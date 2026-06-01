Főzzétek be a nyár legfinomabb gyümölcseit – McMenemy Márk mutatja is a legtutibb eperlekvár és lekváros szendvics receptjét

Ha szeretnénk a nyár legzamatosabb gyümölcseinek ízét egész évben élvezni, akkor itt az ideje nekiállni befőzni! Eper, barack, meggy, málna - ha ismerjük a lekvárfőzés alapjait, akkor bármelyik idénygyümölcsből könnyedén varázsolhatunk pár tégely mosolygós dzsemet. A lekváros kenyérnél pedig nincs is jobb napindító reggeli!

Főzés szempontjából nem is lehet kérdéses, hogy a nyár a kedvenc időszakunk, hiszen ekkor terem a legtöbb és legfinomabb zöldség és gyümölcs, amiből nem győzünk mindenféle finomságot elkészíteni és befőzni.

A tavasszal készített tejmentes scone népszerűségét meglovagolva McMenemy Márk ezúttal is édes ízvilágú recepttel készült, és egyszerű, ám mennyei házi eperlekvárt készített nekünk.

A házi lekvárban nemcsak az a jó, hogy fényévekkel finomabb a boltinál, hanem az is, hogy pontosan tudjuk, hogy mi és mennyi kerül bele. Így tökéletesen kontrollálhatjuk a befőzendő gyümölcs minőségét, a cukor mennyiségét és a savanyúság mértékét is. Ha pedig megfogadjátok Márk tippjeit és trükkjeit, gyakorlatilag bármilyen bogyós gyümölcsből villámgyorsan készíthettek mennyei lekvárt.

Márk és a tökéletes eperlekvárral készített szendvicsek

Na de nézzük szépen sorban, mire érdemes figyelni lekvárfőzésnél:

A lekvárfőzés alfája és ómegája a gyümölcs: ha tudunk, mindenképpen szerezzünk bio gyümölcsöt, amit nem kezeltek mindenféle vegyszerrel. Amikor szezonja van, igyekezzünk hazai gyümölcsöket használni, amik sokkal fenntarthatóbbak, mintha például görög vagy spanyol eperből főznénk be.

Ne pazaroljunk: a lekvárfőzés nem szépségverseny, így az edénybe nyugodtan belekerülhet minden olyan szem gyümölcs, ami esetleg kicsit nyomottabb vagy sérültebb, de amúgy egészséges. Figyeljünk arra is, hogy csumázásnál csak az eper zöld részét távolítsuk el, és ne vágjunk ki feleslegesen nagy karéjt a gyümölcshúsból.

Bátran kombináljunk: a lekvároknak remekül áll, ha hasonló karakterű vagy egymást jól kiegészítő gyümölcsöket párosítunk. Márk eperlekvárjába most került kevés friss málna, sőt, pár szál maradék rebarbara is, amit sajnáltunk volna kidobni. Ne féljünk a zöldfűszerektől sem, amik szuper pikantériát tudnak kölcsönözni a lekvárunknak. Menta, kakukkfű, rozmaring, levendula, bazsalikom – ezekkel mind bátran kísérletezhetünk.

Citrom: nincs lekvár vagy dzsem valamiféle citrus nélkül, eper esetében pedig a citrom a legjobb választás. Ha tudunk kezeletlen citromot szerezni, mindenképpen főzzük bele a héját is a leve mellett!

Édesítsük a saját ízlésünk szerint: a cukor adagolásánál mindig érdemes figyelembe venni, hogy mennyire édes vagy savanykás a lekvár alapját adó gyümölcs. Mivel az eper és a málna is alapvetően kicsit savanykás, ezért a gyümölcs súlyának kb. 25-30%-át tettük bele cukorból. De alapvetően mindig érdemes kevesebbel indítani, és utólag még édesíteni igény szerint.

Pektin, a varázslatos gyümölcspor: ez a legegyszerűbb módja a lekvár besűrűsítésének, pláne, ha nem akarunk órákig főzőcskézni. Különösen hasznos ez a bogyósgyümölcsöknél, amit a szín és az íz megőrzése érdekében sem szabad túlfőzni.

A pektint érdemes a cukorral elkeverve hozzáadni a már puhára főtt gyümölcsökhöz, így garantáltan nem fog becsomósodni.

Ellenőrizzük az állagot: nincs is rosszabb, mint idő előtt kiporciózni a lekvárt, ezért mindenképpen érdemes egy állagpróbát végezni. Ennek a legegyszerűbb módja, ha egy hideg anyagú tálkára (pl. márvány vagy fagyasztóba tett kerámiatálka) egy kanál lekvárt cseppentünk, majd várunk 1-2 percet, amíg kihűl és megdermed. Ha tetszik az állaga, készen vagyunk a lekvárral!

Lekváros kenyér, a tökéletes napindító

Ha van már pár üveg házi eperlekvárunk, akkor a legméltóbb módja ennek megünneplésére, ha kenünk magunknak pár szelet lekváros kenyeret.

A lekvár alá természetesen kentünk egy kevés Vénusz Klasszik kenőmargarint, amitől nemcsak krémesebb lett a végeredmény, de ráadásul teljesen tej- és laktózmentes is maradt, így mindenki bátran fogyaszthatja a kész szendvicseket.

További Tippek:

A kenyérszeletek tetejére díszítésképpen érdemes tenni pár szelet friss epret és mentaleveleket is. Ha pedig szeretitek az édes-sós ízpárokat, akkor turbózzátok fel a lekváros kenyeret pár szelet camembert-rel, remekül áll neki!

