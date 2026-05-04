Készíts spárgás arancinit – Az olasz street food tavaszi verziója a kedvenced lesz

Leggyakrabban darált húsos raguval vagy sajttal készülnek, de az arancini pont attól zseniális, hogy végtelenül variálható. Ezért, amikor beindul a spárgaszezon, szinte kötelező egy frissebb, könnyedebb változatot készíteni.
Tavasz a tányéron: spárgás arancini
A spárgás arancini egy sokkal üdébb, zöldebb verziója a klasszikus húsos, paradicsomos vagy sajtos változatnak. A krémes rizottóalap találkozik a friss spárgával, az egész pedig a Vénusz első préselésű napraforgóolajában sül aranybarnára.
Ebben a verzióban ráadásul nem kellett túlbonyolítani az ízesítést sem: só, bors és egy kis fokhagyma bőven elég volt, hiszen az alapot a Vénusz PLUSZ Zöldfűszeres Fűszerolaj adta. Az olaj szépen átvette a fűszerezés szerepét, és adott egy komplexebb ízt az egésznek anélkül, hogy ezerféle fűszert kellett volna elővenni.
Hogyan lesz tökéletes a formájuk?
Miután kigolyóztad az aranciniket, tedd őket 10-15 percre a fagyasztóba. Nem kell megfagyniuk, csak kicsit megdermedni. Így sokkal könnyebb lesz panírozni, nem esnek szét, és szebb formájuk marad sütés közben is.
Tipp:
Mit kezdjünk a sütésre használt étolajjal?
A használt étolajat ne a lefolyóba öntsd, hanem gyűjtsd össze, és add le a nagyobb üzleteknél vagy a benzinkutaknál található gyűjtőpontokon. Gyűjtésre használhatod a kiürült étolajos palackot is, melybe egy tölcsér segítségével visszatöltheted a már kihűlt, használt étolajat.
