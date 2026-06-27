Nyár van!

2026.06.27.

Figyelem! Ezeken a Pest megyei településeken elsőfokú vízkorlátozást vezettek be

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A rendkívül magas hőmérsékletű, csapadékmentes időjárás miatt a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. elsőfokozatú vízkorlátozást vezetett be több Pest megyei településen is. Mutatjuk, melyek ezek!

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kezdeményezésére 2026. június 27-től, visszavonásig elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Veresegyház, Erdőkertes, Szada és Őrbottyán teljes közigazgatási területén. Az intézkedést a tartósan forró, csapadék nélküli időjárás, valamint az átlagosnál jóval magasabb vízfogyasztás indokolja, amiről az érintett települések önkormányzatai számoltak be közösségi oldalaikon.

Kútból palackot megtöltő férfi kéz
Figyelem! Ezeken a Pest megyei településeken vízkorlátozást vezettek be

A szomszédos települések polgármesterei hangsúlyozták, hogy a korlátozás célja az ivóvízellátás zavartalan és biztonságos fenntartása.

A korlátozás idején arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan bánjon az ivóvízzel, és lehetőség szerint ne használja azt az alábbi tevékenységekre:

  • tömlős locsolás 6:00 és 23:00 óra között,
  • járdák és utak lemosása,
  • automata öntözőrendszerek működtetése,
  • gépjárművek tömlővel történő mosása,
  • úszómedencék feltöltése.

Az ország más részein is komoly problémákat okoz a szárazság és a vízhiány. Zala vármegyében az elmúlt héten jelentős nehézségeket idézett elő a vízkorlátozás.

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