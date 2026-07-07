A márkajelzés sokat segít, amikor ásványvizet választunk, de vajon akkor is felismered a kedvenc palackodat, ha eltűnik róla a márkanév? Most kiderül, mennyire figyelted meg a boltok polcain sorakozó ásványvizeket.

Az ásványvíz első ránézésre talán az egyik legegyszerűbb terméknek tűnik: átlátszó palack, víz, kupak, címke, és kész. Aki viszont rendszeresen vásárol belőle, pontosan tudja, hogy a márkák között sokszor egészen apró részletek alapján is különbséget lehet tenni. Más a palack formája, a címke színe, a kupak árnyalata, a grafika hangulata, vagy éppen az, ahogy a műanyag palack oldala mintázott.

A márkajelzés persze általában azonnal elárulja, melyik ásványvízről van szó. De mi történik akkor, ha levesszük róla a nevet, és csak a palack, a címke részletei meg a színek maradnak?

Lehet, hogy elsőre könnyűnek tűnik a feladat, de néhány üvegnél könnyen elbizonytalanodhatsz.

Nosalty-kvíz: Felismeritek a népszerű ásványvizeket, ha eltűnik a palackról a márkajelzés?

Ebben a kvízben népszerű ásványvizeket mutatunk márkajelzés nélkül. Lesznek köztük hazai kedvencek és külföldi ismerősök is, amelyekkel biztosan találkoztál már bevásárlás közben, edzés után vagy egy nyári kiránduláson.

Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire jó a palackmemóriád!