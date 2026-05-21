2026.05.21.

Burgonya ásás nélkül – Így termessz krumplit levágott fűben

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A levágott fű nemcsak zöldhulladék lehet, hanem kiváló segítség a burgonyatermesztésben is. Ezzel az egyszerű módszerrel kevesebb gyomlálás és ásás mellett is szép termést érhetünk el.

A burgonya a magyar konyha egyik alapélelmiszere, ezért sokan próbálkoznak a termesztésével a kiskertben is. Bár a növény gondozása nem túl bonyolult, a rendszeres gyomlálás és a talaj folyamatos lazítása sok munkát jelenthet. Létezik azonban egy természetes módszer, amely jelentősen leegyszerűsíti a folyamatot: a levágott fűben történő burgonyatermesztés.

A technika lényege, hogy a frissen levágott füvet vastag rétegben terítjük le az ágyásban, így az természetes takaróként védi a talajt. A fű segít megőrizni a nedvességet, visszaszorítja a gyomokat, és idővel tápanyaggal is gazdagítja a földet.

Így készítsük el az ágyást

A módszerhez először gyűjtsünk össze nagyobb mennyiségű levágott füvet. Ebből alakítsunk ki vastag réteget azon a területen, ahol a burgonyát szeretnénk termeszteni. Ezután körülbelül 30 centiméter mély fészkeket kell készíteni a fűrétegben.

A mélyedésekbe kerüljön egy kevés föld, majd néhány előcsíráztatott burgonya. A gumókat földdel és újabb adag fűvel kell befedni. Fontos, hogy a burgonya ne maradjon teljesen fedetlenül, mert a föld stabilabb közeget biztosít a fejlődéshez.

Kevesebb gyom, több nedvesség

A levágott fű egyik legnagyobb előnye, hogy árnyékolja a talajt, így a gyomok nehezebben tudnak kikelni és megerősödni. Emellett a talaj lassabban szárad ki, ami különösen hasznos lehet a nyári hőségben.

A módszerrel nemcsak időt spórolhatunk, hanem a kertben keletkező zöldhulladékot is hasznosan felhasználhatjuk. A fű idővel lebomlik, így természetes módon javítja a talaj szerkezetét is.

Erre mindenképp figyeljünk

A fűréteg vastagsága kulcsfontosságú. Ha túl vékony, nem akadályozza meg a gyomosodást, ha pedig túl tömör, könnyen befülledhet és rothadásnak indulhat.

Fontos

Száraz időben az öntözésről sem szabad megfeledkezni, mert a burgonya fejlődéséhez folyamatos nedvességre van szükség.

Ez az egyszerű és környezetbarát módszer kiváló választás lehet azoknak, akik szeretnék kevesebb munkával is egészséges burgonyával megtölteni a kamrát.

