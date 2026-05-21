2026.05.21.

Nosalty-kvíz: Tökipompos, Hitler-szalonna, ludaskása – Hány legendás, retró fogást ismersz fel?

Volt idő, amikor egy zsíros kenyér lilahagymával teljes vacsorának számított, a vajas kifli kakaóval pedig olyan boldogságot okozott, amit ma már három food blogger és egy pisztáciás croissant sem tud reprodukálni. A retró magyar ételek világa egyszerre volt furcsa, zseniális, néha egészen bizarr – és meglepően finom.

Ebben a kvízben olyan legendás fogások, menzás klasszikusok, falusi sütik és retró nassolnivalók jönnek elő, amelyek hallatán sokan azonnal érzik az alumínium ételhordó szagát, vagy látják maguk előtt a zománcos lábast a sparhelten. És bár sokan retróként gondolnak ezekre az ételekre, az igazság az, hogy a legtöbbjük ma is létezik: vidéki konyhákban, piacokon, büfékben vagy nagymamák receptfüzetében ugyanúgy ott vannak, csak ma már sokszor modernebb vagy újragondolt formában találkozunk velük.

A legtöbb ilyen fogás a 20. század közepén vagy a szocializmus idején vált igazán ismertté Magyarországon, ezért kötjük őket a retró korszakhoz. De sokuk valójában jóval régebbi recept, csak akkoriban élte a fénykorát. És persze az sem segít, hogy ezeknek az ételeknek gyakran teljesen abszurd neveik voltak.

Némelyik úgy hangzik, mint egy elveszett népmese szereplője, másik pedig inkább egy punkzenekar neve lehetne.

Készen állsz? Akkor nézzük, mennyire vagy otthon a retró magyar konyha legsajátosabb univerzumában!

