Figyelem! Ezeken a Pest megyei településeken elsőfokú vízkorlátozást vezettek be

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kezdeményezésére 2026. június 27-től, visszavonásig elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Veresegyház, Erdőkertes, Szada és Őrbottyán teljes közigazgatási területén. Az intézkedést a tartósan forró, csapadék nélküli időjárás, valamint az átlagosnál jóval magasabb vízfogyasztás indokolja, amiről az érintett települések önkormányzatai számoltak be közösségi oldalaikon.
A szomszédos települések polgármesterei hangsúlyozták, hogy a korlátozás célja az ivóvízellátás zavartalan és biztonságos fenntartása.
A korlátozás idején arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan bánjon az ivóvízzel, és lehetőség szerint ne használja azt az alábbi tevékenységekre:
- tömlős locsolás 6:00 és 23:00 óra között,
- járdák és utak lemosása,
- automata öntözőrendszerek működtetése,
- gépjárművek tömlővel történő mosása,
- úszómedencék feltöltése.
Az ország más részein is komoly problémákat okoz a szárazság és a vízhiány. Zala vármegyében az elmúlt héten jelentős nehézségeket idézett elő a vízkorlátozás.