Maradt főtt krumplid? Így lesz belőle az egyik legropogósabb krumplis köret

A módszer egyszerű, olcsó, és tökéletes arra, hogy a maradék köretből valami egészen új szülessen.

Elszámoltad magad, vagy egyszerűen túl sok főtt krumplit látsz magad előtt? Még véletlenül se érezd úgy, hogy ugyanazt kell belőle elkészítened, mint előző nap. Van egy egyszerű trükk, amivel a már megfőtt burgonyából kívül aranybarna és ropogós, belül pedig puha finomság készülhet, ráadásul mindezt egyetlen serpenyőben.

Maradt főtt krumplid? Ebből lesz az egyik legropogósabb krumplis köret

A módszer lényege, hogy a főtt burgonyát nem törjük össze, hanem nagyobb darabokban kissé szétnyomkodva, forró olajon alaposan megpirítjuk. Így a krumpli sokkal nagyobb felületen találkozik a serpenyővel, a szélei pedig különösen ropogósra sülnek.

A maradék főtt krumpli egészen más arcát mutatja

A főtt burgonya másnapra talán már nem tűnik különösebben izgalmas alapanyagnak. Köretként ott maradt pár szem, de már senki nem kívánja meg így, és sokszor a kukában landol, pedig éppen ilyenkor érdemes elővenni a serpenyőt!

Íme az új formát kapott köreted:

A burgonyát óvatosan meg kell nyomni, hogy kissé szétterüljön, de egyben maradjon, majd kevés olajon addig pirítani, amíg szép kérget kap.

A végeredményben éppen az a jó, hogy új szintre emeli a ropogós krumplit: a külseje pirult, a közepe viszont puha marad.

Nem kell hozzá sem sütő, sem különleges hozzávaló

A főtt burgonyán kívül tulajdonképpen csak néhány egyszerű hozzávalóra van szükség. Egy kevés olívaolajon fokhagymával és rozmaringgal is megsüthetjük, amelyek már önmagukban különleges ízt adnak nekik. Sóval és frissen őrölt borssal pedig kész is az egyszerű, mégis látványosan átalakuló köret.

A ropogósságon múlik minden

Ha igazán pirult burgonyát szeretnél, az egyik legfontosabb dolog, hogy ne kerüljön túl sok krumpli egyszerre a serpenyőbe. A burgonyadaraboknak legyen helyük, hogy tényleg érintkezzenek a forró felülettel.

Készíts a Nosalty konyhájából más krumpliköreteket!

Fontos Amikor a krumpli már a serpenyőben van, ne piszkáld folyamatosan, hagyd, hogy az egyik oldala rendesen megpiruljon, csak ezután fordítsd meg.

Az is sokat számít, hogy a főtt krumpli felülete ne legyen vizes, ha előző napról maradt meg, ha hűtőben tároltad még szerencsés is, mert a hidegben kicsit kiszáradhatott.

Így lesz belőle több egy egyszerű köretnél

A fokhagymás-rozmaringos változat már önmagában is remekül illik húsételek vagy sült zöldségek mellé, de nem muszáj köretként gondolni rá.

Egy nagy adag salátával és valamilyen friss mártogatóssal könnyű vacsora is lehet belőle. A fűszerezést pedig kedved szerint variálhatod:

a rozmaring helyett jöhet például kakukkfű, a végén pedig egy kevés füstölt paprika vagy chili is jól állhat neki, ha pedig szereted a sajtos krumplit, a még forró, frissen pirított burgonyára kevés reszelt kemény sajtot is szórhatsz.

Egy kis maradékból egészen új köret

Talán éppen ez benne a legjobb: ehhez az ötlethez nem kell újabb nagy bevásárlás. Néhány szem tegnapi főtt burgonyából, egy kevés olajból és pár fűszerből teljesen új állagú ételt készíthetsz. A főtt krumpli így nem maradék maradék lesz, hanem egy olyan köret, amit akár szándékosan is elkészítenél legközelebb.

9 isteni KRUMPLIKÖRET a sütőből vagy a serpenyőből

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