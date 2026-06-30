Az országot sújtó rendkívüli hőhullám nemcsak az emberek egészségét, hanem az ivóvízellátást is egyre nagyobb nyomás alá helyezi. A tartósan 35–40 Celsius-fok közötti hőmérséklet miatt az országos tisztifőorvos július 1-jéig meghosszabbította a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást, miközben több településen már komoly gondokat okoz a megnövekedett vízfogyasztás.

A szakemberek szerint a következő napokban továbbra is extrém meleg várható, ami jelentős terhelést jelent a szervezet és a környezet számára. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőleg vizet, kerüljék a tűző napot 11 és 16 óra között, valamint mellőzzék a megerőltető fizikai munkát a legforróbb órákban. Különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a háziállatokra is.

Rekordhőség és vízhiány fenyegeti az országot: már az ivóvízellátás is veszélybe kerülhet

Komoly problémát okozhat a tartós hőség

A hőség azonban nemcsak egészségügyi, hanem infrastruktúrát érintő problémákat is felszínre hozott.

A Duna Menti Regionális Vízmű arra figyelmeztetett, hogy a szolgáltatási területén a rendkívül magas vízfogyasztás már a hálózat biztonságos működését veszélyezteti.

Bár korábban már több településen is elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, amely megtiltotta többek között a vezetékes vízzel történő locsolást, medencetöltést és autómosást, a fogyasztás ennek ellenére tovább emelkedett.

A túlterhelt rendszer következményeként Szada településen hétfő reggel átmenetileg megszűnt a vízszolgáltatás. A vízmű szerint, ha a lakosság nem csökkenti a vízfogyasztást, más településeken is hasonló problémák jelentkezhetnek, szélsőséges esetben pedig akár a teljes hálózat működése is veszélybe kerülhet.

Figyelem! A szolgáltató ezért ismételten arra kéri a lakosságot, hogy kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes ivóvizet. A kerti öntözés, a medencék feltöltése és minden egyéb nagy vízigényű tevékenység mellőzése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a rendszer mindenki számára biztosítani tudja az ivóvízellátást a rendkívüli hőség idején.

Budapesten egyébként újabb ideiglenes ivókutakat állított fel a fővárosi Vízművek.

A szolgáltató ezért ismételten arra kéri a lakosságot, hogy kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes ivóvizet

Tűzgyújtási tilalom is érvényben van

A katasztrófavédelem emellett arra is figyelmeztet, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, mivel a kiszáradt növényzet már egy kisebb hő- vagy szikrahatástól is könnyen lángra kaphat. A hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a szabadtéri munkavégzés és a mezőgazdasági betakarítás során is.

Az előrejelzések szerint némi enyhülés a hét második felében érkezhet, addig azonban továbbra is rendkívüli hőségre és fokozott terhelésre kell készülni országszerte.

A szakemberek szerint a következő napokban a felelős vízhasználat és a hőség elleni védekezés nemcsak egyéni, hanem közösségi érdek is.

Források: 1., 2.