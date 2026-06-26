Nosalty Mit főzzek hétvégén? Hőkupola ellen hűsítő fogások sütőmentesen: hideg leves, színes saláták, jeges limonádék és jégkrém

Segítünk, hogy a hőség, kicsit elviselhetőbb legyen!
SZOMBAT
Leves
Zöldteás barackkrémleves
Főétel
Lencsés tabulé
Ital
Görögdinnye-limonádé
VASÁRNAP
A hőkupola eléri hazánkat, és bár, aki szerencsés, légkondival vészeli át a hétvégét, mi úgy döntöttünk, csupa olyan fogás receptjét hozzuk el, melyekhez sem a sütőt nem kell bekapcsolni, sem a főzőlapokat vagy a gáztűzhelyet. Kánikula kompatibilis menüsor!
Segítünk, hogy a hőség, kicsit elviselhetőbb legyen!
SZOMBAT
VASÁRNAP
A kovászos uborka az a savanyúság, amelyet nyáron majdnem minden magyar család hűtőjében megtalálunk, méghozzá egy jó nagy befőttes üveggel. Jól behűtve akár magában is frissítő ...
A chilis bab az egyik legjobb választás, ha egyszerre szeretnénk laktató, egyszerű és tápanyagokban gazdag ételt készíteni. Ebben a verzióban ráadásul kétféleképpen is ...
Mindösszesen 5 alapanyag és pár óra pihentetés szükséges hozzá, hogy elkészítsétek a szezon legfinomabb citromfagylaltját. Nem kell se fagylaltgép, se extra alapanyagok: dobjuk össze 10 ...
A nyári hőhullámok idején nemcsak a légkondicionáló segíthet elviselhetőbbé tenni a meleget. Már néhány egyszerű megoldással is jelentősen csökkenthető a lakás felmelegedése, így a klímának vagy más hűtőberendezésnek is kevesebbet kell dolgoznia, ráadásul az áramhálózatot is kíméljük, ami extra terhelésnek van kitéve ebben az időszakban.Nosalty
A hőkupola eléri hazánkat, és bár, aki szerencsés, légkondival vészeli át a hétvégét, mi úgy döntöttünk, csupa olyan fogás receptjét hozzuk el, melyekhez sem a sütőt nem kell bekapcsolni, sem a főzőlapokat vagy a gáztűzhelyet. Kánikula kompatibilis menüsor!Macsuga Viktória
A málna figyelmet igénylő növény, amivel nyáron is van teendőnk, ha szeretnénk, hogy bőséges termést hozzon.Nosalty
Sorra érkeznek a nyár gyümölcsei: most már a sárgabarack is egyre több helyen elérhető országszerte. Mutatjuk milyen termelői és szedd magad árakkal találkozhatsz!
Az otthonunkban felszerelt légkondi, úgy néz ki, egyre inkább a nyarak megmentője lesz, azonban nem mindegy, hogyan használjuk. Mutatjuk, milyen hőfokra állítsd, hogy ne árts a saját egészségednek, mégis élvezhesd a légkondi előnyeit.
A B12-vitamin nélkülözhetetlen a vérképzéshez és az idegrendszer működéséhez. De vajon mikor érdemes bevenni? Szakértők válaszolnak, és a hiánytünetekre is felhívják a figyelmet.
Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...
Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.
Amikor gyors és finom sütire vágyunk, tökéletes választás. Nem csak meggyel, hanem bármilyen gyümölccsel, de akár csokival vagy magokkal, illetve ezek keverésével is elkészíthető.