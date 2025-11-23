Felejtsd el a vizet, és főzd ebben a tojást

Unod a sima főtt tojást? Van egy tojásfőzős trükkünk, aminek hála, garantáltan új kedvenc reggelid lesz: felejtsd el a vízben főzést!

Ha eddig azt hitted, a tojásfőzésben nincs újdonság, akkor nagyot tévedtél! A klasszikus víz ideje lejárt, itt az alaplé forradalma!

Főzd víz helyett alaplében a tojást! zöldségalaplében főzve a tojás nemcsak ízesebb és izgalmasabb lesz, hanem plusz tápanyagokat is kap! Csirke-, marha- vagyfőzve a tojás nemcsak ízesebb és izgalmasabb lesz, hanem plusz tápanyagokat is kap!

Miért jó az alaplé?

Már főzés közben átadja aromáit, így a tojás nem lesz unalmas, seízű. Amikor van egy pár órád arra, hogy főzz egy nagy adag alaplevet, tedd meg, majd fagyaszd le kis adagokban (például egy jégkockatartóban), és vesd be, amikor szükséged van rá - isteni lesz levesek, rizottók, főzelékek, raguk alapjául is.

Reggeli előtt pedig csak forralj fel annyi alaplevet, amennyire szükséged van, mehetnek bele a tojások, és kész is az ízbomba kemény tojás!

Készítsd alaplében a főtt tojást, sokkal finomabb lesz így

Miért imádjuk a tojást?

A tojás igazi szuperétel: kevés kalória, sok fehérje, rengeteg vitamin és ásványi anyag. Természetes D-vitamin-forrás, emellett A-, E-, B-vitaminokat, folsavat, kalciumot, vasat, magnéziumot és cinket is tartalmaz. Az ómega-3 zsírsavak pedig jót tesznek a szívnek, agynak, szemnek, sőt, az Alzheimer-kór ellen is védhetnek. Egy tojás a napi fehérjeszükségletünk 20%-át fedezi!

Mosni vagy nem mosni?

A szakértők szerint csak közvetlenül felhasználás előtt érdemes megmosni, mert a mosás eltávolítja a védőréteget, így könnyebben romlik.

Mennyi az ajánlott mennyiség?

Régen a koleszterin miatt tiltólistás volt, de ma már tudjuk: heti átlag 2–6 tojás fogyasztása teljesen rendben van, természetesen erősen egyénfüggő.

Forrásunk volt.