Magyar disznóvágás testközelből: hurka, kolbász és böllértitkok Nógrádból a Nosalty Így készül új epizódjában

A Nosalty Így készül sorozata ezúttal a nógrád megyei Szandára látogatott, ahol egy hagyományos disznóvágás minden mozzanatát követhetjük végig Tibi bácsi, a tapasztalt böllér vezetésével. A portréfilm nemcsak a hurka és kolbász születését mutatja meg, hanem azt is, hogyan él tovább egy több generációs tradíció a közösség erejével.

A Nosalty Így készül című videós sorozata ezúttal nem egy éttermi konyhába vagy trendi pékségbe kalauzol, hanem a vidéki Magyarország szívébe. A legújabb epizódban a stáb a nógrád megyei Szanda falujába látogatott, ahol a Terra Szanda szervezésében elevenedett meg a disznóvágás évszázados hagyománya. A portréfilm középpontjában Tibi bácsi áll, aki nemcsak böllér, hanem élő tudástár is: történetein keresztül a szakma rejtelmei és a falusi közösségi lét esszenciája is kirajzolódik.

Már korábban is volt példa arra, hogy helyi termelőket mutattunk be nektek – ilyen volt a Házicsemege című videós sorozatunk is –, most azonban még mélyebb betekintést szeretnénk engedni az élelmiszeriparban dolgozók mindennapjaiba. Azok a késztermékek, amelyek akár minden nap az asztalainkra kerülnek, izgalmas és összetett folyamatokon mennek keresztül, a végeredmény pedig legtöbbször nem csupán egyetlen ember, hanem egy egész csapat munkáját dicséri.

Falusi disznóvágás télen: a feldolgozás előkészítése a hagyományos, állványos felfüggesztéssel.

Gelencsér Zsombor

Nem csak munka, rítus

A disznóvágás több mint gasztronómiai esemény, hanem igazi közösségi rituálé. A film érzékenyen mutatja meg a hajnali készülődést, a munkafolyamatok pontos rendjét és azt a különleges hangulatot, amely egyszerre fegyelmezett és baráti. Ilyenkor minden mozdulatnak jelentősége van, minden jelenlévő tudja a feladatát, a nap végére pedig nemcsak hús kerül az asztalra, hanem közös élmények is születnek.

Tibi bácsi mesél arról, hogyan tanulta ki a böllérmesterséget, miért elengedhetetlen a tisztelet az állat iránt, és miként alakult át a szakma az elmúlt évtizedekben. A hagyományos technikák ma már modern élelmiszer-biztonsági szabályokkal egészülnek ki, de a lényeg változatlan maradt:

gondos munka, tapasztalat és felelősség.

Grenyó Tibor, a nógrádi böllér az Így készül portréfilmjében. Gelencsér Zsombor

A böllér szakma rejtelmei közelről

A portréfilm nem finomkodik, hanem őszintén bemutatja a folyamatokat: a bontás logikáját, a hurka és kolbász fűszerezésének kényes arányait, valamint a toros ételek készítésének apró trükkjeit.

Tibi bácsi szerint egy jó böllér fél siker, a másik fele az ízlés, az ösztön és az évek alatt megszerzett rutin.

A nézők végigkövethetik, hogyan válik a friss húsból tepertő, abált szalonna, májas hurka és füstölésre szánt kolbász, miközben a háttérben folyamatosan dolgozik a csapat. Itt mindenki számít: aki darál, aki fűszerez, aki tölt, és aki figyel, nehogy kárba vesszen egyetlen falat sem.

A friss sertéshúst aprítják elő a disznóvágáson: a kolbász és hurka alapja késsel darabolva a vágódeszkán. Gelencsér Zsombor

Élő hagyomány a jövőnek

A szandai disznóvágás remek példája annak, hogyan lehet a hagyományokat élő, közösségi élménnyé formálni, ebben kulcsszerepet vállal a Terra Szanda, amelyet Tóth Rozi és párja, Onno hoztak létre egyfajta intergenerációs szerelemprojektként és válaszként a klímaszorongásra. A Hollandiában ökofilozófiát és fenntartható gazdálkodást tanuló alapítók tudatosan választották a magyar vidéket az elméleti munka helyett: Szandán regeneratív szemléletű gazdálkodást, közösségi programokat és gasztronómiai eseményeket építenek, miközben a helyiektől tanult évszázados tudást ötvözik modern fenntarthatósági megoldásokkal. Workshopok, elvonulások, pálinkafőzés, önfenntartó gazdasági képzések és közös vacsorák révén nemcsak megőrzik, hanem tovább is adják azt a tudást, amely szerintük a jövő egyik kulcsa, hogy

a hagyomány ne múlt idő legyen, hanem élő gyakorlat.

