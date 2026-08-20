Kókad a hortenziád? Ezt tedd, hogy újra magához térjen

A hortenzia nyáron a kert egyik legszebb dísze, ezért különösen feltűnő, ha hatalmas virágfejei egyik napról a másikra lekonyulnak. A háttérben legtöbbször vízhiány vagy túl sok napsütés áll, de nem minden esetben kell megijedni.

A dúsan virágzó hortenzia látványa könnyen a kert középpontjává válhat, de a növény meglehetősen érzékenyen reagál a nyári időjárás szélsőségeire. Egy forró délután után akár úgy is tűnhet, mintha néhány óra alatt teljesen elvesztette volna az erejét: a levelek lógnak, a virágfejek lefelé hajlanak, a bokor pedig szomorú látványt nyújt. Szerencsére a kókadás sok esetben csak átmeneti állapot, amelyen megfelelő gondozással gyorsan lehet segíteni.

Nem csak a vízhiány állhat a háttérben: a tűző nap, a hőség, sőt még a hatalmas virágfejek súlya is okozhatja a lekonyulást.

A vízhiány a leggyakoribb ok

A hortenzia neve sem véletlenül utal a vízre: kifejezetten kedveli az egyenletesen nedves talajt. A nyári hőségben nagy levelein keresztül sok vizet párologtat, ezért hamar jelezhet, ha a gyökerek már nem jutnak elegendő nedvességhez.

Ha a talaj néhány centiméter mélyen is száraz, érdemes alaposan megöntözni a növényt. A legjobb reggel öntözni, amikor még nem forrósodott fel a talaj, így kevesebb víz párolog el.

Cserepes hortenzia esetében még gyorsabban kiszáradhat a föld. Ha a földlabda már elválik a cserép szélétől, a növény valószínűleg komoly vízhiánnyal küzd.

A tűző nap is megviselheti

Bár a hortenzia szereti a világos helyet, a perzselő délutáni napsütést már kevésbé. Különösen a nyár végére fordulhat elő, hogy a növény a legmelegebb órákban lekókad, majd estére valamelyest magához tér.

Ideális lehet számára egy olyan hely, ahol délelőtt kap napfényt, délután viszont már árnyék védi. Ha a bokrot nem lehet átültetni, a talaj mulcsozása is sokat segíthet. Egy réteg fakéreg vagy komposzt lassítja a talaj kiszáradását, és a gyökereket is védi a túlzott felmelegedéstől.

Nem biztos, hogy beteg a növény

A lehajló virágfejek önmagukban még nem feltétlenül jelentenek problémát. Egyes hortenziafajták hatalmas, tömött virágzatot nevelnek, amelyek súlyát a vékonyabb hajtások egyszerűen nehezen tartják meg.

Ha a levelek élénkek, feszesek, a hajtások pedig egészségesek, elképzelhető, hogy csak a virágok súlya húzza lefelé az ágakat. Ilyenkor diszkrét növénytámasszal lehet szebb formát adni a bokornak.

Más a helyzet, ha a lankadás mellett a levelek barnulnak vagy sárgulnak, a hajtások gyengülnek, és a növény öntözés után sem tér magához. Ebben az esetben érdemes ellenőrizni, nem áll-e túl sok vízben, megfelelő-e a talaj vízelvezetése, illetve nem érte-e tartós hőstressz.

Így előzheted meg a kókadást

A hortenzia akkor marad sokáig látványos, ha nem kell folyamatosan alkalmazkodnia a kiszáradó, majd hirtelen elárasztott talajhoz. A rendszeres, mély öntözés, a félárnyékos fekvés és a talaj takarása sokat számít.

Ha egy forró napon mégis lekonyul, először ellenőrizd a földjét. Egy alapos öntözés után a szomjas hortenzia gyakran néhány órán belül látványosan magához tér. Ha azonban a kókadás tartósan megmarad, már érdemes alaposabban megvizsgálni a körülményeket, mert a növény így jelezheti, hogy a vízellátáson túl más változtatásra is szüksége van.

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