Felejtsd el a vizet, és főzd ebben a tojást

Ha eddig azt hitted, a tojásfőzésben nincs újdonság, akkor nagyot tévedtél! A klasszikus víz ideje lejárt, itt az alaplé forradalma!
Főzd víz helyett alaplében a tojást!
Miért jó az alaplé?
Már főzés közben átadja aromáit, így a tojás nem lesz unalmas, seízű. Amikor van egy pár órád arra, hogy főzz egy nagy adag alaplevet, tedd meg, majd fagyaszd le kis adagokban (például egy jégkockatartóban), és vesd be, amikor szükséged van rá - isteni lesz levesek, rizottók, főzelékek, raguk alapjául is.
Reggeli előtt pedig csak forralj fel annyi alaplevet, amennyire szükséged van, mehetnek bele a tojások, és kész is az ízbomba kemény tojás!
Miért imádjuk a tojást?
A tojás igazi szuperétel: kevés kalória, sok fehérje, rengeteg vitamin és ásványi anyag. Természetes D-vitamin-forrás, emellett A-, E-, B-vitaminokat, folsavat, kalciumot, vasat, magnéziumot és cinket is tartalmaz. Az ómega-3 zsírsavak pedig jót tesznek a szívnek, agynak, szemnek, sőt, az Alzheimer-kór ellen is védhetnek. Egy tojás a napi fehérjeszükségletünk 20%-át fedezi!
Mosni vagy nem mosni?
A szakértők szerint csak közvetlenül felhasználás előtt érdemes megmosni, mert a mosás eltávolítja a védőréteget, így könnyebben romlik.
Mennyi az ajánlott mennyiség?
Régen a koleszterin miatt tiltólistás volt, de ma már tudjuk: heti átlag 2–6 tojás fogyasztása teljesen rendben van, természetesen erősen egyénfüggő.