A retró kedvenc is igényli a törődést – Így tisztítsd a kotyogós kávéfőzőt lépésről lépésre

A kotyogós kávéfőző nemcsak egy eszköz a konyhában, hanem sok háztartásban alapdarab, sőt szerelem tárgya – generációk nőttek fel az ismerős bugyborékoló hangjára, és manapság is igen népszerű, főleg a klasszikus olasz márkanév alatt gyártott darabok. Ahhoz viszont, hogy a kotyogós kávé íze ne legyen keserű, dohos vagy fémes, a rendszeres tisztítás elengedhetetlen.
A jó hír az, hogy nem kell hozzá semmi extra, csak egy kis odafigyelés és néhány alapanyag. Íme az eljárás!
Milyen gyakran kell tisztítani a kotyogóst?
- Minden használat után: gyors szétszedés és öblítés
- Havonta vagy félévente: alapos vízkőtlenítés (víz keménységétől függően)!
Fontos!
Napi tisztítás lépésről lépésre
Ez az a rutin, amit nem érdemes elsumákolni, ha nem akarsz „állott” ízű kávét.
1. Várd meg, amíg kihűl
Soha ne szedd szét forrón a kotyogóst– egyrészt balesetveszélyes, másrészt a fém is sérülhet!
2. Szedd szét a kotyogóst
Csavard szét a felső és alsó részt, vedd ki a szűrőt és a tölcsért.
3. Ürítsd ki a kávézaccot
A zaccot azonnal dobd ki – ha bent marad, olajos lerakódást és akár penészt is okozhat.
4. Öblítsd el forró vízzel
Minden alkatrészt alaposan öblíts át forró vízzel.
Fontos: általában nem ajánlott mosogatószert használni, mert befolyásolhatja a kávé ízét.
5. Szárítsd meg alaposan
Töröld át vagy hagyd teljesen megszáradni – nedvesen összerakva könnyen dohos szag alakulhat ki!
Alapos tisztítás (vízkőtelenítés)
Időnként a kotyogósnak is kell egy „nagytakarítás”, főleg ha vízkő vagy kávéolaj rakódik le benne.
Ecetes módszer (klasszikus, olcsó, működik)
Amire szükséged lesz:
- víz
- fehér ecet
Lépések:
- keverj össze fele-fele arányban vizet és ecetet
- töltsd az alsó tartályba
- indíts el egy „főzést” kávé nélkül
- hagyd állni kb. 15 percig
- öblítsd át többször tiszta vízzel
Ez az egyik leghatékonyabb módszer a vízkő ellen, és nem károsítja a kotyogóst.
Amit NE csinálj:
- ne tedd mosogatógépbe – főleg az alumínium kotyogóst
- ne használj erős vegyszereket
- ne hagyd benne a zaccot órákig (napokig)
- ne rakd össze nedvesen
A mosogatógép például károsíthatja a fém felületét, és befolyásolhatja az ízt is.
Extra tippek, hogy tovább bírja a kotyogósunk:
- időnként ellenőrizd a gumitömítést és a szűrőt
- ha furcsa ízt érzel, csinálj egy ecetes átmosást
- használat után mindig hagyd szétszedve száradni
Miért ennyire fontos?
A kotyogósban könnyen lerakódnak a kávé olajai és a vízkő, ami nemcsak az ízt rontja, hanem a működést is befolyásolja. Egy tiszta kávéfőzővel sokkal aromásabb, „presszósabb” élményt kapsz – pont olyat, amit ettől a klasszikus eszköztől várunk.