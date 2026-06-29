Életmód

2026.06.29.

Közérdekű információ: ezeken a pontokon állított fel ivókutakat a Fővárosi Vízművek Budapesten

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A tartós hőség miatt újabb ivóvízvételi lehetőségeket biztosít Budapesten a Fővárosi Vízművek. A társaság vasárnapi tájékoztatása szerint a már meglévő 551 közkifolyó és 63, szezonálisan üzemelő ivókút mellett további 22 ideiglenes vízosztó pontot helyeznek üzembe, hogy segítsék a lakosságot a kánikula idején.

Az ideiglenes kutak könnyen beazonosíthatók lesznek, mivel azokat az ivóvíz nemzetközileg ismert jelzésével, egy csapot és egy poharat ábrázoló piktogrammal látják el.

Ivókút Budapesten
Közérdekű információ: ezeken a pontokon állított fel ivókutakat a Fővárosi Vízművek Budapesten
forrás

Saját kulacsot vagy üveget tudunk megtölteni

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a csapot rövid ideig nyitva kell hagyni, mire megfelelően hűvös víz érkezik.

Környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva a Fővárosi Vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharakat, ezért azt kérik, mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot vigyen magával.

A vállalat közlése szerint az esetleges meghibásodásokat a lehető legrövidebb időn belül elhárítják. Az üzemelő kutak folyamatosan frissített listája a cég Facebook-oldalán is elérhető, de mutatjuk, hol vannak új ideiglenes kutak:

  • Széll Kálmán tér (II. kerület),
  • Heltai Jenő tér (III. kerület),
  • Kolosy tér (III. kerület, Szépvölgyi út 8.),
  • Újpest-központ (IV. kerület, József Attila u. 66.),
  • Ferenciek tere 2. (V. kerület),
  • Astoria (V. kerület, Károly körút 4.),
  • Városháza park (V. kerület),
  • Deák Ferenc tér (V. kerület),
  • Keleti pályaudvar (VIII. kerület, Baross tér 1.),
  • Blaha Lujza tér (VIII. kerület, József krt. 2.),
  • Kálvin tér 10. (IX. kerület),
  • Határ út (IX. kerület, Ferde u.),
  • Móricz Zsigmond körtér 2. (XI. kerület),
  • Újbuda-központ (XI. kerület,
  • Október huszonharmadika utca 2-6.),
  • Kelenföldi vasútállomás (XI. kerület),
  • Gazdagréti tér 8. (XI. kerület),
  • Lehel tér (XIII. kerület, Váci út 46b),
  • Újpest-Városkapu (XIII. kerület, Balzsam utca),
  • Örs vezér tere 2. (XIV. kerület),
  • Bosnyák tér 15. (XIV. kerület),
  • Újpalota, Fő tér (XV. kerület),
  • Rákoskeresztúr városközpont (XVII. kerület, Pesti út 170a).

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