A tartós hőség miatt újabb ivóvízvételi lehetőségeket biztosít Budapesten a Fővárosi Vízművek. A társaság vasárnapi tájékoztatása szerint a már meglévő 551 közkifolyó és 63, szezonálisan üzemelő ivókút mellett további 22 ideiglenes vízosztó pontot helyeznek üzembe, hogy segítsék a lakosságot a kánikula idején.

Az ideiglenes kutak könnyen beazonosíthatók lesznek, mivel azokat az ivóvíz nemzetközileg ismert jelzésével, egy csapot és egy poharat ábrázoló piktogrammal látják el.

Közérdekű információ: ezeken a pontokon állított fel ivókutakat a Fővárosi Vízművek Budapesten forrás

Saját kulacsot vagy üveget tudunk megtölteni

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a csapot rövid ideig nyitva kell hagyni, mire megfelelően hűvös víz érkezik.

Környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva a Fővárosi Vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papírpoharakat, ezért azt kérik, mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot vigyen magával.

A vállalat közlése szerint az esetleges meghibásodásokat a lehető legrövidebb időn belül elhárítják. Az üzemelő kutak folyamatosan frissített listája a cég Facebook-oldalán is elérhető, de mutatjuk, hol vannak új ideiglenes kutak:

Széll Kálmán tér (II. kerület),

Heltai Jenő tér (III. kerület),

Kolosy tér (III. kerület, Szépvölgyi út 8.),

Újpest-központ (IV. kerület, József Attila u. 66.),

Ferenciek tere 2. (V. kerület),

Astoria (V. kerület, Károly körút 4.),

Városháza park (V. kerület),

Deák Ferenc tér (V. kerület),

Keleti pályaudvar (VIII. kerület, Baross tér 1.),

Blaha Lujza tér (VIII. kerület, József krt. 2.),

Kálvin tér 10. (IX. kerület),

Határ út (IX. kerület, Ferde u.),

Móricz Zsigmond körtér 2. (XI. kerület),

Újbuda-központ (XI. kerület,

Október huszonharmadika utca 2-6.),

Kelenföldi vasútállomás (XI. kerület),

Gazdagréti tér 8. (XI. kerület),

Lehel tér (XIII. kerület, Váci út 46b),

Újpest-Városkapu (XIII. kerület, Balzsam utca),

Örs vezér tere 2. (XIV. kerület),

Bosnyák tér 15. (XIV. kerület),

Újpalota, Fő tér (XV. kerület),

Rákoskeresztúr városközpont (XVII. kerület, Pesti út 170a).

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