Nosalty-kvíz: Tökipompos, Hitler-szalonna, ludaskása – Hány legendás, retró fogást ismersz fel?

Ebben a kvízben olyan legendás fogások, menzás klasszikusok, falusi sütik és retró nassolnivalók jönnek elő, amelyek hallatán sokan azonnal érzik az alumínium ételhordó szagát, vagy látják maguk előtt a zománcos lábast a sparhelten. És bár sokan retróként gondolnak ezekre az ételekre, az igazság az, hogy a legtöbbjük ma is létezik: vidéki konyhákban, piacokon, büfékben vagy nagymamák receptfüzetében ugyanúgy ott vannak, csak ma már sokszor modernebb vagy újragondolt formában találkozunk velük.
A legtöbb ilyen fogás a 20. század közepén vagy a szocializmus idején vált igazán ismertté Magyarországon, ezért kötjük őket a retró korszakhoz. De sokuk valójában jóval régebbi recept, csak akkoriban élte a fénykorát. És persze az sem segít, hogy ezeknek az ételeknek gyakran teljesen abszurd neveik voltak.
Némelyik úgy hangzik, mint egy elveszett népmese szereplője, másik pedig inkább egy punkzenekar neve lehetne.