Nincs többé nedves, dohos törölköző: ezzel a módszerrel biztosan megszárad

Kevés dolog ronthatja el jobban a frissítő zuhany élményét, mint amikor egy puha törölközőért nyúlunk, és azt nedvesnek és dohosnak találjuk. Hogyan lehet ezt elkerülni? Ha a megfelelő módon akasztod fel a törölközőt, és ezáltal meg tud száradni, akkor megelőzhető, hogy bedohosodjon.
A megfelelő légáramlás teszi lehetővé, hogy a nedves törölköző teljesen megszáradjon. Ha a törölközőt párás helyiségben akarod megszárítani, vagy rosszul akasztod fel, esetleg összegyűröd, a víz nem tud elpárologni, és ez a meleg környezet tökéletes táptalajt biztosít a penésznek és a baktériumoknak.
Hogyan kell helyesen felakasztani a nedves törölközőt?
A törölközőn kialakuló penész és kellemetlen szagok megelőzésének kulcsa, hogy a törölközőt teljesen kiterítve, jól szellőző helyen akaszd fel a törölközőtartóra. Így a nedvesség egyenletesen és gyorsan elpárolog, ami csökkenti a baktériumok szaporodásának esélyét.
A vízszintes akasztók biztosítják a legjobb légáramlást, ezért lehetőség szerint kerüld a hátsó ajtókon lévő kampókat. Ha kampóra akasztod vagy összehajtogatod, a törölköző nem tud teljes egészében megszáradni.
Ha lehetséges, használj széles törölközőtartót egy jól szellőző helyen (ideális esetben a fürdőszobán kívül) a jobb száradás érdekében. Zuhanyozás után érdemes bekapcsolni a szellőzőventilátort vagy kinyitni a fürdőszoba ablakát, így jobb légáramlást biztosíthatsz.
Mennyi idő alatt szárad meg egy nedves törölköző?
Két tényező befolyásolja, hogy mennyi idő alatt szárad meg egy nedves törölköző: a szoba légáramlása és a törölköző vastagsága.
Ha egy átlagos pamut törölközőt veszünk alapul és a szoba megfelelően szellőzik, akkor nagyjából hat-nyolc óra alatt száradhat meg. Amennyiben vastagabb törölközőt használtál, vagy a szoba párás, akkor akár 12 órára is szükség lehet ehhez.
A szakértők azt ajánlják, hogy két-három törölközőt használj felváltva, így mind alaposan meg tud száradni két használat között.
Így kellene helyesen mosnod a törölközőidet
Mikor kell cserélni a fürdőlepedőket?
A szakértők a törölközők mosásához a 60 °C-os mosási hőmérsékletet ajánlják, így a szálak valóban tiszták lesznek. A mosások közötti gőzölés szintén segíthet a felületi baktériumok és szagok eltávolításában anélkül, hogy túlmosnánk a törölközőket.
Ezenkívül a szakértők óva intenek a textilöblítő vagy szárítógépbe való öblítő lapok használatától. Ezek a termékek nemhogy lágyítanák a törölközőket, hanem viaszos bevonatot hagynak a szálakon, ami csökkenti a nedvszívó képességüket és mattabbá teszi őket. A kemény vízben található ásványi anyagok hasonló hatást válthatnak ki, ami miatt a törölközők érdesek és kopottak lesznek.
Ne terheld túl a mosógépet, és ne használj túl sok mosószert, mert ezek megakadályozhatják a törölközők megfelelő öblítését.
Arra is felhívják a figyelmet, hogy a törölközőket érdemes más hasonló törölközőkkel mosni, súly és szín szerint válogatva.