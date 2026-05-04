Família

2026.05.04.

A retró kedvenc is igényli a törődést – Így tisztítsd a kotyogós kávéfőzőt lépésről lépésre

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Nem, nem elég minden használat után elöblíteni a csap alatt. Lássuk, mit érdemel még a kotyogós kávéfőzőnk, hogy igazán finom íze legyen a benne főzött kávénak, és a készülékünk is sokáig bírja! Íme Otthon Tippünk:

A kotyogós kávéfőző nemcsak egy eszköz a konyhában, hanem sok háztartásban alapdarab, sőt szerelem tárgya – generációk nőttek fel az ismerős bugyborékoló hangjára, és manapság is igen népszerű, főleg a klasszikus olasz márkanév alatt gyártott darabok. Ahhoz viszont, hogy a kotyogós kávé íze ne legyen keserű, dohos vagy fémes, a rendszeres tisztítás elengedhetetlen.

koszos, kopott kotyogós szétszedve
A jó hír az, hogy nem kell hozzá semmi extra, csak egy kis odafigyelés és néhány alapanyag. Íme az eljárás!

Milyen gyakran kell tisztítani a kotyogóst?

  • Minden használat után: gyors szétszedés és öblítés
  • Havonta vagy félévente: alapos vízkőtlenítés (víz keménységétől függően)!

Fontos!

Ha kemény a víz nálunk, és napi szinten kotyogósban főzünk, akkor érdemes gyakrabban mélytisztítást csinálni!

Napi tisztítás lépésről lépésre

Ez az a rutin, amit nem érdemes elsumákolni, ha nem akarsz „állott” ízű kávét.

1. Várd meg, amíg kihűl

Soha ne szedd szét forrón a kotyogóst– egyrészt balesetveszélyes, másrészt a fém is sérülhet!

2. Szedd szét a kotyogóst

Csavard szét a felső és alsó részt, vedd ki a szűrőt és a tölcsért.

tiszta kotyogós belülről
Időnként a kotyogósnak is kell egy nagytakarítás

3. Ürítsd ki a kávézaccot

A zaccot azonnal dobd ki – ha bent marad, olajos lerakódást és akár penészt is okozhat.

4. Öblítsd el forró vízzel

Minden alkatrészt alaposan öblíts át forró vízzel.
Fontos: általában nem ajánlott mosogatószert használni, mert befolyásolhatja a kávé ízét.

5. Szárítsd meg alaposan

Töröld át vagy hagyd teljesen megszáradni – nedvesen összerakva könnyen dohos szag alakulhat ki!

Alapos tisztítás (vízkőtelenítés)

Időnként a kotyogósnak is kell egy „nagytakarítás”, főleg ha vízkő vagy kávéolaj rakódik le benne.

Ecetes módszer (klasszikus, olcsó, működik)

Amire szükséged lesz:

Lépések:

  1. keverj össze fele-fele arányban vizet és ecetet
  2. töltsd az alsó tartályba
  3. indíts el egy „főzést” kávé nélkül
  4. hagyd állni kb. 15 percig
  5. öblítsd át többször tiszta vízzel

Ez az egyik leghatékonyabb módszer a vízkő ellen, és nem károsítja a kotyogóst.

Amit NE csinálj:

  • ne tedd mosogatógépbe – főleg az alumínium kotyogóst
  • ne használj erős vegyszereket
  • ne hagyd benne a zaccot órákig (napokig)
  • ne rakd össze nedvesen

A mosogatógép például károsíthatja a fém felületét, és befolyásolhatja az ízt is.

kotyogós tele friss kávéval
Egy tiszta kávéfőzővel sokkal aromásabb, „presszósabb” élményt kapsz

Extra tippek, hogy tovább bírja a kotyogósunk:

  • időnként ellenőrizd a gumitömítést és a szűrőt
  • ha furcsa ízt érzel, csinálj egy ecetes átmosást
  • használat után mindig hagyd szétszedve száradni

Miért ennyire fontos?

A kotyogósban könnyen lerakódnak a kávé olajai és a vízkő, ami nemcsak az ízt rontja, hanem a működést is befolyásolja. Egy tiszta kávéfőzővel sokkal aromásabb, „presszósabb” élményt kapsz – pont olyat, amit ettől a klasszikus eszköztől várunk.

