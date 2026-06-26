Gasztro

2026.06.26.

Nosalty Mit főzzek hétvégén? Hőkupola ellen hűsítő fogások sütőmentesen: hideg leves, színes saláták, jeges limonádék és jégkrém

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A hőkupola eléri hazánkat, és bár, aki szerencsés, légkondival vészeli át a hétvégét, mi úgy döntöttünk, csupa olyan fogás receptjét hozzuk el, melyekhez sem a sütőt nem kell bekapcsolni, sem a főzőlapokat vagy a gáztűzhelyet. Kánikula kompatibilis menüsor!

Segítünk, hogy a hőség, kicsit elviselhetőbb legyen!

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