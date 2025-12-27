Gasztro

2025.12.27.

Tojásfőzés macera nélkül: ezzel a módszerrel még forró vízre sem lesz szükség

Konyhai alapismereteinkhez biztosan hozzátartozik a tojásfőzés, viszont amennyire egyszerűnek tűnik, éppen annyira sok buktatót rejt magában, főleg akkor, ha nem mindegy számunkra, milyen állagú tojást eszünk. Mai Napi Tippünkben eláruljuk, hogyan készíthetsz főtt tojást forró víz nélkül!

Már korábban is több tippet megosztottunk a tojásfőzéssel kapcsolatban, azonban most egy olyat mutatunk, amelyhez tűzhely sem kell, annál sokkal egyszerűbb dolgod lesz. Mutatjuk!

Főtt tojás pucolása
Készítsd forrólevegős fritőzben a főtt tojást, pucolni is könnyebb lesz

Szeretnél tökéletes állagú főtt tojást készíteni, anélkül, hogy az időzítőt lesnéd? Hidd el, sokkal egyszerűbb, mint gondolnád, és még arra sem kell várni, hogy a fazék víz felmelegedjen.

Tojásfőzés forrólevegős sütőben!

Ehhez nem kell más, mint egy forrólevegős fritőz! Ugyanis ez az eszköz egyenletes melegedést biztosít, és nincs hirtelen mozgásoknak sem kitéve a vízben, így a repedés valószínűsége is csökken.

Így csináld

Egyszerűen tedd a tojásokat a forrólevegős fritőz kosarába, majd állítsd be 130-150 fok közötti hőmérsékletre.

  • Lágy tojás: 9–10 perc
  • Félfolyékony sárgájú tojások: 11–12 perc
  • Kemény tojás: 13–15 perc

Ha lejárt az idő, rögtön tedd őket hideg vízbe, hogy megállítsd a főzési folyamatot, és könnyebben hámozhasd meg őket.

Mivel alacsony hőmérsékleten készülnek a tojások, a héjat is könnyebb lesz leválasztani, mint a hagyományos módszer esetében.

Forrásunk volt.

