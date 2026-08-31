6 „egészségtelen” étel, amit nyugodtan ehetsz, ha stresszes vagy: nem kell száműzd a tésztát sem

Stresszes vagy és nassolnál? Mutatunk 6 meglepő ételt, amelyek nem feltétlenül tiltólistásak, és okosan fogyasztva az étrendedbe is beleférnek.

Stresszes időszakokban könnyen előfordul, hogy sokkal erősebben kívánjuk az édességeket, a szénhidrátban gazdag ételeket vagy éppen valami sós, ropogós harapnivalót. Ilyenkor ráadásul hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy amit megkívánunk, az biztosan nem tesz jót nekünk. Pedig nem feltétlenül kell minden, rossznak és egészségtelennek tartott ételt száműznünk az étrendünkből a dietetikusok szerint sem.

A tészta sem megvetendő

A stressz és az étkezés között ugyanis szoros a kapcsolat. Feszültebb helyzetekben a szervezet gyors energiaforrást keres, miközben az étkezés átmenetileg kellemes érzést ad, ezért nem meglepő, ha egy nehéz nap végén sokkal vonzóbbnak tűnik egy tál tészta vagy néhány kocka csokoládé, mint egy gondosan összeállított saláta.

Egy-egy kívánósabb, komfortos étel önmagában nem teszi egészségtelenné az étrendedet.

Inkább az számít, hogy mit választasz rendszeresen, és mivel párosítod az adott ételt. Mutatunk hat olyan meglepő finomságot, amelyet a szakértők szerint sem kell automatikusan elutasítanod, ha éppen stresszes vagy.

Miért kívánunk bizonyos ételeket stressz alatt?

Stresszes állapotban megváltozhat az étvágyunk és az is, hogy milyen ételeket kívánunk. A gyorsan elérhető szénhidrátok és édességek például hamar energiát adhatnak, miközben az evés az agy jutalmazó rendszerére is hatással lehet.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy stressz esetén mindenáron stresszcsökkentő ételeket kell keresnünk. Az étrend legfontosabb szempontja továbbra is az összkép: legyen benne elegendő fehérje, rost, zöldség, gyümölcs, egészséges zsír és megfelelő mennyiségű folyadék.

Tudtad? Egyes ételeknél ráadásul az elkészítés és a párosítás is sokat számít. Egy nagy adag, zsíros, önmagában elfogyasztott fogás egészen máshogy illeszkedik az étrendbe, mint egy kisebb adag, amelyet fehérjével és zöldségekkel egészítünk ki.

Kattints galériánkra, és lesd meg, mely 6 étel az, amit nem kell száműznöd stresszes időszakban!

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Mit tehetsz, ha stressz miatt ennél?

A stresszevés önmagában nem olyasmi, amit szégyellni kellene, de sokkal hasznosabb, ha megfigyeled, mire vágyik ilyenkor a szervezeted, és hogyan tudod a sóvárgást úgy kielégíteni, hogy közben valóban jól laksz.

Ne hagyd ki rendszeresen az étkezéseket! Ha egész nap alig eszel, estére sokkal nehezebb lehet kontrollálni az éhséget és a kívánósságot.

Ha egész nap alig eszel, estére sokkal nehezebb lehet kontrollálni az éhséget és a kívánósságot. Párosítsd a szénhidrátokat fehérjével! Egy tál tészta mellé jöhet csirke vagy hüvelyes, a gabonapehely mellé joghurt, a chips mellé pedig guacamole.

Egy tál tészta mellé jöhet csirke vagy hüvelyes, a gabonapehely mellé joghurt, a chips mellé pedig guacamole. Legyen kéznél normális nasi! Dió, popcorn, gyümölcs vagy néhány kocka étcsokoládé jobb kiindulópont lehet, mint amikor farkaséhesen kezdesz keresgélni a konyhában.

Dió, popcorn, gyümölcs vagy néhány kocka étcsokoládé jobb kiindulópont lehet, mint amikor farkaséhesen kezdesz keresgélni a konyhában. Ne próbáld tökéletesen kontrollálni az étrendedet! Egy adag a kedvenc ételedből vagy egy kis bűnös édesség nem fogja tönkretenni az egészséges étrendedet.

Egy adag a kedvenc ételedből vagy egy kis bűnös édesség nem fogja tönkretenni az egészséges étrendedet. Mozogj egy kicsit! Egy séta, néhány nyújtógyakorlat vagy bármilyen számodra kellemes mozgás segíthet kiszakadni a stresszes helyzetből.

Egy séta, néhány nyújtógyakorlat vagy bármilyen számodra kellemes mozgás segíthet kiszakadni a stresszes helyzetből. Az alvásról se feledkezz meg! A kialvatlanság és a stressz együtt még nehezebbé teheti az étvágy és a kívánósság kezelését.

Az étel nem maga a stresszkezelés, ha tartósan feszült vagy

A lényeg: nem kell „jó” és „rossz” ételekben gondolkodni

Stresszes időszakban teljesen természetes, ha olyan ételekre vágysz, amelyek gyorsan adnak energiát vagy egyszerűen azokat esik jól enned.

Nem az a cél, hogy ilyenkor mindenáron ellenállj ezeknek a kívánósságoknak, hanem hogy megtaláld az egyensúlyt.

És persze fontos azt is észben tartani, hogy az étel nem maga a stresszkezelés, ha tartósan feszült vagy, érdemes az evés mellett más kapaszkodókat is keresni: pihenést, mozgást, társaságot, megfelelő alvást vagy akár szakember segítségét. Az étkezés pedig maradhat az egyik olyan hétköznapi öröm, amelyből nem kell bűntudatot csinálnod.

Ételek, amelyeket még véletlenül se egyél, ha stresszes vagy

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