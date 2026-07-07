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2026.07.07.

Kedvező áron vennél őszibarackot? Íme az idei Szedd magad! akciók

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A kajszitól búcsúzunk, de nem maradunk Szedd magad! akciók nélkül, ugyanis sorra érkeznek az őszibarack-lelőhelyek. Mi most 4 olyat gyűjtöttünk össze az ország különböző pontjairól, ahonnét biztosan finom magyar gyümölcsöt vehetsz, olcsóbban.

Szeretjük a Szedd magad! akciókat, pláne az olyan lédús, édes gyümölcsökét, mint az őszibarack! Mi most 4 helyet gyűjtöttünk össze, ahol magunk szedhetjük.

Őszibarack fán csüngve
Mutatjuk az idei őszibarack szedd magad helyeket

A nyár zamatos és egészséges gyümölcse

Az őszibarack nemcsak finom és lédús, hanem számos olyan tápanyagot is tartalmaz, amelyek hozzájárulnak szervezetünk egészségéhez. Frissen fogyasztva, gyümölcssalátában, turmixként vagy akár desszertek alapanyagaként is kiváló választás.

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Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban

Az őszibarack jelentős mennyiségben tartalmaz C-vitamint, ami támogatja az immunrendszer megfelelő működését, segíti a sebgyógyulást és hozzájárul a kollagéntermeléshez.

Emellett az A-vitamin előanyagát, a béta-karotint is megtaláljuk benne, amely fontos a szem és a bőr egészsége szempontjából.

Káliumtartalma hozzájárul a normál vérnyomás fenntartásához, valamint az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséhez.

Magas rosttartalma támogatja az emésztést

Az őszibarack élelmi rostokat tartalmaz, amelyek elősegítik az egészséges emésztést és bélműködést. A rostok emellett hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet, így a kiegyensúlyozott étrend részeként a testsúlykontrollban is szerepet játszhatnak.

Antioxidánsokban is gazdag

Az őszibarack különféle antioxidáns vegyületeket – például polifenolokat és karotinoidokat – tartalmaz. Ezek segítenek megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, amely összefüggésbe hozható az öregedési folyamatokkal és számos krónikus betegséggel.

Hidratál és kevés kalóriát tartalmaz

Az őszibarack víztartalma megközelíti a 90 százalékot, ezért különösen jólesik a nyári melegben. Emellett viszonylag alacsony energiatartalmú: 100 gramm friss őszibarack körülbelül 40–45 kalóriát tartalmaz. Ezért azok számára is jó választás lehet, akik szeretnének egészségesen étkezni, vagy odafigyelnek a kalóriabevitelükre.

Receptajánló:

A szív egészségének támogatása

A kálium, a rostok és az antioxidánsok együttesen hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez. A kiegyensúlyozott étrend részeként rendszeresen fogyasztott gyümölcs csökkentheti egyes szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.

Hogyan fogyasszuk?

Az őszibarack sokoldalúan felhasználható:

  • frissen, önmagában,
  • gyümölcssalátákban,
  • joghurt vagy zabkása mellé,
  • turmixokban,
  • grillezve,
  • sütemények, piték és lekvárok alapanyagaként.

A héj is értékes rostokat és antioxidánsokat tartalmaz, ezért fogyasztás előtt elegendő alaposan megmosni. Na, de nézzük a 2026-os szedd magad őszibarack-lelőhelyeket!

Kattints a képre, és nézd meg, hol szedheted idén az őszibarackot!

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