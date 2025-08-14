Felejtsd el az öblítőt, itt a törökök olcsó házi trükkje, amitől pihe-puhák lesznek a textíliák

A szakértők szerint sokszor felesleges, és pénztárcát terhelő plusz kiadás az öblítő használata, ha a törölközőink tisztításáról van szó. A török módszer szerint mosáskor mindössze erre a konyhai alapanyagra lesz szükség! Otthon Tippünk:

Törölközőt mosni nem is olyan egyszerű, mint hinnénk. Bár sokan odafigyelnek a mosószer megfelelő adagolására, használnak öblítőt, és igyekeznek betartani a szárításra vonatkozó tanácsokat is, a végeredmény gyakran mégsem tökéletes. A törölközők durvák, kemény tapintásúak maradnak, és idővel elveszítik eredeti, jó nedvszívó képességüket.

A török trükk: 3 evőkanál szódabikarbóna hozzáadásával lesz puha a törölköző

Puha, tiszta törölközők, túl sok vegyszer nélkül, ez lenne mindenki vágya. A szakértők szerint van rá megoldás – és ehhez mindössze három evőkanál szódabikarbónára van szükség. Ez az állítólag Törökországból származó, egyszerű és olcsó módszer a háziasszonyok megmentője.

A törölközőket mindenképpen magasabb hőmérsékleten mossuk – ideális esetben 40 és 60 fok között, hiszen azok közvetlenül a bőrünkkel és nedvességgel érintkeznek, ami kedvez a baktériumok szaporodásának.

Kerüljük a textilöblítőket, mert túlságosan bevonják a textilszálakat, és merevebbé, kevésbé nedvszívóvá teszik az anyagot.

Használjunk szódabikarbónát – tegyünk három evőkanálnyit közvetlenül a mosógép dobjába. A szódabikarbóna semlegesíti a kellemetlen szagokat, elpusztítja a baktériumokat, lágyabbá és nedvszívóbbá teszi a törölközőket, ráadásul bőrbarát és enyhén antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik.

Az új törölközőket mossuk meg a vásárlást követően - hagyjuk őket néhány órára (vagy akár egy egész napra) vízben ázni az első használat előtt. Már ekkor adjunk hozzá egy kis szódabikarbónát a további lágyítás érdekében.

Milyen gyakran mossuk a törölközőket?

A Showers to You cég szakértői által végzett kutatás szerint egy törölközőn már egy hét használat után akár 94 millió baktérium is lehet. Ennek ellenére hihetetlenül sok, kétmillió brit vallotta be, hogy törölközőit csak évente egyszer mossa ki! Kiderült, hogy a férfiak ötször nagyobb valószínűséggel tartoznak azok közé, akik ritkán mossák a törölközőket, míg a megkérdezettek harmada csak háromhavonta mossa a törölközőket.

Hogyan kell megfelelően mosni a törölközőket?

A hőmérséklet a szennyeződés mértékétől függ – közepesen használt törölközők esetén 40-60 °C elegendő, míg a nagyobb szennyeződésnek kitett törölközők esetében 60 °C feletti hőmérsékleten történő mosás ajánlott.

A törölközőink hosszútávó védelmében az alábbiakra is figyeljünk:

Válasszunk jó minőségű mosószert, mely hatékonyan eltávolítja a baktériumokat, a zsírt és a szennyeződéseket. Szükség esetén adjunk hozzá enyhe fertőtlenítőszert vagy enyhe fehérítőt (ha az anyag megengedi).

Kerüljük a túl sok szappan és öblítőszer használatát – ahogyan Tom Drake, az Only Radiators otthoni ápolási szakértője elmagyarázta, a felhalmozódott mosószer- és öblítőszer-maradványok réteget képeznek a textílián, amely csökkenti a szövet nedvszívó képességét.

Gondosan válasszuk ki a hőmérsékletet a szövet típusának megfelelően – a pamut és a mikroszálas anyagok magasabb hőmérsékletet is elviselnek, míg a selyem és hasonló anyagok kíméletesebb mosást igényelnek.

Cseréljük rendszeresen a törölközőket – a kellemetlen szagok és a baktériumok kialakulásának elkerülése érdekében a törölközőket gyakrabban kell cserélni, és mosás után jól ki kell szárítani a levegőn.

Forrásunk volt.