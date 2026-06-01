Indul a cseresznyeszezon – Ennyiről indul a hazai termelői gyümölcs ára

2026-os termelői árak

Az Agrárközgazdasági Kutatóintézet, valamint a Budapesti Nagybani Piac adatai szerint a cseresznye ára függ a minőségre vonatkozó besorolásról és mérettől is. A május végi kínálatban, amiben felbukkan például a Bigarreau Burlat fajtájú cseresznye, jelentős eltérések vannak:

a hazai másodosztályú, kisebb szemű cseresznye minimum 1000 és maximum 1400 forintos kilogrammonkénti áron kerül a kereskedőkhöz a nagybani piacon, de a leggyakoribb ár 1100-1200 forint/ kg

a jobb minőségű, és nagyobb szemű gyümölcs 1500 forintról indul és eléri a 2000 forintot, a legjellemzőbb az 1700-1800 forintos kilogrammonkénti ár

a prémium kategóriájú, vagyis a 26-28 milliméter feletti, válogatott, hazai első osztályú extra cseresznye kilogrammonkénti ára 2500 forintról indul, de elérheti a 4000 forintot is, a leggyakoribb 2800-3200 forint között mozog

A korábbi évek időjárás sújtotta terméseihez képest az idei év sokkal kiegyensúlyozottabb képet mutat, azonban a hibátlan, nagyon jó minőségű árunak idén is megkérik az árát. A lakossági piacon, zöldségesnél, szupermarketekben, piacokon a fogyasztói árak 3000-4000 forint körül alakulnak majd, ami a prémium árut illeti.

Azonban júniusban, amikor további fajták érkeznek, úgy mint a Germersdorfi, a Linda vagy a Katalin, az árak valószínűleg mérséklődni fognak.

A legolcsóbb megoldás idén is a Szedd magad! akciók keretében lesz elérhető, melyek május utolsó hétvégéjétől kezdve várják a vevőket.

Forrásunk volt.