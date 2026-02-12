10 sütés nélküli, egyszerűen elkészíthető desszert, ami mégis pompázatosan mutat

Gasztro

A Valentin-napi desszert esetében óriási tévhit, hogy bonyolultnak kell lennie ahhoz, hogy lenyűgöző legyen. Ezek a sütés nélküli, gyorsan elkészíthető édességek nemcsak időt spórolnak, hanem látványukkal és ízvilágukkal azonnal megnyerik a kiszemeltet. Vásárolj hozzá minőségi és finom alapanyagokat, és láss neki a pároddal vagy akár egyedül is, a siker garantált.

A Valentin-napot sokan étteremben töltik, pedig egyáltalán nem kell, hogy elhagyjuk az otthonunkat a meghitt hangulatért! Az otthoni ebéd vagy vacsora még személyesebb, ráadásul ekkor nem rohanunk, nem stresszelünk, csak együtt vagyunk, kizárva a külvilágot. Azért, hogy a konyhában töltött időt is maximálisan kihasználjuk, akár közös programként is nekiállhatunk a sütésnek, így még közelebb kerülve a másikhoz, de, ha a meglepetés a cél, titokban is készülhetünk egy saját készítésű meglepetéssel.

Az otthon készült finomság ugyanis mindig plusz jelentést kap.

Valentin-napi készülődés a konyhában
A hozzávalók minősége kulcsfontosságú

Bevásárláskor keressük a szezonális és lehetőleg hazai alapanyagokat, hogy éttermi/cukrász minőséget érjünk el magunk is a konyhában. A Valentin édességünkhöz szükséges hozzávalók könnyedén beszerezhetők a PENNY üzleteiben, így egyetlen gyors bevásárlással minden kéznél lesz, amire csak szükségünk lehet.

A sütés nélküli sütik előnyei

Ha kevés az időnk, vagy egyszerűen nem szeretnénk órákig a konyhában állni, a sütés nélküli sütik igazi megmentők. Gyorsan elkészülnek, nem igényelnek különösebb konyhai rutint, mégis látványosak és természetesen mennyeiek. Egy jól összeállított kekszes alap, krémes réteg és egy mutatós díszítés csodákra képes, pár alapanyagból is olyan desszertet varázsolhatunk, ami romantikus hangulatot teremt.

Jöjjenek a receptek: fél óra alatt, de még hűtéssel is szigorúan 1 óra alatt az asztalra varázsolhatod őket Valentin-napon!

  1. Házi vaníliás grízpuding kelyhekben, baracklekvárral és pirított mandulával tálalva

    Vaníliás grízpuding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    267
    Kalória
    7.7g
    Fehérje
    38.5g
    Szénhidrát
    7.9g
    Zsír
    Egy-egy kanál mennyei vaníliás krém egy gazdag vacsora után éppen elegendő kényeztetés, ha valami finomságra vágytok.
  2. Kókuszos keksztekercstorta

    Kókuszos keksztekercstorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    2049
    Kalória
    25.1g
    Fehérje
    218.1g
    Szénhidrát
    122.9g
    Zsír
    Azt gondoltad, egy torta elkészítése több órás folyamat? Akkor ez a kókuszos álom neked készült, előző nap is összeállíthatod, de aznapi mentőövként is működik.
  3. Tiramisu alaprecept

    Tiramisu alaprecept

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    728
    Kalória
    15.4g
    Fehérje
    73.5g
    Szénhidrát
    41.3g
    Zsír
    Egy vérbeli klasszikus, az olaszos temperamentum kedvelőinek pedig igazán igéző édesség! Kávé, mascarpone, kakaó... mi kell még?
  5. Csupa csoki torta sütés nélkül

    Csupa csoki torta sütés nélkül

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    462
    Kalória
    4.7g
    Fehérje
    36.2g
    Szénhidrát
    34.2g
    Zsír
    Nem kell bemutatni a csokitortát senkinek, igazi afrodiziákum, és több napig lehet belőle csemegézni.
  7. Málnás csokitallér

    Málnás csokitallér

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    421
    Kalória
    4.6g
    Fehérje
    54.5g
    Szénhidrát
    21.2g
    Zsír
    A leggyorsabban összedobható finomság, ami minden kezdő szakácsnak és gyakorló szerelmesnek összejöhet! Málna, csoki, imádjuk!
  8. A legtutibb chiapuding

    A legtutibb chiapuding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    268
    Kalória
    4.5g
    Fehérje
    30.9g
    Szénhidrát
    15.1g
    Zsír
    A chiapuding azért is jó választás, mert a feltéteket szezonális gyümölcsökből kedvedre variálhatod, előző este is összeállíthatod, és impozánsan rétegelheted.
  9. Málnás-fehércsokoládés-sajttorta

    Málnás-fehércsokoládés-sajttorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    936
    Kalória
    11.5g
    Fehérje
    70.6g
    Szénhidrát
    68.7g
    Zsír
    Ha valami rendkívül mutatósat villantanál, nyűgözd le a Valentinod sajttortával! Szívpiros, nagyon csokis, kiváló döntés.
  10. 6 hozzávalós sajttortakocka

    6 hozzávalós sajttortakocka

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    564
    Kalória
    10.1g
    Fehérje
    34.4g
    Szénhidrát
    43.6g
    Zsír
    Ehhez a desszertkockához sem kell sok hozzávaló, az édesen sós finomságok preferálói pedig mindent megtalálnak benne, amire vágynak.
  11. Erdei gyümölcsös joghurttorta sütés nélkül

    Erdei gyümölcsös joghurttorta sütés nélkül

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    341
    Kalória
    5.2g
    Fehérje
    32.5g
    Szénhidrát
    21.5g
    Zsír
    A Valentin-napi hangulatot testesíti meg ez a sütés nélküli csinos torta is. A gyümölcsöket tetszés szerint variálhatod, a joghurtos alapra nagyon szépen építkezhetsz.

Nem csak a szerelmünknek süthetünk Valentin-napon!

A családunknak, a barátainknak, de kapaszkodjon meg mindenki, még saját magunknak is. A romantika jegyében az igazi cél, hogy örömet okozzunk, ezt pedig kétség kívül megtehetjük egy-egy szelet sütésmentes finomsággal is.

Valentin napi készülődés egyszerűen a PENNY-vel

A Valentin-napra való készülődéshez a PENNY gondoskodik róla, hogy mindenki könnyedén inspirálódhasson. Minden szükséges alapanyagot egy helyen, pénztárcabarát áron találsz meg, így a figyelmedet teljes egészében a közös pillanatokra fordíthatod. Legyen szó gyors desszertről vagy különleges vacsoráról, a PENNY segít, hogy a Valentin-nap valóban felejthetetlen legyen.

