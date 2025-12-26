Mit főzzek hétvégén? Karácsony utáni maradékmentő napokat tartunk

A karácsonyi maradékok újjászületése, kreatívan:
SZOMBAT
Leves
Megfázás elleni leves
Desszert
Flódnis pohárkrém bejgliből
VASÁRNAP
Maradék zöldségből, húsból krémleves, becsinált leves vagy pásztorpite, bejgliből pohárkrém, krumplipüréből pogi? Igen!
A karácsonyi maradékok újjászületése, kreatívan:
SZOMBAT
VASÁRNAP
A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!
A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés ...
A magas koleszterinszintet nem a zsíros ételek okozzák, annak ellenére, hogy nagyon sokak fejében ez a tévhit él. Táplálkozási szakértő osztja meg gondolatait a magas koleszterinszint okairól.Nosalty
Maradék zöldségből, húsból krémleves, becsinált leves vagy pásztorpite, bejgliből pohárkrém, krumplipüréből pogi? Igen!Nosalty
Sokan automatikusan a szupermarketek polcainak mélyére nyúlnak, mert biztosra veszik, hogy ott frissebb, hosszabb szavatosságú árut találnak. Bár ez elsőre logikusnak tűnhet, a szokás több kellemetlenséget és rejtett következményt hordoz, mint gondolnánk.Németh Orsi
A dióról köztudott, hogy rendkívül egészséges, ezért ajánlott akár napi rendszerességgel fogyasztani belőle. Lassan azonban aranyárban mérik a magyarok kedvenc ropogtatnivalóját, amiből idén rekord alacsony mennyiség termett hazánkban.
A Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve elővigyázatosságból visszahívta egy népszerű termékét a boltok polcairól.
A jó receptekből sosem fogyunk ki! Lássuk, mit főztünk ki mára!
A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...
A kolozsvári töltött káposzta nem csak karácsonykor esik ám jól...
Nem tudtam, mit főzzek, és keresgélés közben erre a receptre bukkantam. Már jó rég volt, de azóta is sokszor elkészítem, mert nagyon szeretjük. Gyors, egyszerű és finom étel.