Rekordhőség és vízhiány fenyegeti az országot: már az ivóvízellátás is veszélybe kerülhet

A szakemberek szerint a következő napokban továbbra is extrém meleg várható, ami jelentős terhelést jelent a szervezet és a környezet számára. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, kerüljék a tűző napot 11 és 16 óra között, valamint mellőzzék a megerőltető fizikai munkát a legforróbb órákban. Különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a háziállatokra is.
Komoly problémát okozhat a tartós hőség
A hőség azonban nemcsak egészségügyi, hanem infrastruktúrát érintő problémákat is felszínre hozott.
A Duna Menti Regionális Vízmű arra figyelmeztetett, hogy a szolgáltatási területén a rendkívül magas vízfogyasztás már a hálózat biztonságos működését veszélyezteti.
Bár korábban már több településen is elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, amely megtiltotta többek között a vezetékes vízzel történő locsolást, medencetöltést és autómosást, a fogyasztás ennek ellenére tovább emelkedett.
A túlterhelt rendszer következményeként Szada településen hétfő reggel átmenetileg megszűnt a vízszolgáltatás. A vízmű szerint, ha a lakosság nem csökkenti a vízfogyasztást, más településeken is hasonló problémák jelentkezhetnek, szélsőséges esetben pedig akár a teljes hálózat működése is veszélybe kerülhet.
Figyelem!
Budapesten egyébként újabb ideiglenes ivókutakat állított fel a fővárosi Vízművek.
Tűzgyújtási tilalom is érvényben van
A katasztrófavédelem emellett arra is figyelmeztet, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, mivel a kiszáradt növényzet már egy kisebb hő- vagy szikrahatástól is könnyen lángra kaphat. A hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a szabadtéri munkavégzés és a mezőgazdasági betakarítás során is.
Az előrejelzések szerint némi enyhülés a hét második felében érkezhet, addig azonban továbbra is rendkívüli hőségre és fokozott terhelésre kell készülni országszerte.
A szakemberek szerint a következő napokban a felelős vízhasználat és a hőség elleni védekezés nemcsak egyéni, hanem közösségi érdek is.