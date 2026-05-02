7 magyar étterem, ahol fantasztikus szezonális spárgás fogásokkal várják a vendégeket

Kevés szebb időszaka van az évnek a spárgaszezonnál. Nem tart sokáig, ezért minden évben várjuk, és minden évben meg is becsüljük, mert a spárgás fogások egyet jelentenek a tavasszal. Mármint az igazi tavasszal, amikor illatos a levegő, és ereje van a Napnak. Most ajánlunk hét éttermet, ahol isteni spárgás ételekkel várnak titeket, hogy a szívetek után az asztalotokra is megérkezzen a tavasz.

Rosenstein Vendéglő

Mindig jó ötlet a Rosensteinbe menni, és hát milyen jó érzés tudni azt, hogy van egy hely a városban, amivel írd és mondd nem lehet hibázni. Rosensteinék a tavaszt egy spárgás ajánlattal köszöntik.

Klasszikus párolt spárga hollandi mártással? Csirkemell sonkás-spárgás raguval és dödöllével? Esetleg mozzarellával, spárgával és fehér borral sütött-párolt mangalicahús?

Ezek közül bármelyiket választhatjátok, és ez nem a teljes étlap. Foglaljatok asztalt, és üljetek be ide egy kellemes hétvégi ebédre vagy ráérős vacsorára, és egyetek spárgát, mert egy szemvillanás, és már vége is a szezonnak.

Budapest, Mosonyi utca 3.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-23.00

Pajta

Nemrég jártam az Őrségben, és megmondom őszintén ez a vidék olyan volt a szememnek, és vele az idegrendszeremnek, mint egy kényeztető wellness-hétvége. Ragyogó napsütés, dimbes-dombos táj és megannyi zöld árnyalat mindenfelé, hát mi kell az elmúlt hetek turbulenciájában megtépázott testnek és léleknek, ha nem ez? Hát jó ételek, naná!

A Pajta konyháján, Yazmin Salazar és Akács István vezetésével, nemzetközi ízek és helyi alapanyagok találkoznak. Ez a felfogás olyan fogásokban ölt testet az étlapon, mint például a harcsa zellerrel és spárgával.

Aki kevés halat eszik (mint én), aki nemrég fedezte fel, hogy mennyire csodás alapanyag a zeller (mint én), és aki úgy imádja a spárgát, mint én, annak már ezért a fogásért megéri ellátogatni hozzájuk, de az egész Pajta-koncepció megér egy hétvégét az Őrségben. És miután ettetek egy jót, járjátok a környéket, és töltsétek fel a lemerült szervezeteteket.

Őriszentpéter, Templomszer 7.

Nyitvatartás: csütörtök – vasárnap

Arany Kaviár

Molnár Bence, egyike azoknak a fiatal séfeknek, aki nagyon stabil ízléssel, jó koncepcióval vezet egy olyan konyhát, amivel kapcsolatban a közönségnek meglehetősen magasak az elvárásai. Az Arany Kaviár Molnár irányítása alatt sem vesztett semmit a népszerűségéből, és a hamarosan debütáló tavaszi étlapra friss, izgalmas spárgás fogást álmodott, faszénen grillezett langusztinnal, tengeri spárgával és füstölt vajjal. Mi pedig már alig várjuk, hogy megkóstolhassuk. És nektek sem tudunk mást javasolni.

Budapest, Ostrom utca 19.

Nyitvatartás: kedd-szombat 18.00-23.00

PAPI Restaurant&Farm

Hlatky-Schlichter Hubert, a KIOSK atyja, régi álmát váltotta valóra, amikor megnyitotta a PAPI-t a Szentendrei-szigeten. A PAPI nem egyszerűen a farm to table koncepció megvalósulása, a filozófiájuknak az is része, hogy megmutatják, egy-egy fogás, illetve egy-egy alapanyag mögött, mennyi munka, mennyi befektetett energia rejlik, hogy annak a zöldségnek, gyümölcsnek, szelet húsnak, ami a tányérunkra kerül, valóban története van, hogy valódi emberek munkájának köszönhető, hogy mi épp megkóstolhatjuk.

A legeslegfinomabb tótfalusi pisztráng például petrezselyemmel és isteni, friss spárgával szerepel az étlapon, ennél jólesőbb, tavasziasabb fogást keveset tudok elképzelni.

Még annak is bátran ajánlom, aki idegenkedik valamelyik összetevőtől, mert, ha ezt megkóstolta, garantáltan megszereti.

Pócsmegyer, Sziget út

Nyitvatartás: csütörtök-szombat 12.00-16.00 és 18.00-20.00, vasárnap 12.00-16.00

Két Szerecsen

Állandó kedvenceim közé tartozik a Két Szerecsen is, legyen szó brunchról, vagy akár ebédről, nagyon szeretek hozzájuk járni, szeretem, hogy van valami otthonos ebben az étteremben. Amúgy van új brunch-ajánlatuk, azt sem érdemes kihagyni. Na, de a séfajánlat! Rántott borjúmáj, újburgonya, spárga! Eleve az apró, ress újkrumpli és a spárga, meg némi petrezselyem lehetnének akár a tavasz szimbólumai is, de itt nem állunk meg, van rizottó is zöldspárgával és sült kecskesajt, amit epres spárgasalátával kínálnak. Ez a tökéletes étlap április végére-május elejére, szaladjatok kipróbálni!

Budapest, Nagymező utca 14.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8.30-23.30, szombat-vasárnap 9.00-23.30

morzsa

Shokunin-szemlélet, erre épít a pécsi morzsa, és mint rövid, ám annál hatékonyabb kutatásom során kiderítettem, ez egy olyan japán, filozófiai és kulturális koncepció, melynek lényege a tökéletességre törekvés, a folyamatos fejlődés és a szakma iránti elköteleződés. Nos, ebben az étteremben ezt tényleg mind tudják, és gyakorolják is.

Az elérhető alapanyagokra építő bisztrókonyháról nem egy spárgás finomságot emelnék ki, a fogások a ugyanis rotálódnak, csak megemlíteném, hogy egyrészt volt már itt a spárga kísérője tavaszi borjúbecsináltnak, másrészt pedig, ha van hely, ahol érdemes bízni abban, amit a séf kitalál, akkor az a morzsa.

Pécsi kirándulás mellé tökéletes választás, egyébként is egy szuper város, csapjatok hozzá egy szuper gasztronómiai élményt is.

Pécs, Király utca 42.

Nyitvatartás: szerda-szombat 8.00-22.00, vasárnap 9.00-16.00

Carpaccio

Idén kezdi 35. szezonját a Carpaccio étterem Alsóörsön, ami már önmagában megsüvegelendő teljesítmény, sőt, talán inspiráció ahhoz is, hogy az ember felkerekedjen és meglátogassa őket. A séf ajánlatban nemrég szerepelt a zöldspárga rizottó sült báránybordával, és saltimbocca zöldspárgával, de folyamatosan használják a spárgát a tavaszi menüben, így ilyen-olyan formában mindig találkozhattok vele. A Carpaccio étlapjában az a jó, hogy tökéletesen megmutatja, mi kell ahhoz, hogy egy hely ennyi időn át fenn tudjon maradni, hogy mit jelent a tradíciók és az innovációk helyes arányának megtalálása.

Alsóörs, Szent István utca 40.

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 12.00-22.00

