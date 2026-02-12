Gasztro

Magyar disznóvágás testközelből: hurka, kolbász és böllértitkok Nógrádból a Nosalty Így készül új epizódjában

A Nosalty Így készül sorozata ezúttal a nógrád megyei Szandára látogatott, ahol egy hagyományos disznóvágás minden mozzanatát követhetjük végig Tibi bácsi, a tapasztalt böllér vezetésével. A portréfilm nemcsak a hurka és kolbász születését mutatja meg, hanem azt is, hogyan él tovább egy több generációs tradíció a közösség erejével.

A Nosalty Így készül című videós sorozata ezúttal nem egy éttermi konyhába vagy trendi pékségbe kalauzol, hanem a vidéki Magyarország szívébe. A legújabb epizódban a stáb a nógrád megyei Szanda falujába látogatott, ahol a Terra Szanda szervezésében elevenedett meg a disznóvágás évszázados hagyománya. A portréfilm középpontjában Tibi bácsi áll, aki nemcsak böllér, hanem élő tudástár is: történetein keresztül a szakma rejtelmei és a falusi közösségi lét esszenciája is kirajzolódik.

Az Így készül sorozat első részében Hernyák Tamás, az etyeki Hernyák Birtok ügyvezetője kalauzolt minket végig a borkészítés folyamatán, a cikket itt találjátok. A második részben pedig a kovászos termékek birodalmában kalandoztunk Tóth Szilárddal, a SALT Bakery szakmai vezetőjével, és a hely társtulajdonosával, Lefkovics Leával, amely itt nézhető vissza.

Már korábban is volt példa arra, hogy helyi termelőket mutattunk be nektek – ilyen volt a Házicsemege című videós sorozatunk is –, most azonban még mélyebb betekintést szeretnénk engedni az élelmiszeriparban dolgozók mindennapjaiba. Azok a késztermékek, amelyek akár minden nap az asztalainkra kerülnek, izgalmas és összetett folyamatokon mennek keresztül, a végeredmény pedig legtöbbször nem csupán egyetlen ember, hanem egy egész csapat munkáját dicséri.

Téli, ködös udvaron egy feldolgozásra előkészített sertés lóg fejjel lefelé egy fémállványon, vidéki ház és havas kert háttérrel.<br>
Falusi disznóvágás télen: a feldolgozás előkészítése a hagyományos, állványos felfüggesztéssel.
Gelencsér Zsombor

Nem csak munka, rítus

A disznóvágás több mint gasztronómiai esemény, hanem igazi közösségi rituálé. A film érzékenyen mutatja meg a hajnali készülődést, a munkafolyamatok pontos rendjét és azt a különleges hangulatot, amely egyszerre fegyelmezett és baráti. Ilyenkor minden mozdulatnak jelentősége van, minden jelenlévő tudja a feladatát, a nap végére pedig nemcsak hús kerül az asztalra, hanem közös élmények is születnek.

Tibi bácsi mesél arról, hogyan tanulta ki a böllérmesterséget, miért elengedhetetlen a tisztelet az állat iránt, és miként alakult át a szakma az elmúlt évtizedekben. A hagyományos technikák ma már modern élelmiszer-biztonsági szabályokkal egészülnek ki, de a lényeg változatlan maradt:

gondos munka, tapasztalat és felelősség.

Grenyó Tibor, Tibi bácsi a böllér sötét sapkában és kabátban ül egy havas udvaron, vidéki környezetben, nyugodt arckifejezéssel.
Grenyó Tibor, a nógrádi böllér az Így készül portréfilmjében.
Gelencsér Zsombor

A böllér szakma rejtelmei közelről

A portréfilm nem finomkodik, hanem őszintén bemutatja a folyamatokat: a bontás logikáját, a hurka és kolbász fűszerezésének kényes arányait, valamint a toros ételek készítésének apró trükkjeit.

Tibi bácsi szerint egy jó böllér fél siker, a másik fele az ízlés, az ösztön és az évek alatt megszerzett rutin.

A nézők végigkövethetik, hogyan válik a friss húsból tepertő, abált szalonna, májas hurka és füstölésre szánt kolbász, miközben a háttérben folyamatosan dolgozik a csapat. Itt mindenki számít: aki darál, aki fűszerez, aki tölt, és aki figyel, nehogy kárba vesszen egyetlen falat sem.

Kézzel szeletelt friss sertéshús egy fa vágódeszkán, disznóvágás közben, edénnyel és húsdarabokkal az asztalon.
A friss sertéshúst aprítják elő a disznóvágáson: a kolbász és hurka alapja késsel darabolva a vágódeszkán.
Gelencsér Zsombor

Élő hagyomány a jövőnek

A szandai disznóvágás remek példája annak, hogyan lehet a hagyományokat élő, közösségi élménnyé formálni, ebben kulcsszerepet vállal a Terra Szanda, amelyet Tóth Rozi és párja, Onno hoztak létre egyfajta intergenerációs szerelemprojektként és válaszként a klímaszorongásra. A Hollandiában ökofilozófiát és fenntartható gazdálkodást tanuló alapítók tudatosan választották a magyar vidéket az elméleti munka helyett: Szandán regeneratív szemléletű gazdálkodást, közösségi programokat és gasztronómiai eseményeket építenek, miközben a helyiektől tanult évszázados tudást ötvözik modern fenntarthatósági megoldásokkal. Workshopok, elvonulások, pálinkafőzés, önfenntartó gazdasági képzések és közös vacsorák révén nemcsak megőrzik, hanem tovább is adják azt a tudást, amely szerintük a jövő egyik kulcsa, hogy

a hagyomány ne múlt idő legyen, hanem élő gyakorlat.

Nézd meg az Így készült disznóvágást bemutató epizódját!

