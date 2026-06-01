2026.06.01.

Az orvosok figyelmeztetnek – Többet árt, mint használ, ha így szeded ezeket a vitaminokat és ásványi anyagokat

Sokan egyetlen maréknyi tablettával letudják a napi vitaminadagot, pedig nem minden étrend-kiegészítő működik jól együtt. Egyes vitaminok és ásványi anyagok ugyan segítik egymás felszívódását, mások viszont versengenek ugyanazokért a felszívódási útvonalakért, így csökkenthetik egymás hatékonyságát. Mutatjuk, mely kombinációkra érdemes odafigyelni, és mely vitaminokat jobb külön időpontban bevenni.

Nem minden vitamin erősíti a másikat

Bár sokan úgy gondolják, hogy a vitaminokból, a minél több, annál jobb elve működik, a szakértők ettől óva intenek, a megfelelő időzítés szerintük legalább olyan fontos lehet, mint maga a készítmény.

Bizonyos tápanyagok kifejezetten segítik egymás hasznosulását, mások azonban gátolhatják a felszívódást, így a szervezet kevesebbet tud belőlük hasznosítani.

A szakértők szerint nemcsak az számít, mit szedünk, hanem az is, hogy mikor. Egyes kutatások szerint például a kalcium csökkentheti a vas felszívódását, ezért több étrend-kiegészítő esetében külön időpontban történő bevételt javasolnak.

Van olyan párosítás is, ami kifejezetten előnyös

Legyen egy kis jó hír is, nem csak kerülendő kombinációk léteznek!

A C-vitamin például segíti a vas felszívódását, ezért a két tápanyag kifejezetten jól muzsikál együtt.

Hasonlóan előnyös lehet a D-vitamin és a K2-vitamin együttes alkalmazása, amelyek kombinációja támogatja a csontok egészségét és a kalcium megfelelő hasznosulását.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A legtöbb embernek nem kell percre pontos vitaminszedési tervet készítenie, ha viszont többféle étrend-kiegészítőt szedsz egyszerre, érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e közöttük olyan kombináció, amely ronthatja a felszívódást. A szakértők szerint a kiegyensúlyozott étrend továbbra is fontosabb, mint bármelyik tabletta, a kiegészítők pedig akkor működnek a leghatékonyabban, ha megfelelően alkalmazzuk őket.

