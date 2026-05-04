A retró kedvenc is igényli a törődést – Így tisztítsd a kotyogós kávéfőzőt lépésről lépésre

Nem, nem elég minden használat után elöblíteni a csap alatt. Lássuk, mit érdemel még a kotyogós kávéfőzőnk, hogy igazán finom íze legyen a benne főzött kávénak, és a készülékünk is sokáig bírja! Íme Otthon Tippünk:

A kotyogós kávéfőző nemcsak egy eszköz a konyhában, hanem sok háztartásban alapdarab, sőt szerelem tárgya – generációk nőttek fel az ismerős bugyborékoló hangjára, és manapság is igen népszerű, főleg a klasszikus olasz márkanév alatt gyártott darabok. Ahhoz viszont, hogy a kotyogós kávé íze ne legyen keserű, dohos vagy fémes, a rendszeres tisztítás elengedhetetlen.

Soha ne szedd szét forrón a kotyogóst – balesetveszélyes, és a fém is sérülhet

A jó hír az, hogy nem kell hozzá semmi extra, csak egy kis odafigyelés és néhány alapanyag. Íme az eljárás!

Milyen gyakran kell tisztítani a kotyogóst?

Minden használat után: gyors szétszedés és öblítés

gyors szétszedés és öblítés Havonta vagy félévente: alapos vízkőtlenítés (víz keménységétől függően)!

Fontos! Ha kemény a víz nálunk, és napi szinten kotyogósban főzünk, akkor érdemes gyakrabban mélytisztítást csinálni!

Napi tisztítás lépésről lépésre

Ez az a rutin, amit nem érdemes elsumákolni, ha nem akarsz „állott” ízű kávét.

1. Várd meg, amíg kihűl

Soha ne szedd szét forrón a kotyogóst– egyrészt balesetveszélyes, másrészt a fém is sérülhet!

2. Szedd szét a kotyogóst

Csavard szét a felső és alsó részt, vedd ki a szűrőt és a tölcsért.

Időnként a kotyogósnak is kell egy nagytakarítás

3. Ürítsd ki a kávézaccot

A zaccot azonnal dobd ki – ha bent marad, olajos lerakódást és akár penészt is okozhat.

4. Öblítsd el forró vízzel

Minden alkatrészt alaposan öblíts át forró vízzel.

Fontos: általában nem ajánlott mosogatószert használni, mert befolyásolhatja a kávé ízét.

5. Szárítsd meg alaposan

Töröld át vagy hagyd teljesen megszáradni – nedvesen összerakva könnyen dohos szag alakulhat ki!

Alapos tisztítás (vízkőtelenítés)

Időnként a kotyogósnak is kell egy „nagytakarítás”, főleg ha vízkő vagy kávéolaj rakódik le benne.

Ecetes módszer (klasszikus, olcsó, működik)

Amire szükséged lesz:

víz

fehér ecet

Lépések:

keverj össze fele-fele arányban vizet és ecetet töltsd az alsó tartályba indíts el egy „főzést” kávé nélkül hagyd állni kb. 15 percig öblítsd át többször tiszta vízzel

Ez az egyik leghatékonyabb módszer a vízkő ellen, és nem károsítja a kotyogóst.

Amit NE csinálj:

ne tedd mosogatógépbe – főleg az alumínium kotyogóst

ne használj erős vegyszereket

ne hagyd benne a zaccot órákig (napokig)

ne rakd össze nedvesen

A mosogatógép például károsíthatja a fém felületét, és befolyásolhatja az ízt is.

Egy tiszta kávéfőzővel sokkal aromásabb, „presszósabb” élményt kapsz

Extra tippek, hogy tovább bírja a kotyogósunk:

időnként ellenőrizd a gumitömítést és a szűrőt

ha furcsa ízt érzel, csinálj egy ecetes átmosást

használat után mindig hagyd szétszedve száradni

Miért ennyire fontos?

A kotyogósban könnyen lerakódnak a kávé olajai és a vízkő, ami nemcsak az ízt rontja, hanem a működést is befolyásolja. Egy tiszta kávéfőzővel sokkal aromásabb, „presszósabb” élményt kapsz – pont olyat, amit ettől a klasszikus eszköztől várunk.

Forrásunk volt.