import gyümölcs kilós ára 1500-4000 forint körül alakul. Ahogy telik az idő, gyakran csökkenő árat mutat.
Mit készítsd az idei első eprekből?
Mennyibe kerül a főszezonban?
A magyar eper főszezonja május közepétől kezdődik, mikor már a szabadföldi eperkínálatból válogathatunk, ilyenkor jellemzően a szedd magad földek is megnyitnak.
Ilyenkor a piacokon a 3000-3500 forint kilója, de olcsóbb helyeken 2000-3000 forint között mozog egy kiló.
A szedd magad földeken a legolcsóbb, így ha időnk és kedvünk engedi, akkor érdemes hétvégi program gyanánt beiktatni, mert amellett, hogy 1000-1600 forintos kiló áron jutunk hozzá az édes gyümölcshöz, még napi aktivitásunkhoz is hozzájárulunk.
Mennyibe kerül az Aldiban?
Az Aldi akciója időszakos, így március 19-22. között jutunk hozzá a 40 százalékkal olcsóbb, fél kilós eperhez.
Ez azt jelenti, hogy 1199 forintba kerül az 500 gramm, aminek eredeti ára 1999 forint.
Miért egészséges az eper?
Az eper kiváló C-vitamin forrás, ezzel támogatja az immunrendszer működését, és segíti a bőr egészségét. Antioxidánsokat (pl. flavonoidokat) tartalmaz, amelyek segíthetnek csökkenteni a gyulladást és a szívbetegségek kockázatát.
Emellett, bár édes, alacsony glikémiás indexű gyümölcs, így nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést.
Kevés kalóriát tartalmaz, viszont sok rostot, így segít a jóllakottság érzésében és az emésztésben.
