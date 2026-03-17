Húsvét

2026.03.17.

3 növény, ami helyetted dolgozik a kertben – Sok kellemetlenségtől megkímélnek

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A tudatosan történő növénytársítás segít abban, hogy kevesebb vegyszert használj a kertben. Ültesd ezeket a szép növényeket/virágokat a kertbe, és nem lesz gondod a kártevőkre.

Egy kiskertben nem feltétlenül kell minden problémát vegyszerekkel vagy sok munkával megoldani: léteznek olyan növények, amelyek természetes módon segítenek a kert védelmében és egyensúlyának fenntartásában.

cuki katicabogár levélen, közelről
A kártevők elleni harc hősei pedig a katicabogarak

Ha ezeket a növényeket tudatosan ülteted, akkor gyakorlatilag „ingyen munkaerőt” kapsz:

  • csökkentik a kártevők számát,
  • támogatják a hasznos rovarokat,
  • és javítják a talajt is.

Kattints a képre, és nyílik is a hasznos kerti növények galériája!

körömvirág
csalán
büdöske
Fontos szem előtt tartani, hogy ezek a növények nem csodaszerek önmagukban, de együtt alkalmazva jelentősen csökkenthetik a kert gondozásával járó munkát. A természetes egyensúly kialakítása a cél: ha jelen vannak a megfelelő növények és élőlények, akkor a kert „magától” is jobban működik.

Tudatos növénytársítás!

A tudatosan történő növénytársítás segít abban, hogy kevesebb vegyszert használj, egészségesebb legyen a kerted, és kevesebb időt kelljen a kártevők elleni harccal töltened.

A leghasznosabb állatokról se felejtkezzünk meg:

A leghasznosabb segítőtársaink listájának élén kétség kívül a földigiliszták állnak, melyek ingyen művelik meg kertünket. A kártevők elleni harc hősei pedig a katicabogarak és a zengőlegyek.

