Gasztro

2026.05.04.

Készíts spárgás arancinit – Az olasz street food tavaszi verziója a kedvenced lesz

Hirdetés profilképe Hirdetés

Ha valaki járt már Szicíliában, biztosan belefutott az arancinibe – ezekbe a ropogósra sült, aranyszínű rizsgolyókba, melyek kívül ropogósak, belül pedig krémesek és ízesek. Nem véletlen a nevük sem: az „arancini” szó kis narancsokat jelent, utalva a formájukra és színükre.

Leggyakrabban darált húsos raguval vagy sajttal készülnek, de az arancini pont attól zseniális, hogy végtelenül variálható. Ezért, amikor beindul a spárgaszezon, szinte kötelező egy frissebb, könnyedebb változatot készíteni.

Tavasz a tányéron: spárgás arancini

A spárgás arancini egy sokkal üdébb, zöldebb verziója a klasszikus húsos, paradicsomos vagy sajtos változatnak. A krémes rizottóalap találkozik a friss spárgával, az egész pedig a Vénusz első préselésű napraforgóolajában sül aranybarnára.

Zöld tányéron és spárgás majonézen tálalt, aranybarna, spárgás arancinik, a tetejükön friss spárgacsíkok és reszelt parmezán.
Spárgás arancini, az olasz street food
Nosalty

Ebben a verzióban ráadásul nem kellett túlbonyolítani az ízesítést sem: só, bors és egy kis fokhagyma bőven elég volt, hiszen az alapot a Vénusz PLUSZ Zöldfűszeres Fűszerolaj adta. Az olaj szépen átvette a fűszerezés szerepét, és adott egy komplexebb ízt az egésznek anélkül, hogy ezerféle fűszert kellett volna elővenni.

Aranybarna, spárgás arancinik felülről fotózva, zöld tányéron, spárgás majonézzel, friss spárgacsíkokkal és parmezánnal
Spárgás arancini, olasz klasszikus tavaszias verzióban
Nosalty

Hogyan lesz tökéletes a formájuk?

Miután kigolyóztad az aranciniket, tedd őket 10-15 percre a fagyasztóba. Nem kell megfagyniuk, csak kicsit megdermedni. Így sokkal könnyebb lesz panírozni, nem esnek szét, és szebb formájuk marad sütés közben is.

Tipp:

Ne dobd ki a spárga fás részét - főzz belőle alaplevet, amely tökéletes lesz egy következő rizottóhoz vagy krémleveshez!

Mit kezdjünk a sütésre használt étolajjal?

A használt étolajat ne a lefolyóba öntsd, hanem gyűjtsd össze, és add le a nagyobb üzleteknél vagy a benzinkutaknál található gyűjtőpontokon. Gyűjtésre használhatod a kiürült étolajos palackot is, melybe egy tölcsér segítségével visszatöltheted a már kihűlt, használt étolajat.

A spárga szezonja nem tart örökké, ha tetszett a recept, készítsd el minél hamarabb – a teljes receptet itt találod!

Ha más spárgás receptet is elkészítenél, mi ezeket ajánljuk:

Ajánlott videó

Legújabb receptek

krumpliköret

A tökéletes sült krumpli

A sült krumpli egy egyszerű étel, mégis világszerte nagy kedvenc. Elkészítése nem igényel nagy szaktudást, de egy-két plusz lépéssel még tökéletesebb végeredményt kapunk.

csokis keksz

Kókuszvirágcukros keksz

Nem tudtam mire használjam a kókuszvirágcukrom, aztán szembe jött velem ez a recept. Akárhányszor elkészítettem mindenkinek ízlett. Minden korosztály fogyaszthatja és sokáig puha marad ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

rozsepecsenye
zöldséges hús

Rőzsepecsenye

A rőzsepecsenye tipikus nyári, baráti összejövős étel: egyszerű alapanyagokból készül, mégis látványos és laktató. Modern magyar kerti étel, a tárcsás sütögetés kultúrájával ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsik és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept