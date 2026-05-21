2026.05.21.

Ettől a pofonegyszerű trükktől nem szárad ki a palacsinta másnapra sem

Németh Orsi

Egy egyszerű konyhai trükkel sokkal puhább és hajlékonyabb lehet a palacsinta. Nem kell új recept, csupán egy apró változtatás az elkészítés menetében. Napi Tippünk következik:

A palacsinta az egyik legnépszerűbb házi desszert, amely szinte minden családban ugyanazzal a jól bevált recepttel készül. A legtöbben a nagyszülőktől örökölt arányokat követik, és ritkán változtatnak a megszokott módszeren. Pedig létezik egy egyszerű technika, amelynek segítségével a palacsinta még másnap is puha és hajlékony maradhat.

forró palacsinta
1 dl forró tejet adj sütés előtt a palacsintához, hogy puha maradjon

A titok nem különleges alapanyagban, hanem a forró tejben rejlik. A módszer különösen akkor lehet hasznos, ha nagyobb mennyiséget sütünk a palacsintából, és szeretnénk, hogy a maradék se száradjon ki néhány óra alatt.

Nem mindegy, mikor kerül bele a tej

A legtöbb receptben a tejet rögtön a tészta összeállításakor adják hozzá. Ennél a módszernél azonban érdemes egy kis változtatást bevezetni. A palacsintatésztát először a hagyományos módon kell elkészíteni, majd legalább harminc percig pihentetni.

Csak ezután, közvetlenül a sütés előtt kerül bele körülbelül egy deciliter forró tej. Ez az apró lépés jelentős különbséget eredményezhet az állagban.

A meleg tej hatására a lisztben található keményítő részben átalakul, így a tészta jobban képes megtartani a nedvességet. Ennek köszönhetően a kisült palacsinta rugalmasabb, lágyabb és kevésbé törik meg feltekeréskor.

Másnap is finom marad

A különbség főként akkor válik igazán érezhetővé, amikor a palacsinta már kihűlt. Sok esetben néhány óra elteltével a tészta gumissá vagy szárazzá válik, ezzel a technikával azonban még másnap is kellemes marad az állaga.

Extra tipp

A módszer különösen praktikus lehet családi összejöveteleknél, gyerekzsúrokon vagy akkor, ha előre szeretnénk elkészíteni a desszertet. A puhább palacsinta könnyebben tölthető, kevésbé reped meg, és hidegen is finomabb marad.

Arra figyeljünk, nehogy túl híg legyen

A forró tejből nem kell sokat használni. Egy átlagos adag palacsintatésztához nagyjából egy deciliter elegendő. Ha túl sok kerül bele, a massza könnyen túlságosan folyóssá válhat, ami megnehezíti a sütést.

Forrásunk volt.

